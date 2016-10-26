​20 стилей деревянных кухонь

Нужно найти идеальную деревянную кухню? Это просто – с homify и командой профессиональных архитекторов и дизайнеров! Давайте найдем вместе вашу мечту!
Если окрасить итальянскую кухню в белый или нежно-ванильный цвет, она станет кухней в стиле прованс.
Традиционный испанский рустик брутален, реализован на фоне каменных стен и глиняного пола, имеет деревянный фасад или даже глиняную структуру для кухни с деревянными дверцами. Стиль рустик в дереве популярен вдали от Средиземноморья, в глине – возле побережья и на островах.
Утонченная кухня с простыми, нейтральными и деревянными фасадами, с маленькими ящиками и дверцами, в форме буквы «Г» – это простейший английский вариант в современном стиле.
Там, где роскошь колониальной эпохи сочетается с американской комфортабельностью 21-ого века, рождаются американские колониальные стили – напыщенный английский, сверкающий итальянский, эффектный испанский и даже чрезмерно габаритный голландский.
Стиль шале очень аутентичен, выполняется либо из массива, либо с высококачественной имитацией местных пород дерева в стилях модерн или минимализм. Стиль шале отлично относится к черным, серым, стальным и алым деталям, а в целом похож на шоколадку (с изюмом или цукатами, в зависимости от выбранных акцентов).
Этот вариант деревянной кухни принадлежит к латиноамериканской традиции в дизайне интерьера. Модерн здесь может выглядеть и как эклектика, и как ар-деко, оставаясь в основе самим собой.
Классическая английская кухня выглядит как декорации к фильму о королевской семье 18 века. Утонченная, безмерно элегантная, очень аккуратная и при этом эффектная – это английский стиль с большим бюджетом.
Стиль неоклассика легко встретить на кухнях особняков как во Франции и Италии, так и в США, Канаде, РФ или Западной Европе в целом. Неоклассика стремится к просторному формату и роскоши, которая идеально вписывается в формат коттеджа-особняка, а не поместья или дворца.
Итальянская кухня может быть темно-коричневой, бордовой, комбинированной из разных цветов, с использованием темных пород дерева. Многие называют ее средиземноморской, но она не обязательно должна иметь в дизайне мозаику или каменные стены.
Европейский кантри, в отличие от американского, в основе своего дизайна может иметь очень темные породы дерева и при этом оставаться кухней с провинциальной атмосферой.
Минимализм с имитацией ценных пород дерева на фасаде выглядит потрясающе в подсветке и с нужной отделкой.
Потрясающая имитация ценных пород дерева в дизайне гарнитура и нужный антураж вокруг позволяют создать атмосферу люксовой яхты в вашем доме.
В лофте кухни бывают железные, серые, черные и очень часто – деревянные, с минимальными украшениями.
Более шикарный вариант французской кухни можно найти в стиле барокко, который имеет классические элементы в дизайне фасадов.
Люксовая эклектика может удивить вас своим шиком и блеском, использованием ценных пород дерева и удивительными контрастами.
Модерн в глянце очень часто имитирует теплыми древесными оттенками наличие древесины, даже если в дизайне фасадов она не используется вовсе.
Кухни американо очень популярны по всему миру и базируются на классической английской кухне, но чаще остальных имеют форму «П», больше витрин со стеклами, кухонные острова, уникальные выдвижные элементы. Они гораздо более технологичны и чаще всего являются частью гостиной.
Американская кухня на ранчо отличается от американо тем, что имеет более темные (часто рыжие) породы дерева в отделке и дизайне фасадов, кожаные кресла, пуфики и барные стулья, иногда даже ковбойские детали, а также площадь от 35 кв. метров, тогда как стандартная кухня американо имеет площадь в 15-25 кв. метров.
Более сдержанным является голландский колониальный стиль. Его легко отличить по бледно-серым фасадам, бледной гамме в целом, простейшей отделке, высоким верхним шкафчикам и всему гарнитуру с «удлиненной вверх» формой.
Английский кантри можно узнать по разноцветным фасадам деревянной кухни – голубому, красному, желтому, серо-голубому. Такой стиль обычно любит использование деревянных элементов в отделке интерьера.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;