​20 стилей деревянных кухонь

Стиль неоклассика легко встретить на кухнях особняков как во Франции и Италии, так и в США, Канаде, РФ или Западной Европе в целом. Неоклассика стремится к просторному формату и роскоши, которая идеально вписывается в формат коттеджа-особняка, а не поместья или дворца.