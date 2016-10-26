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​20 стилей деревянных кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Кухня в классическом стиле Серый
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Нужно найти идеальную деревянную кухню? Это просто – с homify и командой профессиональных архитекторов и дизайнеров! Давайте найдем вместе вашу мечту!

​Прованс

Кухня на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухни в эклектичном стиле Розовый
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Кухня на Кавалерийской

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Если окрасить итальянскую кухню в белый или нежно-ванильный цвет, она станет кухней в стиле прованс.

​Испанский рустик

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO Кухня в скандинавском стиле Твердая древесина Коричневый
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

Традиционный испанский рустик брутален, реализован на фоне каменных стен и глиняного пола, имеет деревянный фасад или даже глиняную структуру для кухни с деревянными дверцами. Стиль рустик в дереве популярен вдали от Средиземноморья, в глине – возле побережья и на островах.

​Современный английский

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Кухня в классическом стиле Серый
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Утонченная кухня с простыми, нейтральными и деревянными фасадами, с маленькими ящиками и дверцами, в форме буквы «Г» – это простейший английский вариант в современном стиле.

​Американский колониальный

21st CenturyTraditional, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Там, где роскошь колониальной эпохи сочетается с американской комфортабельностью 21-ого века, рождаются американские колониальные стили – напыщенный английский, сверкающий итальянский, эффектный испанский и даже чрезмерно габаритный голландский.

​Шале

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Кухня в рустикальном стиле
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Стиль шале очень аутентичен, выполняется либо из массива, либо с высококачественной имитацией местных пород дерева в стилях модерн или минимализм. Стиль шале отлично относится к черным, серым, стальным и алым деталям, а в целом похож на шоколадку (с изюмом или цукатами, в зависимости от выбранных акцентов).

​Латиноамериканский модерн

Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers Кухня в стиле модерн
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

Этот вариант деревянной кухни принадлежит к латиноамериканской традиции в дизайне интерьера. Модерн здесь может выглядеть и как эклектика, и как ар-деко, оставаясь в основе самим собой.

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​Аристократичный английский

Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co

Grace

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

Классическая английская кухня выглядит как декорации к фильму о королевской семье 18 века. Утонченная, безмерно элегантная, очень аккуратная и при этом эффектная – это английский стиль с большим бюджетом.

​Неоклассика

Проект 2х этажного дома в современном классическом стиле, Инна Михайская Инна Михайская Кухня в классическом стиле Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х этажного дома в современном классическом стиле

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Стиль неоклассика легко встретить на кухнях особняков как во Франции и Италии, так и в США, Канаде, РФ или Западной Европе в целом. Неоклассика стремится к просторному формату и роскоши, которая идеально вписывается в формат коттеджа-особняка, а не поместья или дворца.

​Итальянский

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Итальянская кухня может быть темно-коричневой, бордовой, комбинированной из разных цветов, с использованием темных пород дерева. Многие называют ее средиземноморской, но она не обязательно должна иметь в дизайне мозаику или каменные стены.

​Европейский кантри

Дом 260 м2 в Нахабино Кантри Клаб, Надежда Лашку Надежда Лашку Кухня в стиле модерн дизайн,декор,интерьер,дизайнер
Надежда Лашку

Дом 260 м2 в Нахабино Кантри Клаб

Надежда Лашку
Надежда Лашку
Надежда Лашку

Европейский кантри, в отличие от американского, в основе своего дизайна может иметь очень темные породы дерева и при этом оставаться кухней с провинциальной атмосферой.

​Минимализм

Wine House Loft, Alexander Krivov Alexander Krivov Кухня в стиле минимализм
Alexander Krivov

Wine House Loft

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Минимализм с имитацией ценных пород дерева на фасаде выглядит потрясающе в подсветке и с нужной отделкой.

​Яхтенный стиль

Кухня по-мужски: минимализм и функционал на 1 месте Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле лофт Дерево Коричневый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Кухня по-мужски: минимализм и функционал на 1 месте

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Потрясающая имитация ценных пород дерева в дизайне гарнитура и нужный антураж вокруг позволяют создать атмосферу люксовой яхты в вашем доме.

​Лофт

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

В лофте кухни бывают железные, серые, черные и очень часто – деревянные, с минимальными украшениями.

​Барокко

Кухня в ЖК Статус, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Кухня в классическом стиле Бежевый
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Кухня в ЖК Статус

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Более шикарный вариант французской кухни можно найти в стиле барокко, который имеет классические элементы в дизайне фасадов.

​Эклектика

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Кухни в эклектичном стиле
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Люксовая эклектика может удивить вас своим шиком и блеском, использованием ценных пород дерева и удивительными контрастами.

​Модерн

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Модерн в глянце очень часто имитирует теплыми древесными оттенками наличие древесины, даже если в дизайне фасадов она не используется вовсе.

​Американо

House Shenck Rerh, Rudman Visagie Rudman Visagie Кухня в стиле модерн
Rudman Visagie

Rudman Visagie
Rudman Visagie
Rudman Visagie

Кухни американо очень популярны по всему миру и базируются на классической английской кухне, но чаще остальных имеют форму «П», больше витрин со стеклами, кухонные острова, уникальные выдвижные элементы. Они гораздо более технологичны и чаще всего являются частью гостиной.

​Кухня на ранчо

Buell Mansion Remix, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Американская кухня на ранчо отличается от американо тем, что имеет более темные (часто рыжие) породы дерева в отделке и дизайне фасадов, кожаные кресла, пуфики и барные стулья, иногда даже ковбойские детали, а также площадь от 35 кв. метров, тогда как стандартная кухня американо имеет площадь в 15-25 кв. метров.

​Американская голландская

Kitchens, Life Design Life Design Кухня в классическом стиле
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

Более сдержанным является голландский колониальный стиль. Его легко отличить по бледно-серым фасадам, бледной гамме в целом, простейшей отделке, высоким верхним шкафчикам и всему гарнитуру с «удлиненной вверх» формой.

​Английский кантри

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Кухня в стиле модерн Твердая древесина Белый
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Английский кантри можно узнать по разноцветным фасадам деревянной кухни – голубому, красному, желтому, серо-голубому. Такой стиль обычно любит использование деревянных элементов в отделке интерьера.

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