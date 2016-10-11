Интерьер и отделка ванной комнаты: 20+ идей

Для вашей самой-самой любимой ванной мы собрали множество идей, способных разбудить ваше воображение и придумать для интерьера что-то эксклюзивное! Давайте посмотрим, какие цвета лучше сочетаются, какие материалы отделки в моде и какие варианты расстановки можно реализовать на разной площади!
Акцентное оформление зоны душа или стен для душевой кабины позволит вам использовать простую плитку для всего остального и существенно сэкономить!
Стильная акцентная стена в душевой идеально скомпенсирует недостаток простора.
Контрастный материал или цвет (здесь – красный туалетный столик или обшивка ванной «деревом»), позволяют создать в маленькой комнате полноценный образ интерьера. В самых простых ванных комнатах данного эффекта добиваются с помощью шторы для душа, но можно добавить и яркую тумбочку!
Туалетный столик «под заказ» иногда бывает единственно возможной идеей для вашего маленького пространства. В таком случае мы советуем отделку плиткой «под мозаику» или в стиле пэчворк!
Если вы объедините спальню и ванную комнату (и часть коридора, скорее всего), то получите мастер-сьют с местом даже для гардеробной. Между спальней и ванной в таком случае устанавливаются двери-слайдеры.
Фактурная плитка – тренд следующих сезонов в дизайне интерьера ванной комнаты, который вы можете подхватить уже сейчас.
Сейчас в магазинах продаются прекрасные зеркала со встроенной подсветкой либо над уровнем лица либо по периметру. Эффект от них потрясающий – вы выглядите моложе, а лицо всегда более позитивно!
Без встроенного слива для унитаза сейчас проходит уже очень мало ремонтов ванной комнаты. Но обыграть выступ, который появляется из-за этой инновации, стоит особенно аккуратно. Например, полочкой для картин, аксессуаров.
Если в душе вы устраиваете встроенный в пол слив, используйте плитку «под дерево», керамический паркет и вы получите невероятно шикарный эффект! Да и мозаика тоже отлично впишется в эту зону!
Для неоклассических, классических и разных французских стилей отлично подойдут золотые фитинги для ванной комнаты.
Если ваша ванная комната имеет площадь более 11 кв. метров, вы можете подумать о расположении ванной чаши прямо посередине с легким смещением к окну или нише.
Такая мебель изменит образ вашей комнаты до неузнаваемости! Шикарная идея!
Для ванной комнаты супругов или двух девочек-сестер идеально подойдет двойная раковина.
Потрясающая зеркальная отделка стены над раковинами может быть спроектирована для вас дизайнером интерьера.
Самые модные оттенки в дизайне ванной комнаты – каменные, сероватые или слегка коричневые. Также популярны белые и кофейные оттенки. Отличная идея для монохромного дизайна в стиле минимализм!
Красивая подвесная тумбочка без ножек может быть идеальным решением для миниатюрной ванной комнаты!
Кроме дверей-слайдеров между ванной комнатой и спальней можно установить стеклянные экраны или стеклянные двери.
Шикарная угловая ванная в углу сразу у двух окон – то, что в американском пригороде считается совершенным дизайном.
Установка слива для душа прямо в полу может быть идеальным решением для стилей минимализм, модерн, SPA и даже во многих случаях для неоклассики с душевой зоной.
Для гостевой туалетной комнаты стоит выбрать что-то более экстравагантное. Подумайте о черной керамике или орхидеях!
Иногда фокусную точку в дизайне легче всего сделать с помощью подсветки.
Потрясающий стиль этнический шик, как никакой другой, подойдет для дизайна колоритной ванной комнаты.
Еще один удивительный стиль – футуристика, он отлично сочетает стекло и хром ванной комнаты.
Потрясающая ванная-джакузи идеально подойдет для гламурной ванной комнаты.
Мебель с плавными изгибами (обычно в классическом стиле или модерне) легко найти в любом магазине.
Расположение этих ниш особенно удобно при ежедневном использовании.
Отличный вариант для дизайна эксклюзивной ванной комнаты!
Зеркальная мебель популярна везде – от Парижа до Сан-Паулу и от Сиднея до Нью-Йорка!
Многие дизайнерские раковины имитируют водопады, горные реки, имеют дополнительные фонтанчики. Шик и блеск!
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