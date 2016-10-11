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Интерьер и отделка ванной комнаты: 20+ идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная в классическом стиле
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Для вашей самой-самой любимой ванной мы собрали множество идей, способных разбудить ваше воображение и придумать для интерьера что-то эксклюзивное! Давайте посмотрим, какие цвета лучше сочетаются, какие материалы отделки в моде и какие варианты расстановки можно реализовать на разной площади!

1.​Мозаика в душевой

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Акцентное оформление зоны душа или стен для душевой кабины позволит вам использовать простую плитку для всего остального и существенно сэкономить!

2.​Акцентная стена

homify Ванная комната в скандинавском стиле Керамика Бирюзовый
homify

homify
homify
homify

Стильная акцентная стена в душевой идеально скомпенсирует недостаток простора.

​3.Контрастный материал

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Ванная комната в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Контрастный материал или цвет (здесь – красный туалетный столик или обшивка ванной «деревом»), позволяют создать в маленькой комнате полноценный образ интерьера. В самых простых ванных комнатах данного эффекта добиваются с помощью шторы для душа, но можно добавить и яркую тумбочку!

​4.Отделка туалетного столика мозаикой

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Туалетный столик «под заказ» иногда бывает единственно возможной идеей для вашего маленького пространства. В таком случае мы советуем отделку плиткой «под мозаику» или в стиле пэчворк!

​5.Планировка мастер-сьют

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Ванная комната в стиле модерн
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Если вы объедините спальню и ванную комнату (и часть коридора, скорее всего), то получите мастер-сьют с местом даже для гардеробной. Между спальней и ванной в таком случае устанавливаются двери-слайдеры.

​6.Фактурная плитка

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фактурная плитка – тренд следующих сезонов в дизайне интерьера ванной комнаты, который вы можете подхватить уже сейчас.

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​7.Подсветка зеркал

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Ванная комната в стиле модерн Металлический / Серебристый
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Сейчас в магазинах продаются прекрасные зеркала со встроенной подсветкой либо над уровнем лица либо по периметру. Эффект от них потрясающий – вы выглядите моложе, а лицо всегда более позитивно!

8.​Полочка над сливом

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Без встроенного слива для унитаза сейчас проходит уже очень мало ремонтов ванной комнаты. Но обыграть выступ, который появляется из-за этой инновации, стоит особенно аккуратно. Например, полочкой для картин, аксессуаров.

9.​«Деревянный» пол в душе

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Если в душе вы устраиваете встроенный в пол слив, используйте плитку «под дерево», керамический паркет и вы получите невероятно шикарный эффект! Да и мозаика тоже отлично впишется в эту зону!

10.​Золотые фитинги

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для неоклассических, классических и разных французских стилей отлично подойдут золотые фитинги для ванной комнаты.

​11.Царский формат

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если ваша ванная комната имеет площадь более 11 кв. метров, вы можете подумать о расположении ванной чаши прямо посередине с легким смещением к окну или нише.

​12.Подсветка полочек

Ванная Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Ванная комната в стиле минимализм Серый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Ванная

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Такая мебель изменит образ вашей комнаты до неузнаваемости! Шикарная идея!

​13.Двойная раковина

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для ванной комнаты супругов или двух девочек-сестер идеально подойдет двойная раковина.

14.​Зеркальная отделка

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающая зеркальная отделка стены над раковинами может быть спроектирована для вас дизайнером интерьера.

15.​Каменный монохром

Квартира с темными акцентами Bellarte interior studio Ванная комната в стиле минимализм Коричневый
Bellarte interior studio

Квартира с темными акцентами

Bellarte interior studio
Bellarte interior studio
Bellarte interior studio

Самые модные оттенки в дизайне ванной комнаты – каменные, сероватые или слегка коричневые. Также популярны белые и кофейные оттенки. Отличная идея для монохромного дизайна в стиле минимализм!

16.​Подвесная тумбочка

Душевая 3D GROUP Ванная в классическом стиле Белый
3D GROUP

Душевая

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Красивая подвесная тумбочка без ножек может быть идеальным решением для миниатюрной ванной комнаты!

17.​Стекло между ванной и спальней

Gold Yapi Banyo, GOLD YAPI DEKORASYON - İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE GOLD YAPI DEKORASYON - İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE Ванная комната в стиле модерн
GOLD YAPI DEKORASYON – İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE

GOLD YAPI DEKORASYON - İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE
GOLD YAPI DEKORASYON – İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE
GOLD YAPI DEKORASYON - İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE

Кроме дверей-слайдеров между ванной комнатой и спальней можно установить стеклянные экраны или стеклянные двери.

18.​Ванная в углу у окна

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарная угловая ванная в углу сразу у двух окон – то, что в американском пригороде считается совершенным дизайном.

19.​Слив для душа в полу

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Ванная комната в стиле модерн
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Установка слива для душа прямо в полу может быть идеальным решением для стилей минимализм, модерн, SPA и даже во многих случаях для неоклассики с душевой зоной.

​20.Черная керамика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для гостевой туалетной комнаты стоит выбрать что-то более экстравагантное. Подумайте о черной керамике или орхидеях!

21.​Фокусный светильник

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Иногда фокусную точку в дизайне легче всего сделать с помощью подсветки.

22.​Этнический шик

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающий стиль этнический шик, как никакой другой, подойдет для дизайна колоритной ванной комнаты.

​23.Стекло и хром

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один удивительный стиль – футуристика, он отлично сочетает стекло и хром ванной комнаты.

​24.Джакузи с подсветкой «лагуна»

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Потрясающая ванная-джакузи идеально подойдет для гламурной ванной комнаты.

25.Плавные изгибы мебели

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Белый
homify

homify
homify
homify

Мебель с плавными изгибами (обычно в классическом стиле или модерне) легко найти в любом магазине.

​26.Ниши слева и справа от раковины

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Расположение этих ниш особенно удобно при ежедневном использовании.

​27.Дорожка с галькой по периметру

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Коричневый
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант для дизайна эксклюзивной ванной комнаты!

28.​Зеркальная тумбочка

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн Мрамор Бежевый
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Зеркальная мебель популярна везде – от Парижа до Сан-Паулу и от Сиднея до Нью-Йорка!

29.​Дизайнерская стеклянная раковина

homify Ванная комната в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Многие дизайнерские раковины имитируют водопады, горные реки, имеют дополнительные фонтанчики. Шик и блеск! 

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