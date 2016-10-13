Клумбы из бетона: хит сезона!

Фантазия человеческая практически не знает границ! Особенно это касается дачников, которые мастерят невероятное количество весьма функциональных вещей практически из подручных материалов. Нет, это вовсе не от жадности людской, просто душа многих из нас жаждет творчества и реализует это в свободном от неконструктивной критики пространстве. Сообщество дачников очень тепло принимает в своем кругу любые объекты, сделанные своими руками, радуясь каждому ухоженному квадратному метру земли, как своему собственному.

Но если шары из ивовых прутьев вы уже сделали, а клумбы из шин уже поднадоели, спешим обратить ваше внимание на новомодный тренд – грядки и клумбы из бетона. Вы, конечно же, можете сказать, что все это вовсе не ново, но будете не совсем правы. Да, чаши из бетона с цветами внутри стоят во всех парках всех городов мира. Но мы предлагаем вам посмотреть на это немного с другой стороны. Сегодня по всему миру эту идею реализуют на участке при коттедже или даже на балконе многоквартирного дома.

Посмотрим, интересно ли это получилось!