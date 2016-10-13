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Клумбы из бетона: хит сезона!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле модерн
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Фантазия человеческая практически не знает границ! Особенно это касается дачников, которые мастерят невероятное количество весьма функциональных вещей практически из подручных материалов. Нет, это вовсе не от жадности людской, просто душа многих из нас жаждет творчества и реализует это в свободном от неконструктивной критики пространстве. Сообщество дачников очень тепло принимает в своем кругу любые объекты, сделанные своими руками, радуясь каждому ухоженному квадратному метру земли, как своему собственному.

Но если шары из ивовых прутьев вы уже сделали, а клумбы из шин уже поднадоели, спешим обратить ваше внимание на новомодный тренд – грядки и клумбы из бетона. Вы, конечно же, можете сказать, что все это вовсе не ново, но будете не совсем правы. Да, чаши из бетона с цветами внутри стоят во всех парках всех городов мира. Но мы предлагаем вам посмотреть на это немного с другой стороны. Сегодня по всему миру эту идею реализуют на участке при коттедже или даже на балконе многоквартирного дома.

Посмотрим, интересно ли это получилось!

​Минималистичный сад на балконе

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

Панорамное остекление двух смежных комнат открывает вид (и выход) на широкий неостекленный балкон. Пол засыпан мелкой галькой, которая будет мягко массировать вам стопы. А если для вас такой вариант недостаточно аккуратен, вы можете накрыть галечный пол небьющимся стеклом. Но фокус внимания здесь все же на серо-бетонных контейнерах для растений. Для балкона вы можете выбрать любые, подходящие по сезону или высаживать сюда комнатные на лето.

​Австралийский минимализм

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наверное, ни один стиль не любит конструкции из бетона как австралийский минимализм. Чур, урбан-модерн не в счет! Безусловно, он не использует его в моноформате, а дополняет реечными экранами из дерева, металлом, а в особенно трендовых вариантах – даже зеркалами. Важную роль играет и подсветка.

Сливочный уют

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Конструкция из бетона может быть и гораздо сложнее подпорной стенки для высокой клумбы. Чередуя лавочки и контейнеры для растений, можно создать эффектную композицию. Важно выдержать сбалансированную цветовую гамму или ограничиться зеленым (для растений), древесным (для мебели и экранов) и сливочным (для бетонных элементов).

Бразильский семейный

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

В теплом климате террасы и балконы большую часть года являются вполне жилыми помещениями со всеми необходимыми атрибутами типа диванов и столовой группы. Но в условиях города всем не хватает природного антуража. Предлагаем создать клумбы из бетона и здесь. Они удачно впишутся в настроение города.

Стильная простота

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Балкон и терраса в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Самый простой вариант в виде подпорной стенки, например, вдоль забора тоже может быть стильным. Используйте для этого фактурную штукатурку и модные оттенки серой или кофейной палитры.

​Бетонное террасирование

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На участке с уклоном можно создать террасы. Сложные конструкции не должны привлекать излишнего внимания. Потому выбирайте в таком варианте приглушенную цветовую гамму, а акцентами пусть будут разнообразные декоративно-лиственные растения.

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​Каменный ручей

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

Все декоративные приемы, использованные здесь, не так уж сложны в воплощении, но насколько же эффектны! Даже такое узкое местечко оформлено в соответствии со стандартами высокой ландшафтной моды.

​Бетонное совершенство

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Рассматривать сады, созданные PAUL MARIE CREATION, можно бесконечно. Каждый элемент настолько органично вписан в общую концепцию, что кажется, что на формирование такого сада уходят многие годы. Но настоящие профессионалы делают такое за сезон, высаживая готовые растения в ваш сад. Да, через год он изменится, но если все спланировано правильно, он останется таким же совершенным. Учиться у лучших, имея доступ к их шикарным портфолио, могут все участники нашего мультинационального сообщества.

Идея для бетонной грядки

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung Балкон, веранда и террасаРастения
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

Такую бетонную клумбу или грядку можно заказать под ваши размеры! 

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