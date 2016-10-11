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До и После: 7 фантастических ремонтов!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hillarys Renovation, Moda Interiors Moda Interiors
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Не всем удается заполучить квартиру в новостройке или новенький коттедж. Кому-то приходится принять на себя вызов и спасать квадратные метры разной степени пригодности для жилья. Случается это по разным причинам. Иногда из-за недостатка средств, ведь ремонтировать можно и постепенно. Иногда потому, что рядом со школой, работой и парком для цивилизованного выгула собак нет сейчас других вариантов. А кому-то так понравился домик напротив, что он решил, что именно такой вид хочет иметь из своего окна в ближайшие годы.

Причины, по которым владельцы решились на столь грандиозные меры, для нас даже не столь важны, хотя наверняка бывают и очень необычные истории. Для нас все эти объекты представляют прикладной интерес. Мы всегда немного «в процессе». В процессе выбора идеального дома, планировки, дизайна интерьера или настольной лампы в детскую. Потому каждая картинка с ремонтом или новым домом может стать именно той, которая дополнит образ до идеального и станет триггером, после активации которого мы переходим к действиям в реальности.

​До: неиспользуемая мансарда

homify
homify

homify
homify
homify

Часто именно пустующая мансарда может помочь вам заполучить недостающую площадь. Если крыша была поставлена правильно и находится в хорошем состоянии, работы не так много, как кажется. А вот эффект ожидается весьма внушительный, ведь места-то действительно очень много!

​После: сказка под крышей

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Это безупречное жизненное пространство сохраняет большую часть первоначальной структуры. Остроконечная крыша была обновлена с помощью мансардных окон, которые позволяют естественному свету течь в этом огромном пространстве. Полы и стены были полностью заменены, а оригинальные балки и потолки – перекрашены.

​До: серо-бетонный потенциал

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Можно купить квартиру и под самоотделку, если вы точно знаете, что справитесь со всеми работами или хотите пригласить специалиста, который поможет вам с этим.

​После: невероятная элегантность

квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

квартира в ЖК Аэробус

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов

Весьма внушительная высота потолков в этом современном жилом комплексе позволила создать подвесной потолок без ущерба столь просторному помещению. Отражаясь в глянцевой пленке наверху, окно кажется вторым светом.

​До: гостиная готова к переменам

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

Работы по превращению этих квадратных метров с большими окнами на двух стенах уже начаты. Стены и пол уже ровные и подготовлены для следующего этапа отделки. Кстати, при такой качественной подготовке работа по укладке натурального деревянного паркета заняла всего 2 часа на 9 квадратных метров.

​После: солнечная гостиная

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 Гостиная в скандинавском стиле
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

Имитация панелей-буазери и изысканный паркет очень органично смотрятся в этом доме, где пришлось даже заменить всю электропроводку, потому что даже по цифровым показателям она не соответствует времени. Вот такой старый дом был! Диванчик в оттенке чирок подчеркивает общее настроение комнаты.

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​До: не современно

Before Living Room Moda Interiors
Moda Interiors

Before Living Room

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Даже в варианте «до» эта просторная комната понравится очень многим. Но при ремонте виллы, в которой она находится, ей стало доступно гораздо большее.

После: модные оттенки серого

Looking through to the Living Room from Dining Area Moda Interiors
Moda Interiors

Looking through to the Living Room from Dining Area

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Цветовая гамма более всего остального определяет актуальность интерьера. И потому, если вы хотите сделать и свой таковым, используйте серо-каменные и кофейные оттенки. Этот интерьер может показаться излишне нейтральным, но представьте, как сюда заходят люди и картинка сразу оживает!

​До: кухня в рыжих тонах

Before Kitchen Moda Interiors
Moda Interiors

Before Kitchen

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Не смотря на сложную конфигурацию и внушительные габариты, эта кухня уже не станет самым любимым местом в доме. У нас для таких интерьеров уже есть особое определение «рыжее ретро», что показывает не только цвет, но и общее несоответствие пространства требованиям современности. А столешница, да, хороша!

​После: ахроматический люкс

Kitchen Moda Interiors
Moda Interiors

Kitchen

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

В зоне гостиной к монохромной палитре добавлен шоколадный. Невероятно эффектное сочетание, показывающее статус профессионалов, которые занимались дизайном!

До и После: кухня

Alphen Awakened, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Кухня в стиле модерн Кирпичи Янтарный / Золотой
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Этот удивительный проект заставляет задуматься о собственном ремонте!

До и После: ванная комната

Alphen Awakened, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Ванная комната в стиле модерн Зеленый
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Обычную ванную комнату превратили в дизайнерское шоу! 

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homify
homify

homify
homify
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