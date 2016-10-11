До и После: 7 фантастических ремонтов!

Не всем удается заполучить квартиру в новостройке или новенький коттедж. Кому-то приходится принять на себя вызов и спасать квадратные метры разной степени пригодности для жилья. Случается это по разным причинам. Иногда из-за недостатка средств, ведь ремонтировать можно и постепенно. Иногда потому, что рядом со школой, работой и парком для цивилизованного выгула собак нет сейчас других вариантов. А кому-то так понравился домик напротив, что он решил, что именно такой вид хочет иметь из своего окна в ближайшие годы.
Причины, по которым владельцы решились на столь грандиозные меры, для нас даже не столь важны, хотя наверняка бывают и очень необычные истории. Для нас все эти объекты представляют прикладной интерес. Мы всегда немного «в процессе». В процессе выбора идеального дома, планировки, дизайна интерьера или настольной лампы в детскую. Потому каждая картинка с ремонтом или новым домом может стать именно той, которая дополнит образ до идеального и станет триггером, после активации которого мы переходим к действиям в реальности.
Часто именно пустующая мансарда может помочь вам заполучить недостающую площадь. Если крыша была поставлена правильно и находится в хорошем состоянии, работы не так много, как кажется. А вот эффект ожидается весьма внушительный, ведь места-то действительно очень много!
Это безупречное жизненное пространство сохраняет большую часть первоначальной структуры. Остроконечная крыша была обновлена с помощью мансардных окон, которые позволяют естественному свету течь в этом огромном пространстве. Полы и стены были полностью заменены, а оригинальные балки и потолки – перекрашены.
Можно купить квартиру и под самоотделку, если вы точно знаете, что справитесь со всеми работами или хотите пригласить специалиста, который поможет вам с этим.
Весьма внушительная высота потолков в этом современном жилом комплексе позволила создать подвесной потолок без ущерба столь просторному помещению. Отражаясь в глянцевой пленке наверху, окно кажется вторым светом.
Работы по превращению этих квадратных метров с большими окнами на двух стенах уже начаты. Стены и пол уже ровные и подготовлены для следующего этапа отделки. Кстати, при такой качественной подготовке работа по укладке натурального деревянного паркета заняла всего 2 часа на 9 квадратных метров.
Имитация панелей-буазери и изысканный паркет очень органично смотрятся в этом доме, где пришлось даже заменить всю электропроводку, потому что даже по цифровым показателям она не соответствует времени. Вот такой старый дом был! Диванчик в оттенке чирок подчеркивает общее настроение комнаты.
Даже в варианте «до» эта просторная комната понравится очень многим. Но при ремонте виллы, в которой она находится, ей стало доступно гораздо большее.
Цветовая гамма более всего остального определяет актуальность интерьера. И потому, если вы хотите сделать и свой таковым, используйте серо-каменные и кофейные оттенки. Этот интерьер может показаться излишне нейтральным, но представьте, как сюда заходят люди и картинка сразу оживает!
Не смотря на сложную конфигурацию и внушительные габариты, эта кухня уже не станет самым любимым местом в доме. У нас для таких интерьеров уже есть особое определение «рыжее ретро», что показывает не только цвет, но и общее несоответствие пространства требованиям современности. А столешница, да, хороша!
В зоне гостиной к монохромной палитре добавлен шоколадный. Невероятно эффектное сочетание, показывающее статус профессионалов, которые занимались дизайном!
Этот удивительный проект заставляет задуматься о собственном ремонте!
Обычную ванную комнату превратили в дизайнерское шоу!