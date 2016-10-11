До и После: 7 фантастических ремонтов!

Не всем удается заполучить квартиру в новостройке или новенький коттедж. Кому-то приходится принять на себя вызов и спасать квадратные метры разной степени пригодности для жилья. Случается это по разным причинам. Иногда из-за недостатка средств, ведь ремонтировать можно и постепенно. Иногда потому, что рядом со школой, работой и парком для цивилизованного выгула собак нет сейчас других вариантов. А кому-то так понравился домик напротив, что он решил, что именно такой вид хочет иметь из своего окна в ближайшие годы.

Причины, по которым владельцы решились на столь грандиозные меры, для нас даже не столь важны, хотя наверняка бывают и очень необычные истории. Для нас все эти объекты представляют прикладной интерес. Мы всегда немного «в процессе». В процессе выбора идеального дома, планировки, дизайна интерьера или настольной лампы в детскую. Потому каждая картинка с ремонтом или новым домом может стать именно той, которая дополнит образ до идеального и станет триггером, после активации которого мы переходим к действиям в реальности.