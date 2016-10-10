Дом-сказка на четверых

Этот чудесный маленький домик понравится всем любителям легкого пригородного модерна. Спроектированный польской студией, он отлично подходит и под климатические условия в РФ – умеренный и умеренно-холодный климат.

Построенный из бетонного блока SOLBET и имеющий газовое отопление, он выдержит пару деньков с температурой -30 зимой и средними холодами от -10 до -20 градусов на протяжении зимы.

Этот дом станет прекрасным местом для жизни вашей семьи! Как только вы мысленно расставите мебель, вам сразу захочется жить именно так и именно здесь.