Дом-сказка на четверых

Этот чудесный маленький домик понравится всем любителям легкого пригородного модерна. Спроектированный польской студией, он отлично подходит и под климатические условия в РФ – умеренный и умеренно-холодный климат.
Построенный из бетонного блока SOLBET и имеющий газовое отопление, он выдержит пару деньков с температурой -30 зимой и средними холодами от -10 до -20 градусов на протяжении зимы.
Этот дом станет прекрасным местом для жизни вашей семьи! Как только вы мысленно расставите мебель, вам сразу захочется жить именно так и именно здесь.
Общая площадь дома 139 кв. метра + гараж 32 метра. Авторы из студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделали так, что внутреннее пространство отлично сконфигурировано и прекрасно работает на нужды семьи, не обременяя их излишними хлопотами из-за неудобной планировки. Главный архитектор по данному проекту Tomasz Sobieszuk был вдохновлен идеей взять самый простой план и расширить его до удобного формата с просторными комнатами. И у него получилось!
Отличная планировка позволяет с удобством жить семье из 4-6 человек и при этом иметь просторные приватные комнаты, множество мест для отдыха в общественной зоне и на террасах. Если добавить к этому дому бассейн, его смело можно называть идеальной виллой для жизни успешной семьи!
Такой дом идеален для семьи, в которой 2 ребенка, тогда каждый из них получит собственную комнату. Но и для семьи с 3-4 детьми он будет отличным местом для жизни – нужно лишь разделить детей по полу и все.
Кроме того, кладовая при кухне, встроенные гардеробы и кладовые, дополнительный шкафчик-ниша при ванной и гардеробная позволяют очень удобным образом наладить хранение в маленьком доме.
Интересен и ландшафтный проект, спроектированный архитектором-визуализатором. Он имеет террасы с обрамлением высокими и маленькими клумбами, ступени для выхода на засыпанную щебнем площадку и дорожку вокруг всего дома. Терраса имеет два места для отдыха – с просторными видом и приватное – слева, под деревом. Еще одно место для отдыха можно реализовать справа – возле главной спальни родителей.
Энергосберегающие стеклопакеты удачно дополняют энергоэффективный дом с минимальной стоимостью возведения. Она начинается от 3 млн (все включено, даже работа строителей) «под отделку». Конфигурация как на фотографиях, с мебелью и техникой, отделкой «под ключ» стоит уже около 5,5 млн рублей.
Стоимость материалов при этом «под отделку» будет около 2,1-2,4 млн рублей, в зависимости от того, что вы себе подберете и какую толщину стен выберете. Панорамные блоки остекления при этом стоят около 30 тыс. рублей за крупный блок в столовой и 20 тыс. рублей за средний блок в спальнях.
Как вы можете наглядно рассмотреть на плане, у этого дома большие спальни в 14, 14 и 16,5 кв. метров. При этом, у одной из детских есть своя терраса, у другой спальни – гардеробная и ванная комната. Две детские имеют общую ванную комнату площадью 8,5 кв. метров, плюс в доме есть ванная при спальне родителей и гостевой туалет. Общая площадь гостиной в 33 кв. метра вмещает и зону для столовой с панорамным остеклением. Почти 80-метровая терраса опоясывает дом с трех сторон, создавая невероятно шикарное место для отдыха!
А еще в доме есть кладовая при кухне, прихожая со встроенным гардеробом, кладовая при гараже и котельная площадь 5 кв. метров. Гараж с легкостью вмещает два автомобиля – его площадь около 32 кв. метров.
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