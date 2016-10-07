До и После: Из дома в провинции в виллу!

Этот просторный дом претерпел куда большие изменения, чем кажется на первый взгляд. Проект изначально был ориентирован на то, чтобы стать максимально энергоэффективным. Еще перед покупкой новые владельцы запросили у архитекторов сведения о том, что потенциально можно сделать на основе этой конструкции именно в плане энергоэффективности.
Во многих странах после нового строительства или реконструкции можно получить специальный сертификат, который покажет достигнутые проектировщиками успехи и в итоге поможет продать дом по более высокой цене. Инвесторы зарабатывают неплохие деньги, реконструируя дома именно с таким прицелом, потому что заботиться об окружающем мире не только социально ответственно, но и модно. Студия NOVODECO занимается подобными проектами не первый год, потому с радостью взялась за сложную, но интересную работу.
Создавая проект дома с нуля, гораздо легче учесть все нюансы, влияющие на теплопотери или отвечающие за правильную циркуляцию воздуха внутри помещения. Когда в ваших руках оказывается старая конструкция, необходимо сначала убрать все декоративные элементы, включая все не несущие стены и межкомнатные перегородки.
Просторные комнаты, обилие естественного света в будущем поможет создать здесь очень красивое и рационально функционирующее пространство.
Правильная отделка фасадов подразумевает минимально возможные теплопотери через стены в холодное или ветреное время. Важно, чтобы влага не накапливалась между материалами обшивки, а дополнительный уход за домом был сведен почти к нулю.
Качественная установка профессионально подобранных под проект стеклопакетов ничуть не уменьшает требуемой энергоэффективности. Такой большой формат остекления, созданный с нужной стороны, позволяет дому накапливать тепло. А системы вентиляции и рекуперации отправляют поток в нужном направлении. Современные технологии – действительно чудо!
Не смотря на столь внушительный формат остекления, приватности это ничуть не мешает. Высокий серо-бетонный забор отсекает лишние взгляды и шум с улицы, а красивый ухоженный сад перед домом позволяет и вовсе забыть о существовании остального мира.
Невероятное ощущение уюта и простора достигнуто удачно подобранными материалами отделки и мебели. Интерьер создавался с пониманием того, что при таком формате остекления сад становится частью комнаты, потому все элементы должны гармонично сочетаться между собой без четкого разделения на внутреннее и внешнее. Так, идеальный газон за окном стал еще одним роскошным ковром, а стол из натурального дерева будто только что принесен из леса.
Кухня выстроена по классическому формату. Композитная столешница с гранитной крошкой, темное дерево на фасадах, прозрачные акриловые стулья со стороны барной стойки создают неплохую композицию. Функциональность тоже на высоте. Все, что требуется для удобной готовки, расположено именно там, где нужно. Уверены, новая хозяйка оценила старания проектировщиков.
Светодиодная подсветка ступеней – вовсе не расточительность. Такой тип подсветки достаточен в своем сегменте, а высокая энергоэффективность радует кошелек.
Просыпаться рядом с огромным окном понравится не только взрослому, но и ребенку. Рулонные шторы помогут дозировать количество солнечного света, а акцентная стена розовато-кофейного оттенка приносит невероятное ощущения уюта, умиротворения и защищенности.
Ванная комната, сияющая белизной керамики и золотом в обрамлении зеркала, дополненная подсветкой по потолку, понравится многим.
Главное, ради чего был куплен дом – море. Жить с видом на аккуратные домики с красно-черепичными крышами уже приятно. Но если вдали виднеется еще и полоска моря, ты чувствуешь, что жизнь действительно удалась. Сейчас ты находишься именно там, куда всю жизнь стремилось твое сердце.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;