До и После: Из дома в провинции в виллу!

Этот просторный дом претерпел куда большие изменения, чем кажется на первый взгляд. Проект изначально был ориентирован на то, чтобы стать максимально энергоэффективным. Еще перед покупкой новые владельцы запросили у архитекторов сведения о том, что потенциально можно сделать на основе этой конструкции именно в плане энергоэффективности.

Во многих странах после нового строительства или реконструкции можно получить специальный сертификат, который покажет достигнутые проектировщиками успехи и в итоге поможет продать дом по более высокой цене. Инвесторы зарабатывают неплохие деньги, реконструируя дома именно с таким прицелом, потому что заботиться об окружающем мире не только социально ответственно, но и модно. Студия NOVODECO занимается подобными проектами не первый год, потому с радостью взялась за сложную, но интересную работу.