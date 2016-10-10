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12 гениально простых идей в дизайне гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wooden Accent , EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors Гостиная в стиле модерн
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Вам нужно быстро, красиво и профессионально оформить гостиную? Мы подобрали для вас коллекцию идей, которая позволит вам понять некоторые основы дизайна и определить реальные возможности вашего пространства.

Дизайн гостиной даже площадью 16-17 кв. метров может в итоге закончиться созданием элегантного, эксклюзивного интерьера. Даже собственными силами. Главное – выбирать современную модную мебель и аксессуары, придерживаться в основном нейтральной палитры и лишь слегка разбавлять все привлекательными акцентами. Поверьте, цвет вы всегда сможете добавить после, а вот полы, стены, потолок и основная мебель должны остаться полотном для создания настроения с помощью мелких предметов.

​Пять трендовых оттенков

Wooden Accent , EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors Гостиная в стиле модерн
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors

EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors

Если вы хотите создать современную гостиную и ищите, с чего бы начать, подумайте о цветах отделки вашей комнаты. Белый, кофе с молоком, бледный серый, мокко и ледяной кофе являются основной палитрой для создания интерьера в стиле модерн с легкими нотками эклектики.

​Точечная подстветка

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Точечная подсветка предметов искусства должна быть запланирована дизайнером интерьера еще до этапа отделки. Потрясающий эффект создают подсвеченные картины, которые в противном случае вечером просто уходят из вашего поля зрения.

​Комбинация 2+2

ESTORIL, Staging Factory Staging Factory ГостинаяДиваны и кресла
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Два трехместных дивана, стоящие изящной буквой «Г» – это классическая комбинация в дизайне интерьера, которая всегда выглядит стильно. При этом, в современных вариациях открытых планировок и во многих классических особняках один из диванов стоит спиной к столовой, кухне или другой зоне гостиной, а второй – у стены.

​Текстильная гармония

LOVE VILLA, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Гостиная в стиле модерн Керамика
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

С помощью специализированного ателье или брендового магазинчика вы сможете подобрать текстиль для подушек, штор и абажура в едином стиле. Лучше всего пользоваться уже готовыми комбинациями, например, из магазинов типа Zara Home или H&M.

​Элегантность во всем

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Посмотрите на эти нежные рамки с паспарту, на прозрачные, почти невидимые шторы, простой ковер, элегантные лампы, стильный кофейный столик. Все эти детали отличаются утонченностью, которую и вам стоит преследовать в дизайне интерьера.

​Перепланировка

КОРАЛЛОВЫЙ РИФ GraniStudio Гостиная в стиле минимализм Бежевый
GraniStudio

КОРАЛЛОВЫЙ РИФ

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

В условиях городской квартиры перепланировка – единственный шанс сделать из своей гостиной что-то действительно уникальное. Посмотрите, как здесь из 14-метровой кухни, 22-метровой гостиной и коридора создано пространство, на которое невозможно налюбоваться!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Биокамин

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стоимость современных биокаминов – от 60 рублей. Они прекрасно дополнят гостиную, выполненную в любом стиле – от английского и лофта до минимализма и неоклассики.

​Добавьте нужную атмосферу

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

А теперь на основе современных приемов и нейтральных оттенков вы можете придать интерьеру особенное настроение. Например, белоснежные подойдут для французского стиля, ар-деко, прованса или коастала, а более темные интерьеры хорошо примут атмосферу английского стиля, лофта или кантри.

​Потолок с подсветкой

Гостиная-кухня Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле модерн Бежевый
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Гостиная-кухня

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Немаловажной частью современного интерьера является потолок с подсветкой, с программируемыми сценариями освещения. Не стоит жалеть средства на такие изящества!

​Окна в пол

Гостиная "Mojito" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Mojito

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Перенос радиаторов и реализация идеи панорамного остекления (окон в пол, дверей-слайдеров на балкон и т.п.) может сделать из вашей квартиры настоящие манхэттенские апартаменты!

​Решетки для радиаторов

Гостиная в лесу, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
Алёна Демшинова

Гостиная в лесу

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Решетки при этом помогут красиво оформить зону радиаторов в нужном вам стиле – от минимализма до классики, как в этом чудесном проекте!

​Черные акценты

Гостиная Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Гостиная в стиле минимализм Синий
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Гостиная

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Если вы – поклонник контрастов, стоит обыграть наличие техники (на кухне, в гостиной) дополнительными черными акцентами – рамками, ковром, светильниками. Тогда телевизор и бытовая техника не будут единственными черными пятнами в интерьере.

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