12 гениально простых идей в дизайне гостиной

Вам нужно быстро, красиво и профессионально оформить гостиную? Мы подобрали для вас коллекцию идей, которая позволит вам понять некоторые основы дизайна и определить реальные возможности вашего пространства.
Дизайн гостиной даже площадью 16-17 кв. метров может в итоге закончиться созданием элегантного, эксклюзивного интерьера. Даже собственными силами. Главное – выбирать современную модную мебель и аксессуары, придерживаться в основном нейтральной палитры и лишь слегка разбавлять все привлекательными акцентами. Поверьте, цвет вы всегда сможете добавить после, а вот полы, стены, потолок и основная мебель должны остаться полотном для создания настроения с помощью мелких предметов.
Если вы хотите создать современную гостиную и ищите, с чего бы начать, подумайте о цветах отделки вашей комнаты. Белый, кофе с молоком, бледный серый, мокко и ледяной кофе являются основной палитрой для создания интерьера в стиле модерн с легкими нотками эклектики.
Точечная подсветка предметов искусства должна быть запланирована дизайнером интерьера еще до этапа отделки. Потрясающий эффект создают подсвеченные картины, которые в противном случае вечером просто уходят из вашего поля зрения.
Два трехместных дивана, стоящие изящной буквой «Г» – это классическая комбинация в дизайне интерьера, которая всегда выглядит стильно. При этом, в современных вариациях открытых планировок и во многих классических особняках один из диванов стоит спиной к столовой, кухне или другой зоне гостиной, а второй – у стены.
С помощью специализированного ателье или брендового магазинчика вы сможете подобрать текстиль для подушек, штор и абажура в едином стиле. Лучше всего пользоваться уже готовыми комбинациями, например, из магазинов типа Zara Home или H&M.
Посмотрите на эти нежные рамки с паспарту, на прозрачные, почти невидимые шторы, простой ковер, элегантные лампы, стильный кофейный столик. Все эти детали отличаются утонченностью, которую и вам стоит преследовать в дизайне интерьера.
В условиях городской квартиры перепланировка – единственный шанс сделать из своей гостиной что-то действительно уникальное. Посмотрите, как здесь из 14-метровой кухни, 22-метровой гостиной и коридора создано пространство, на которое невозможно налюбоваться!
Стоимость современных биокаминов – от 60 рублей. Они прекрасно дополнят гостиную, выполненную в любом стиле – от английского и лофта до минимализма и неоклассики.
А теперь на основе современных приемов и нейтральных оттенков вы можете придать интерьеру особенное настроение. Например, белоснежные подойдут для французского стиля, ар-деко, прованса или коастала, а более темные интерьеры хорошо примут атмосферу английского стиля, лофта или кантри.
Немаловажной частью современного интерьера является потолок с подсветкой, с программируемыми сценариями освещения. Не стоит жалеть средства на такие изящества!
Mojito
Перенос радиаторов и реализация идеи панорамного остекления (окон в пол, дверей-слайдеров на балкон и т.п.) может сделать из вашей квартиры настоящие манхэттенские апартаменты!
Решетки при этом помогут красиво оформить зону радиаторов в нужном вам стиле – от минимализма до классики, как в этом чудесном проекте!
Если вы – поклонник контрастов, стоит обыграть наличие техники (на кухне, в гостиной) дополнительными черными акцентами – рамками, ковром, светильниками. Тогда телевизор и бытовая техника не будут единственными черными пятнами в интерьере.
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