12 гениально простых идей в дизайне гостиной

Вам нужно быстро, красиво и профессионально оформить гостиную? Мы подобрали для вас коллекцию идей, которая позволит вам понять некоторые основы дизайна и определить реальные возможности вашего пространства.

Дизайн гостиной даже площадью 16-17 кв. метров может в итоге закончиться созданием элегантного, эксклюзивного интерьера. Даже собственными силами. Главное – выбирать современную модную мебель и аксессуары, придерживаться в основном нейтральной палитры и лишь слегка разбавлять все привлекательными акцентами. Поверьте, цвет вы всегда сможете добавить после, а вот полы, стены, потолок и основная мебель должны остаться полотном для создания настроения с помощью мелких предметов.