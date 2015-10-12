Деревенский стиль на мансардном этаже

Есть прекрасные интерьеры, которые одной даже смой незначительной деталью способны унести нас в самые заветные мечты. Мы наслаждаемся даже едва уловимыми нюансами, воздухом, который принимает физическую форму и становится осязаем… Если вы мечтаете об уюте с нотками итальянской романтики, тогда вам обязательно приглянется этот проект специалиста homify, проживающей в северной части Италии и её жемчужине – городе Лоната-дель-Гарда.
Небольшие комнаты или жилье на мансардном этаже – это привычный элемент интерьерного пейзажа. Именно этим и обусловлен выбор компактной мебели. Кабинет не обязательно подразумевает большой письменный стол, так как можно обойтись мягкой козеткой и раскладывающимся столиком. Для книг идеально подходит компактный консольный стеллаж из кованого металла. Дополняют интерьер и другие предметы декора -- образцы искусства художественной ковки.
Маленькие города Италии, особенно в северной её части, обладают неповторимым шармом. Практически везде сохранились памятники старины и архитектура. Дома и квартиры в исторической части каждого города обычно небольшие и сохраняют свою первоначальную планировку. Ввиду климата, обладатели таких жилых пространств склоняются к использованию керамической напольной плитки или самых непритязательных деревянных покрытий, для стен практически всегда используется светлая краска.
Мягкие подушечки, живые растения в классических глиняных горшках, картина в легкой и лаконичной раме на стене, тонкий ковер ручной работы или простая домотканная дорожка – вот и весь секрет создания спокойной, уютной и домашней атмосферы.
В этом проекте дизайнер показывает провинциальную красоту своей страны, в которой зародилось такое понятие, как «вилла». Именно эта концепция и стала основой дизайна интерьера, в котором встречается так много элементов из дерева различных пород, форм и цветов. В нем присутствует легкий вкус XIX века с его романтическими воззрениями на бытие.
Особое внимание уделено деталям и декоративным предметам. Настенные картины на пожелтевших листах напоминают зашифрованные послания, а многие вещи могли быть приобретены на традиционных для Италии блошиных рынках. Помимо живописи, в интерьере много других старинных предметов, которые могут быть дороги сердцу обладателю квартиры.
Итальянцам не чужда идея приобретения далеко не новой мебели, которой можно подарить шанс на дальнейшую жизнь, впрочем, они готовы поделиться другими секретами разумной экономии при переезде. Про такой сервант можно сказать, что он – как древняя старуха, у которой за странной внешностью скрывается веселый нрав.
Провинциальность интерьера спальни выглядит очень свежо на фоне моды на минимализм. Балдахины достаточно часто используются в современных интерьерах Италии, так как окна всех комнат в летнее время практически всегда открыты.