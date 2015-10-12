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Деревенский стиль на мансардном этаже

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Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Гостиная в стиле кантри
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Есть прекрасные интерьеры, которые одной даже смой незначительной деталью способны унести нас в самые заветные мечты. Мы наслаждаемся даже едва уловимыми нюансами, воздухом, который принимает физическую форму и становится осязаем… Если вы мечтаете об уюте с нотками итальянской романтики, тогда вам обязательно приглянется этот проект специалиста homify, проживающей в северной части Италии и её жемчужине – городе Лоната-дель-Гарда.

Пространственная легкость

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Гостиная в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Небольшие комнаты или жилье на мансардном этаже – это привычный элемент интерьерного пейзажа. Именно этим и обусловлен выбор компактной мебели. Кабинет не обязательно подразумевает большой письменный стол, так как можно обойтись мягкой козеткой и раскладывающимся столиком. Для книг идеально подходит компактный консольный стеллаж из кованого металла. Дополняют интерьер и другие предметы декора -- образцы искусства художественной ковки.

Характер западный (средиземноморский)

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Гостиная в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Маленькие города Италии, особенно в северной её части, обладают неповторимым шармом. Практически везде сохранились памятники старины и архитектура. Дома и квартиры в исторической части каждого города обычно небольшие и сохраняют свою первоначальную планировку. Ввиду климата, обладатели таких жилых пространств склоняются к использованию керамической напольной плитки или самых непритязательных деревянных покрытий, для стен практически всегда используется светлая краска. 

Страсти по уюту

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Гостиная в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Мягкие подушечки, живые растения в классических глиняных горшках, картина в легкой и лаконичной раме на стене, тонкий ковер ручной работы или простая домотканная дорожка – вот и весь секрет создания спокойной, уютной и домашней атмосферы.

Душа итальянца

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Столовая комната в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

В этом проекте дизайнер показывает провинциальную красоту своей страны, в которой зародилось такое понятие, как «вилла». Именно эта концепция и стала основой дизайна интерьера, в котором встречается так много элементов из дерева различных пород, форм и цветов. В нем присутствует легкий вкус XIX века с его романтическими воззрениями на бытие.

Декор, декор…

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Столовая комната в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Особое внимание уделено деталям и декоративным предметам. Настенные картины на пожелтевших листах напоминают зашифрованные послания, а многие вещи могли быть приобретены на традиционных для Италии блошиных рынках. Помимо живописи, в интерьере много других старинных предметов, которые могут быть дороги сердцу обладателю квартиры.

Шанс на вторую или третью жизнь

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Кухня в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Итальянцам не чужда идея приобретения далеко не новой мебели, которой можно подарить шанс на дальнейшую жизнь, впрочем, они готовы поделиться другими секретами разумной экономии при переезде. Про такой сервант можно сказать, что он – как древняя старуха, у которой за странной внешностью скрывается веселый нрав.

Мечты принцессы

Spirito Country, Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Anna Paghera s.r.l. - Interior Design Спальня в стиле кантри
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design

Anna Paghera s.r.l. - Interior Design
Anna Paghera s.r.l. – Interior Design
Anna Paghera s.r.l. - Interior Design

Провинциальность интерьера спальни выглядит очень свежо на фоне моды на минимализм. Балдахины достаточно часто используются в современных интерьерах Италии, так как окна всех комнат в летнее время практически всегда открыты.

Ночники в детской комнате – сказка наяву
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