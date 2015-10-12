Деревенский стиль на мансардном этаже

Есть прекрасные интерьеры, которые одной даже смой незначительной деталью способны унести нас в самые заветные мечты. Мы наслаждаемся даже едва уловимыми нюансами, воздухом, который принимает физическую форму и становится осязаем… Если вы мечтаете об уюте с нотками итальянской романтики, тогда вам обязательно приглянется этот проект специалиста homify, проживающей в северной части Италии и её жемчужине – городе Лоната-дель-Гарда.