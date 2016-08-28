Топ 5 – Лучшие проекты недели

Как всегда по воскресеньям, редакция homify собирает лучшие проекты недели и предоставляет своим самым занятым читателям возможность ознакомиться со статьями, вызвавшими наибольший резонанс в журнале и в соцсетях. Согласны ли вы с тем, как оценили проекты авторы статей? Какие идеи вам захотелось воплотить в жизнь, а какие считаете пустой тратой времени? Присоединяйтесь к дискуссии и оставляйте свои комментарии.
Бюджетный дом для молодой семьи имеет четкие функции и возможности и при этом всегда может быть дополнен бассейном или зимним садом по вашему требованию. Главные его качества – практичность, удобство и экономичность – позволяют смело назвать его спасением для молодых семей. Такой дом площадью в 150 кв. метров даже проще содержать в чистоте, чем квартиру, в которой вещей больше, чем шкафов, и много старой мебели. Даже панорамное остекление не доставляет хлопот, если знать, как быстро и легко его можно поддерживать в чистоте.
Итак, мы начинаем нашу удивительную экскурсию по домам, которые, как минимум, вдохновляют!
В саду можно не только выращивать фрукты, но и приятно проводить время в одиночестве, с семьей или друзьями. Разумеется, для этого необходимо создать правильную атмосферу, для чего существует множество приемов.
Сегодня homify подготовил для своих читателей 14 великолепных способов превратить свой сад в произведение искусства. На ваш выбор предоставляются идеи от талантливейших современных ландшафтных архитекторов – вдохновляйтесь!
В этой Книге Идей мы собрали для вас потрясающие летние кухни и барбекю! Многие из них вы уже видели, другая же половина появилась в сообществе homify совсем недавно! Давайте вместе найдем для вас что-нибудь подходящее – для дачи или коттеджа!
Необыкновенные, фантастичные, удивительные дома, о которых хочется узнать по-больше! Именно такие мы собрали для вас сегодня.
В нашей новой Книге Идей вас ждут захватывающие проекты талантливых архитекторов, которые выходят за рамки обычного загородного жилья. В них можно не только найти оригинальные решения для дизайна коттеджа, но и увидеть будущее архитектуры.
Как можно представить себе традиционный русский или скандинавский дом без бани или сауны? Или турецкую или греческую виллу без хамама с отделкой мрамором? В современном интерьере традиции оформления сохраняются, но преображаются в комфортабельном формате – дерево здесь теперь выполняется чаще всего в стиле минимализм, есть встроенная подсветка в мебели, потолке, полу, шикарные места для отдыха в стиле патио, стеклянные душевые кабины и мягкая мебель. Ищите домашнюю баню своей мечты в статье ’12 дизайнерских бань и саун’.