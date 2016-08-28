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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Спа в стиле модерн
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Как всегда по воскресеньям, редакция homify собирает лучшие проекты недели и предоставляет своим самым занятым читателям возможность ознакомиться со статьями, вызвавшими наибольший резонанс в журнале и в соцсетях. Согласны ли вы с тем, как оценили проекты авторы статей? Какие идеи вам захотелось воплотить в жизнь, а какие считаете пустой тратой времени? Присоединяйтесь к дискуссии и оставляйте свои комментарии. 

1. ​10 супер-бюджетных домов с ценами

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бюджетный дом для молодой семьи имеет четкие функции и возможности и при этом всегда может быть дополнен бассейном или зимним садом по вашему требованию. Главные его качества – практичность, удобство и экономичность – позволяют смело назвать его спасением для молодых семей. Такой дом площадью в 150 кв. метров даже проще содержать в чистоте, чем квартиру, в которой вещей больше, чем шкафов, и много старой мебели. Даже панорамное остекление не доставляет хлопот, если знать, как быстро и легко его можно поддерживать в чистоте.

Итак, мы начинаем нашу удивительную экскурсию по домам, которые, как минимум, вдохновляют!

2. 14 хитрых идей, которые сделают ваш сад особенным

Aménagement complet pour un jardin de centre ville, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

В саду можно не только выращивать фрукты, но и приятно проводить время в одиночестве, с семьей или друзьями. Разумеется, для этого необходимо создать правильную атмосферу, для чего существует множество приемов.

Сегодня homify подготовил для своих читателей 14 великолепных способов превратить свой сад в произведение искусства. На ваш выбор предоставляются идеи от талантливейших современных ландшафтных архитекторов – вдохновляйтесь!

3. ​18 примеров барбекю и летних кухонь

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

В этой Книге Идей мы собрали для вас потрясающие летние кухни и барбекю! Многие из них вы уже видели, другая же половина появилась в сообществе homify совсем недавно! Давайте вместе найдем для вас что-нибудь подходящее – для дачи или коттеджа!

4. Фантастичные и необычные дома

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Необыкновенные, фантастичные, удивительные дома, о которых хочется узнать по-больше! Именно такие мы собрали для вас сегодня.

В нашей новой Книге Идей вас ждут захватывающие проекты талантливых архитекторов, которые выходят за рамки обычного загородного жилья. В них можно не только найти оригинальные решения для дизайна коттеджа, но и увидеть будущее архитектуры.

5. ​12 дизайнерских бань и саун

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как можно представить себе традиционный русский  или скандинавский дом без бани или сауны? Или турецкую или греческую виллу без хамама с отделкой мрамором? В современном интерьере традиции оформления сохраняются, но преображаются в комфортабельном формате – дерево здесь теперь выполняется чаще всего в стиле минимализм, есть встроенная подсветка в мебели, потолке, полу, шикарные места для отдыха в стиле патио, стеклянные душевые кабины и мягкая мебель. Ищите домашнюю баню своей мечты в статье ’12 дизайнерских бань и саун’.

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
Очень практичный дом

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