Советы и секреты о том, как выбирать новую квартиру

Прежде чем начать поиски новых квадратных метров, следует определить для себя некий алгоритм выбора, обозначить самые значимые моменты. Ведь траты предстоят значительные, поэтому к вопросу «как выбирать новую квартиру» стоит подходить весьма аккуратно.

Конечно, количество комнат, общая площадь квартиры, а также наличие в ней ремонта зависит от вашего кошелька. А вот остальные параметры необходимо тщательно анализировать.

Итак, для начала необходимо определиться с местом нахождения будущей квартиры, т.е. с районом. Чаще всего люди покупают жилье, руководствуясь близостью к родителям, детям, к месту работы и т.д. Но следует не забывать и об экологических факторах. Если рядом с жилым массивом расположена фабрика, дымит завод, проходит автомагистраль или гудит высоковольтная подстанция, то назвать внешнюю среду благоприятной в таком случае весьма сложно. Гораздо приятнее проживать рядом с парковой зоной и слушать не производственный или автомобильный гул, а пение птиц. В этом случае и здоровье сохраняется, и в квартире меньше пыли накапливается.