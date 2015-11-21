Советы и секреты о том, как выбирать новую квартиру

Прежде чем начать поиски новых квадратных метров, следует определить для себя некий алгоритм выбора, обозначить самые значимые моменты. Ведь траты предстоят значительные, поэтому к вопросу «как выбирать новую квартиру» стоит подходить весьма аккуратно.
Конечно, количество комнат, общая площадь квартиры, а также наличие в ней ремонта зависит от вашего кошелька. А вот остальные параметры необходимо тщательно анализировать.
Итак, для начала необходимо определиться с местом нахождения будущей квартиры, т.е. с районом. Чаще всего люди покупают жилье, руководствуясь близостью к родителям, детям, к месту работы и т.д. Но следует не забывать и об экологических факторах. Если рядом с жилым массивом расположена фабрика, дымит завод, проходит автомагистраль или гудит высоковольтная подстанция, то назвать внешнюю среду благоприятной в таком случае весьма сложно. Гораздо приятнее проживать рядом с парковой зоной и слушать не производственный или автомобильный гул, а пение птиц. В этом случае и здоровье сохраняется, и в квартире меньше пыли накапливается.
Обязательно при раскрытии секрета, как выбирать новую квартиру, нужно изучить криминальную обстановку того района, в котором покупается жилье. Для этого достаточно поговорить с людьми, проживающими в округе, обратить внимание, насколько спокойно ощущают себя люди в вечернее время суток, и насколько чист микрорайон с утра (отсутствие или наличие пустых бутылок, окурков и т.д.).
При покупке нового жилья также важно обращать внимание на инфраструктуру. Очень хорошо, если недалеко от дома будет транспортная наземная развязка или станция метро. Расположение поблизости детских садов, школ, аптеки, поликлиники, торговых центров или рынков значительно облегчает проживание в таком районе. Если у покупателя имеется автомобиль, то ему следует обратить внимание на наличие платной автостоянки, а также на состояние дорожного покрытия. При сильно поврежденных дорогах стоит готовиться к частым ремонтам ходового механизма машины.
Какова бы ни была хороша новая квартира, особое внимание надлежит уделить состоянию дома, в котором она находится. Если на наружных стенах видны «заплатки», это говорит о том, что отопление здесь слабое и, соответственно, квартиры холодные. Наличие трещин (заделанных или открытых) не очень хорошо характеризует дом – в его фундаменте присутствуют серьезные неполадки, и, возможно, он числится в списке аварийных.
Если будущая квартира находится на последнем этаже, стоит проверить состояние крыши, поинтересоваться, когда был последний ремонт. Шатровая (или двускатная) крыша имеет преимущества перед плоской: снег или дождь долго на ней не задерживаются, и риск протекания минимизируется; при такой крыше квартиры верхних этажей не нагреваются от нее. Иногда покупателю нужен первый этаж (например, под офис или маленький магазинчик). Так как выбирать новую квартиру приходится именно на этом уровне, ему надлежит тщательно обследовать подвал. Текущие трубы гарантируют сырость в новом жилье и, как следствие, грибок на стенах. Подвал должен быть сухим. В противном случае от покупки лучше отказаться.
Следует обратить внимание также на состояние мусоропровода и чистоты вокруг него, чтобы никакие посторонние запахи в дальнейшем не портили жизнь.
Благоустройство двора рядом с домом имеет немаловажное значение. Гораздо приятнее созерцать клумбы с цветами и побеленные деревья, нежели глотать пыль, принося потом ее в чистый белоснежный дом, и спотыкаться о камни по дороге домой. Наличие детской площадки, спортивных городков во дворе благоприятствуют отдыху на свежем воздухе и взрослых и детей.
Подъезд – это визитная карточка дома. Хорошие подъездные двери, наличие домофонной панели – это определенный заслон от непрошеных гостей.
Состояние стен, лестничных пролетов, почтовых ящиков, кабины лифта – это весьма многоговорящая характеристика, которая помогает понять, как выбирать новую квартиру. Обратив внимание на двери жильцов в подъезде, можно определить, насколько благополучные люди в нем обитают.
Самый решающий момент – это непосредственный осмотр квартиры. Он должен быть более чем тщательным. Стеснения здесь неуместны, поскольку покупателю предстоит затратная сделка. Конечно, покупатель отталкивается от наличия средств, но основные советы, как выбирать новую квартиру, будут нелишними.
К примеру, не стоит растраиваться если в новой квартире какое-то помещение не такое большое, как хотелось бы. С помощбю небольших хитростей от наших дизайнеров, вы всегда сможете визуально расширить пространство или обустроить маленькую прихожую так, что ее недостаток – станет достоинством.
Желательно, чтобы в новом жилье уже были установлены новые счетчики холодной и горячей воды, газовый и электросчетчик.
Стоит обратить внимание на состояние водопроводных и канализационных труб, вентиляционных решеток, радиаторов отопления, поинтересоваться, когда менялась электропроводка. Следует проверить напор воды в кранах, особенно это касается верхних этажей.
Наличие металлопластиковых окон, застекленные балконы и лоджии, а также добротная входная дверь значительно помогают сохранить тепло в зимний период.
Покупатели квартир на первом этаже должны обратить внимание на наличие металлических решеток на окнах, а также на присутствие или отсутствие сторонних запахов из подвала и мусоропровода, чтобы последние не стали вечными спутниками в жизни. Необходимо внимательно осмотреть стены квартиры на предмет наличия трещин или плесени.
Одним из пунктов вопроса как выбирать новую квартиру является положение квартиры относительно сторон света. На «северной» стороне будет темно и, мягко говоря, прохладно, на «южной» – летом слишком жарко и душно (хотя в современном мире кондиционеры легко решают эту проблему). Более удачными являются «восточная» и «западная» стороны, т.к. солнце светит в жилище по полдня.
Стоит обратить внимание на вид из окна. Желательно, чтобы там был приятный пейзаж, зелень листвы или красивые современные постройки.
Не очень удачными считаются угловые квартиры и квартиры, примыкающие к шахте лифта. В первом случае возможно промерзание стен, а во втором – постоянный грохот.
Еще один важный аспект в вопросе как выбирать новую квартиру – это соседи. В народе бытует поговорка: «Нужно выбирать не квартиру, а соседей». Однозначно, рациональное зерно в этом выражении есть. Ведь даже самая комфортная и уютная квартира станет не в радость, если рядом будут жить шумные или проблемные люди. Наверное, стоит навестить будущих соседей, особенно сверху и сбоку.
Когда человек окончательно определился и решился на покупку квартиры, ему необходимо детально (и даже придирчиво) ознакомиться с личными документами продавца и документами, подтверждающими его право на недвижимость. Желательно, чтобы в этом принимал участие юрист, поскольку обычный покупатель может не увидеть некоторых нюансов, которые в дальнейшем принесут ему много ненужных хлопот.
Люди покупают недвижимость не каждый день и, как говорилось выше, у них возникает много страхов и сомнений. Большую помощь в этом деле могут оказать риэлторы, которые точно знают, как выбирать новую квартиру. Кроме того, риэлторы оказывают услуги и по юридическим вопросам. Как правило, они сотрудничают с юристами и нотариусами и помогают покупателю сориентироваться в сложных для него моментах.
Итак, все секреты, как выбирать новую квартиру, открыты! Удачи в поиске нового жилья!