homify 360°: Стильная вилла в городе Окленд

Окленд является крупнейшим гордом одной из самых загадочных стран мира Новой Зеландии. Окленд в прямом смысле этого слова находится на другом конце света. Чтобы добраться до него из европейской части мира, вам понадобится в среднем провести около 20 часов в полете. Этот современный город входит в десятку лучших городов мира по качеству жизни.
Сегодня мы отправляемся в благополучный буржуазный пригород промышленного центра Новой Зеландии, чтобы посмотреть на стильную виллу, спроектированную и построенную специалистами из местного архитектурного бюро Dorringto Atcherson Architects.
Четкие линии, абсолютная симметричность и любовь природным материалам – вот, какие характеристики приходят на ум при беглом взгляде на фасад виллы. Здание состоит из двух одинаковых блоков, соединенных между собой с помощью одной из частей крыши. Решетки на окнах регулируют вентиляцию и количество естественного света, попадающего внутрь вилы. Первый этаж здания занимают гаражи, на втором расположились гостиные комнаты. Вход в здания находится между двумя блоками.
Конструкция бокового фасада дома выглядит гораздо более открытой. В качестве строительных материалов были задействованы бетон, алюминий, камень и сталь, сочетание которых привело к созданию сложной и стильной архитектурной формы.
К слову, в Новой Зеландии лето сейчас в самом разгаре. Средняя температура составляет 30°C. Глядя на голубое и безоблачное небо и ярко-зеленую траву, невозможно не захотеть вернуться в лето хотя бы на часок.
Как правило, жителям стран, в которых среди ветвей христианства доминирует протестантизм, несвойственно демонстрировать материальные блага. Даже являясь очень богатыми людьми, они предпочитают не выделяться из толпы, продолжают упорно трудиться и общаются на равных с представителями различных социальных слоев.
Представленная на фото вилла, со стороны улицы выглядит строго и скромно. Едва ли можно представить, какие красоты открываются за ее порогом – бассейн с кристалльно чистой водой, панорамные окна, которые можно наполовину опустить вниз, настенная мозайка и стильная лестница, ведушая прямо в гостиную на втором этаже.
Линии внутреннего интерьера виллы значительно мягче линий экстерьера. Открытая площадка бассейна практически интегрирована в пространство гостиницы, ведущей на террасу. Мебельный ансамбль выдержан в серых, бежевых и темно-коричневых цветах. Создается впечатление, что жители этой виллы – хорошо организованные и аккуратные люди, которым не нужна излишняя роскошь.
Стильная и современная мебель, а также произведения современного искусства на стене – результат упорного труда дизайнера интерьера Дебры Гардиен (Debra Gardien). Слегка мрачные и строгие тона хорошо сочетаются с ярко-зелеными деревьями за огромными окнами.
Лето в Новой Зеландии длинное, а значит, большую часть года готовить можно на открытом воздухе. На кухне, как впрочем в остальных помещениях виллы, господствует минимализм. Кухонные приборы и кухонная мебель соотвествуют последнему слову техники.
Лестнице нам захотелось уделить отдельное внимание. Деревянные ступеньки закреплены между стеной и металлической перегородкой с причудливым рисунком, проецирующим необычную тень на белую стену, которую мы на одном из предыдущих изображений ошибочно приняли за мозайку.
Перед тем, как покинуть
другой конец света, давайте бросим прощальный взгляд на стильную окледскую виллу. В сумерках мы можем по достоинству оценить удачное воплощение непростых дизайнерских решений. Части виллы намеренно освещены неравномерно. Это позволяет создать контраст абсолютной симметрии фасада постройки.