homify 360°: Стильная вилла в городе Окленд

Окленд является крупнейшим гордом одной из самых загадочных стран мира Новой Зеландии. Окленд в прямом смысле этого слова находится на другом конце света. Чтобы добраться до него из европейской части мира, вам понадобится в среднем провести около 20 часов в полете. Этот современный город входит в десятку лучших городов мира по качеству жизни.

Сегодня мы отправляемся в благополучный буржуазный пригород промышленного центра Новой Зеландии, чтобы посмотреть на стильную виллу, спроектированную и построенную специалистами из местного архитектурного бюро Dorringto Atcherson Architects.