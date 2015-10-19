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15 нестандартных домов с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
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Соскучились по креативной частной архитектуре? Сегодня специально для вас мы создали фото-подборку потрясающих современных и стильных проектов, каждый из которых является полностью эксклюзивным произведением искусства.

В центре внимания такие стили как модерн, минимализм и футуристика, а также отделка экстерьера натуральным деревом, «зеленые» крыши, панорамное остекление и шикарная подсветка фасадов.

Особняк под Мадридом

Casa Levene, Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Дома в стиле лофт
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores

Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores

Деконструктивизм в глянцевом исполнении. Особняк в сосновом лесу под Мадридом смотрится, как каменная крепость инопланетной колонии. Острые и асимметричные фасады, нестандартная отделка экстерьера натуральным камнем и оригинальная планировка делают проект еще более выделяющимся на фоне стандартных домов.

Вилла в ЮАР

House The , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House The

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Эта интересная вилла в ЮАР имеет очень необычную планировку и разделение на две зоны — общественную и приватную — с помощью огромной железной стены цвета ржавчины. Она скрывает частный роскошный дом от улицы и окружающего мира таким образом, чтобы гостиная, столовая и хозяйская спальня на втором этаже получили потрясающие виды на окрестности с высоты большого холма.

Не стоит обходить вниманием и нестандартную черную структуру в виде перекрестия над верхней террасой, которая задает всему проекту драматичную динамику современности.

Тем временем в Новой Зеландии

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Данный дом был построен еще в 1970-х годах и является оригинальным представителем стиля модерн. Совсем недавно за его полную реконструкцию и капитальный ремонт взялись архитекторы из Окленда и сделали дом более солнечным, открытым и аккуратным на вид. Интересная выступающая пристройка в сторону сада с кухней и барной стойкой визуально объединяет две зоны — основного здания и бетонных террас для отдыха у бассейна.

Японский эко-дом

mat house, KAZ建築研究室 KAZ建築研究室 Дома в эклектичном стиле
KAZ建築研究室

KAZ建築研究室
KAZ建築研究室
KAZ建築研究室

Интересный проект экологичного дома с использованием озеленения крыши выглядит еще более нестандартно. Растения для подобных проектов чаще всего выбираются почвопокровные. Подойдет и газонная трава, как здесь.

Бразильский модерн

Toblerone House, Studio MK27 Studio MK27 Дома в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Шикарный проект особняка в центре мегаполиса не может не вызвать восхищение у поклонников модерна и эпохи 60-х. Он выглядит, как огромная современная публичная библиотека университета Лиги Плюща и совсем не похож на типичный загородный дом.

Космический корабль

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Невероятный, притягательный и магический проект особняка в черном цвете, с оформлением экстерьера железом и стеклом расположен в пригороде Йоханнесбурга, Южная Африка. Он пришел к нам будто из фантастичного будущего, полный брутальности и глянца одновременно.

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Разноцветный модерн

Matisse Beach Club by Mobilia, Vondom Vondom
Vondom

Vondom
Vondom
Vondom

Смесь модных оттенков последних сезонов и ретро-модерна 60-х выглядит особенно привлекательно в лаунж-зоне у бассейна бутик-отеля. Беседки, окрашенные в разные яркие и пастельные цвета имеют нестандартную форму, повторяющую динамику пальмовых листьев, и резко оживляют образ.

Идеальная белая вилла

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Садовые бассейны
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Этот проект пропитан искренним желанием создать идиллическую атмосферу на обычном участке в пригороде с помощью элегантного дизайна, белоснежного оттенка и легкого, почти парящего минимализма в интерьере.

Мексиканская вилла

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Интересная вилла в испанском колониальном стиле имеет необычный выступ плоской крыши в районе балкона на втором этаже, что позволяет внизу организовать затененную зону отдыха.

Дом-пальма

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Дома в тропическом стиле
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Главная изюминка этого тропического проекта — нестандартная форма крыши в виде листьев огромной пальмы.

Пригородный модерн

Casa NB, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Вилла
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Сложный и современный пригородный модерн, который выглядит совсем по-разному со всех четырех ракурсов, является прекрасным приемом оригинальной, но доступной архитектуры.

Дом-сеть

House Ber Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Ber

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Необычный проект дома в стиле модерн выделяется эксклюзивным дизайном от архитектора. Странные ломаные линии делают экстерьер настоящей живописной скульптурой, а не просто практичной частью виллы.

Стеклянный минимализм

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Пристройка к историческому особняку стеклянной столовой с колоннами и цветным изумрудным стеклом выглядит, как из сказки о Дороти и ее щенке.

Стильный модерн

Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Дома в стиле модерн
Sergey Makhno Architect

Дом

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

Проект коттеджа от киевского архитектора Сергея Махно выводит столичную частную архитектуру на международный уровень. Брутальность, подогретая волшебной подсветкой, выглядит как абсолютно новая веха в загородном строительстве, которая в скором будущем захватит воображение масс.

Реконструкция коттеджа

Exterior Clear Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Clear Architects

Exterior

Clear Architects
Clear Architects
Clear Architects

Этот британский проект реконструкции коттеджа в пригороде с эффектной пристройкой дополнительной гостиной увлекает своей геометрией и простым дизайном массивных форм.

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