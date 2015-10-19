15 нестандартных домов с WOW-эффектом

Соскучились по креативной частной архитектуре? Сегодня специально для вас мы создали фото-подборку потрясающих современных и стильных проектов, каждый из которых является полностью эксклюзивным произведением искусства.
В центре внимания такие стили как модерн, минимализм и футуристика, а также отделка экстерьера натуральным деревом, «зеленые» крыши, панорамное остекление и шикарная подсветка фасадов.
Деконструктивизм в глянцевом исполнении. Особняк в сосновом лесу под Мадридом смотрится, как каменная крепость инопланетной колонии. Острые и асимметричные фасады, нестандартная отделка экстерьера натуральным камнем и оригинальная планировка делают проект еще более выделяющимся на фоне стандартных домов.
Эта интересная вилла в ЮАР имеет очень необычную планировку и разделение на две зоны — общественную и приватную — с помощью огромной железной стены цвета ржавчины. Она скрывает частный роскошный дом от улицы и окружающего мира таким образом, чтобы гостиная, столовая и хозяйская спальня на втором этаже получили потрясающие виды на окрестности с высоты большого холма.
Не стоит обходить вниманием и нестандартную черную структуру в виде перекрестия над верхней террасой, которая задает всему проекту драматичную динамику современности.
Данный дом был построен еще в 1970-х годах и является оригинальным представителем стиля модерн. Совсем недавно за его полную реконструкцию и капитальный ремонт взялись архитекторы из Окленда и сделали дом более солнечным, открытым и аккуратным на вид. Интересная выступающая пристройка в сторону сада с кухней и барной стойкой визуально объединяет две зоны — основного здания и бетонных террас для отдыха у бассейна.
Интересный проект экологичного дома с использованием озеленения крыши выглядит еще более нестандартно. Растения для подобных проектов чаще всего выбираются почвопокровные. Подойдет и газонная трава, как здесь.
Шикарный проект особняка в центре мегаполиса не может не вызвать восхищение у поклонников модерна и эпохи 60-х. Он выглядит, как огромная современная публичная библиотека университета Лиги Плюща и совсем не похож на типичный загородный дом.
Невероятный, притягательный и магический проект особняка в черном цвете, с оформлением экстерьера железом и стеклом расположен в пригороде Йоханнесбурга, Южная Африка. Он пришел к нам будто из фантастичного будущего, полный брутальности и глянца одновременно.
Смесь модных оттенков последних сезонов и ретро-модерна 60-х выглядит особенно привлекательно в лаунж-зоне у бассейна бутик-отеля. Беседки, окрашенные в разные яркие и пастельные цвета имеют нестандартную форму, повторяющую динамику пальмовых листьев, и резко оживляют образ.
Этот проект пропитан искренним желанием создать идиллическую атмосферу на обычном участке в пригороде с помощью элегантного дизайна, белоснежного оттенка и легкого, почти парящего минимализма в интерьере.
Интересная вилла в испанском колониальном стиле имеет необычный выступ плоской крыши в районе балкона на втором этаже, что позволяет внизу организовать затененную зону отдыха.
Главная изюминка этого тропического проекта — нестандартная форма крыши в виде листьев огромной пальмы.
Сложный и современный пригородный модерн, который выглядит совсем по-разному со всех четырех ракурсов, является прекрасным приемом оригинальной, но доступной архитектуры.
Необычный проект дома в стиле модерн выделяется эксклюзивным дизайном от архитектора. Странные ломаные линии делают экстерьер настоящей живописной скульптурой, а не просто практичной частью виллы.
Пристройка к историческому особняку стеклянной столовой с колоннами и цветным изумрудным стеклом выглядит, как из сказки о Дороти и ее щенке.
Проект коттеджа от киевского архитектора Сергея Махно выводит столичную частную архитектуру на международный уровень. Брутальность, подогретая волшебной подсветкой, выглядит как абсолютно новая веха в загородном строительстве, которая в скором будущем захватит воображение масс.
Этот британский проект реконструкции коттеджа в пригороде с эффектной пристройкой дополнительной гостиной увлекает своей геометрией и простым дизайном массивных форм.
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— Проект дома в стиле модерн под Берлином;