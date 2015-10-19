15 нестандартных домов с WOW-эффектом

Соскучились по креативной частной архитектуре? Сегодня специально для вас мы создали фото-подборку потрясающих современных и стильных проектов, каждый из которых является полностью эксклюзивным произведением искусства.

В центре внимания такие стили как модерн, минимализм и футуристика, а также отделка экстерьера натуральным деревом, «зеленые» крыши, панорамное остекление и шикарная подсветка фасадов.