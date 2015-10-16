Лучший дом для старта новой жизни

Если не начинать считать количество спален и квадратных метров, которые полностью удовлетворили бы запросы семьи из 3 или 4 человек, включая маленьких детей, мы поймем кое-что гораздо более важное.

Молодая семья хочет свой, отдельный и желательно новый дом с практичной кухней, светлыми спальнями и солнечной гостиной для всех. Пускай с маленьким, но ухоженным садиком и объединенной с кухней, но визуально отдельно столовой.

Магические слова «наш собственный дом» наверняка прекрасно опишут данную ситуацию как во всем мире, так и в современных слоях населения даже столь традиционных стран как Япония, Китай и Республика Корея.