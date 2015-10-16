Лучший дом для старта новой жизни

О том, как красиво натуральное дерево в интерьере небольшого коттеджа, мы поговорим в этой статье. Эффектный японский проект, оформленный местными архитекторами с традиционным азиатским чувством меры и эстетики, порадует всех поклонников оригинального минимализма.
Теплые переливы различных пород дерева, светлые стены и домашняя обстановка делают этот дом одним из лучших ранее опубликованных нами японских проектов. Мы благодарим наших коллег из homify Japan за предоставленные фото-материалы и рады вновь окунуться в атмосферу легких и полностью экологичных традиционных азиатских интерьеров.
Если не начинать считать количество спален и квадратных метров, которые полностью удовлетворили бы запросы семьи из 3 или 4 человек, включая маленьких детей, мы поймем кое-что гораздо более важное.
Молодая семья хочет свой, отдельный и желательно новый дом с практичной кухней, светлыми спальнями и солнечной гостиной для всех. Пускай с маленьким, но ухоженным садиком и объединенной с кухней, но визуально отдельно столовой.
Магические слова «наш собственный дом» наверняка прекрасно опишут данную ситуацию как во всем мире, так и в современных слоях населения даже столь традиционных стран как Япония, Китай и Республика Корея.
В итоге мы получаем коттедж, как идеальную возможность начать новую семейную жизнь с чистого листа. Для европейского взгляда видится, что здесь на многом сэкономили — ведь столь любимые про-американские глубокие диваны и позолоту здесь в принципе найти невозможно. Но даже если именно в этих атрибутах дизайна интерьера заключается ваша страсть, вам все равно придется с чего-то начинать.
На количестве и размере окон, ведь они ответственны за наличие живительного солнечного света в доме, а это очень важно для дома, в котором живут дети.
На экологичности материалов, поэтому для строительства лучше всего выбирать красный кирпич или натуральное дерево, внутри отказаться от мебели из ДСП и МДФ, даже если из-за этого придется купить стандартный, а не эксклюзивный диван. Виниловые обои лучше заменить бумажными, керамической плиткой или отделкой деревом. Также можно подумать о декоративной штукатурке, например, венецианской с золотым отливом, если вам хочется сделать интерьер изысканным и роскошным. В декорировании стен будут очень красиво выглядеть стеклянные картины, различные панно, например, из керамической плитки.
Не экономим на разумной и удобной планировке. Это значит, что прихожая менее 6 квадратных метров уже напоминает о жизни в городской квартире, а не идиллию в пригороде. Что отдельный маленький кабинет для домашних заданий и просто компьютера не так уж и сложно и дорого предусмотреть на плане. А коридоры не должны быть настолько маленькими, что в них не могут спокойно разминуться два человека.
В итоге мы получаем коттедж со светлым экстерьером, одной большой комнатой (кухней, столовой и гостиной в одном лице), маленьким проходным кабинетом (8 квадратных метров, возле коридора), двумя спальнями и ванной комнатой.
Все помещения имеют отделку пола из натурального дерева, оштукатуренные стены и минимум мебели, включая оригинальный кухонный гарнитур, который обошелся молодой семье все в треть стоимости, благодаря эксклюзивному проекту и практичному подходу.
На кладовках и встроенных шкафах. Лучше потратиться на один большой шкаф-купе длиной в 4 метра и шириной в 65 сантиметров в прихожей или спальне родителей, чем потом постоянно докупать шкафы, стеллажи и комоды и пытаться вместить их в различные комнаты по всему дому. Кроме того, без хотя бы маленькой (в 2 квадратных метра) кладовки для хозяйственных нужд жизнь в загородном доме тоже усложниться.
На большой гостиной комнате. Даже если вы выкраиваете квадратные метры с целью уменьшить стоимость строительства, никогда не экономьте на квадратуре главной комнаты, пускай даже если для ее увеличения вам придется объединить кухню, столовую и гостиную. Для психологического здоровья маленьких детей и вас самих очень важно, чтобы в доме была большая комната от 26 квадратных метров, а не калейдоскоп маленьких каморок.
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