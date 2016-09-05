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Благородство серого цвета в интерьере спальни

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GRAY2, Polka architecture studio Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
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Тёмные тона и полутона не часто используются в интерьере спальных комнат, потому как мы не умеем использовать такие оттенки, боясь испортить проект интерьера. Именно поэтому перед началом работ дизайнеры рекомендуют составить 3d проект помещения с разных ракурсов, чтобы понять картину в целом. Сегодня нам предстоит увидеть работу специалистов POLKA ARCHITECTURE STUDIO, получившую тематическое название «GRAY2». Ниже – несколько советов для создания гармоничного интерьера в серых тонах.

Нежность в цвете

GRAY2 Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY2

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Серый цвет интересен сам по себе: он является серединой между белым и черным – двумя диаметрально противоположными цветами. Умелыми стараниями его можно грамотно преподнести, подчеркнув положительные стороны и особенности его характера. Серый интерьер может выглядеть по-настоящему роскошным, благородным и интересным. 

Особенности декора

GRAY2 Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY2

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Почему серый цвет и его оттенки идеально подходят для спальной комнаты? Он беспристрастный и отстраненный, стабильный и неизменный. Именно благодаря этим свойствам в интерьере приятно находиться длительное время. Делая ремонт, не пугайтесь использовать графитовый тон — его будет не так много, чтобы он превратил помещение в мрачное пространство вашего дома. Темная мебель декорируется более светлыми покрывалами и аксессуарами. 

Вариации на тему

GRAY2 Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY2

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Сочетание стального, серебряного, свинцового, асфальтового, мокрого асфальта, дымчатого, пепельного и перламутрового оттенков смотрится богато и в должной мере сдержанно для того, чтобы понравиться и стать любимым. Комбинирование — прекрасная идея, поскольку оно предлагает тонкие вариации без резкого отхода от главной темы. 

Свет как искусство

GRAY2 Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY2

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Разнообразить интерьер можно с помощью реек насыщенного оттенка и аксессуаров из натурального мрамора с белыми прожилками, а разбавить — используя белоснежные элементы декора и текстиль, они наполняют помещение прохладой и спокойствием. Большое значение имеет освещение. Желательно, чтобы оно было естественным. Источникам искусственного света обычно отводиться второстепенная роль. 

Благородство натуральных материалов

GRAY2 Polka architecture studio Спальня в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY2

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Представленный интерьер спальни является фрагментом дизайна интерьера частного дома площадью 150 кв. м. Комната выполнена в темных полутонах с использованием натуральных материалов, таких как мрамор, дерево, шерсть.

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