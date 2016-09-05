Благородство серого цвета в интерьере спальни

Тёмные тона и полутона не часто используются в интерьере спальных комнат, потому как мы не умеем использовать такие оттенки, боясь испортить проект интерьера. Именно поэтому перед началом работ дизайнеры рекомендуют составить 3d проект помещения с разных ракурсов, чтобы понять картину в целом. Сегодня нам предстоит увидеть работу специалистов POLKA ARCHITECTURE STUDIO, получившую тематическое название «GRAY2». Ниже – несколько советов для создания гармоничного интерьера в серых тонах.
Серый цвет интересен сам по себе: он является серединой между белым и черным – двумя диаметрально противоположными цветами. Умелыми стараниями его можно грамотно преподнести, подчеркнув положительные стороны и особенности его характера. Серый интерьер может выглядеть по-настоящему роскошным, благородным и интересным.
Почему серый цвет и его оттенки идеально подходят для спальной комнаты? Он беспристрастный и отстраненный, стабильный и неизменный. Именно благодаря этим свойствам в интерьере приятно находиться длительное время. Делая ремонт, не пугайтесь использовать графитовый тон — его будет не так много, чтобы он превратил помещение в мрачное пространство вашего дома. Темная мебель декорируется более светлыми покрывалами и аксессуарами.
Сочетание стального, серебряного, свинцового, асфальтового, мокрого асфальта, дымчатого, пепельного и перламутрового оттенков смотрится богато и в должной мере сдержанно для того, чтобы понравиться и стать любимым. Комбинирование — прекрасная идея, поскольку оно предлагает тонкие вариации без резкого отхода от главной темы.
Разнообразить интерьер можно с помощью реек насыщенного оттенка и аксессуаров из натурального мрамора с белыми прожилками, а разбавить — используя белоснежные элементы декора и текстиль, они наполняют помещение прохладой и спокойствием. Большое значение имеет освещение. Желательно, чтобы оно было естественным. Источникам искусственного света обычно отводиться второстепенная роль.
Представленный интерьер спальни является фрагментом дизайна интерьера частного дома площадью 150 кв. м. Комната выполнена в темных полутонах с использованием натуральных материалов, таких как мрамор, дерево, шерсть.