Благородство серого цвета в интерьере спальни

Почему серый цвет и его оттенки идеально подходят для спальной комнаты? Он беспристрастный и отстраненный, стабильный и неизменный. Именно благодаря этим свойствам в интерьере приятно находиться длительное время. Делая ремонт, не пугайтесь использовать графитовый тон — его будет не так много, чтобы он превратил помещение в мрачное пространство вашего дома. Темная мебель декорируется более светлыми покрывалами и аксессуарами.