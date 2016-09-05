Дом с шикарным видом

Этот дизайнерский дом представляет собой роскошную современную виллу, рассчитанную на 4-6 человек. Дом был разработан в сочетании с окружающими садами, многочисленным остеклением и террасами. Здание состоит из 2 этажей. Давайте рассмотрим все подробнее.
Проект настолько универсален, что он может быть помещен на каждом участке. Часть входа и часть террасы из гостиной состоят из двух отдельных полуоткрытых двориков. Мы видим также большие угловые окна.
Здесь представлен задний двор с небольшими садами, зелеными участками. Это место хорошо подходит для проведения отдыха всей семьей. Крыша отличается широкими карнизами.
Интерьер в доме современный, выполнен в нейтральных цветах. От него исходит спокойствие и элегантность. Одной из главных достопримечательностей виллы является остекление, а именно двухэтажный стеклянный угол гостиной, соединяющий гостиную с террасой и садом. Еще остекление есть в столовой, кухне, спальне, что создает эффект открытого интерьера.
На первом этаже, кроме гостиной, есть и столовая, кухня. Также там расположена гостевая спальня. На этаже выше есть спальня родителей и детей с ванными и гардеробными комнатами. Здесь видно, как открытая планировка преображает пространство, придает ему много преимуществ. Над кухонным островом расположены оригинальные светильники.
Тут мы видим одну из ванных комнат. В ней преобладает белый цвет. Благодаря ему пространство кажется легким и открытым. Интерьер оттеняет только наличие бежевого цвета.
На первом этаже над гостиной есть небольшое помещение, которое может быть использовано в качестве дополнительной комнаты или зоны для отдыха, особенно если внизу, к примеру, шумят дети.
Дизайн дома предназначен для особенных людей, с желанием жить в необычной среде, среди красивых интерьеров.