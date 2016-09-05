Дом с шикарным видом

На первом этаже над гостиной есть небольшое помещение, которое может быть использовано в качестве дополнительной комнаты или зоны для отдыха, особенно если внизу, к примеру, шумят дети.

Дизайн дома предназначен для особенных людей, с желанием жить в необычной среде, среди красивых интерьеров.