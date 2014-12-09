Очаровательные новогодние украшения – Часть 2

Минимализм – не только любимый стиль вашего интерьера, но и образ жизни. В таком случае пестрая новогодняя елка, увешанная красочными игрушками и разноцветными гирляндами – это не совсем ваше . Благо, что дизайнерская фантазия безгранична. Стоит только захотеть и вы найдете абсолютно минималистские игрушки, как, например, те, что представлены на фото.

Подробная статья о философии, основных принципах и признаках минимализма - здесь.