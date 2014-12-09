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Очаровательные новогодние украшения – Часть 2

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
dripdrop Anhänger, jäll & tofta jäll & tofta ГостинаяАксессуары и декорации
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Осталось всего три недели до долгожданного боя курантов. Чтобы не откладывать подготовку к любимому празднику страны на последний день, некоторое время назад мы открыли рубрику Очаровательные новогодние украшения, первую статью из которой вы можете прочесть здесь. Сегодня мы продолжаем знакомить вам с оригинальными дизайнерскими украшениями для новогодней елки.

Елочные игрушки без елки

색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
모리공방

모리공방
모리공방
모리공방

Кто сказал, что елочные игрушки хорошо смотрятся только на новогодней елке? Ничего подобного. Эти украшения в достаточной степени самодостаточны. Из них можно составить потрясающую цветовую комбинацию, которая создаст праздничное настроение во всем доме. Для этого нам понадобятся ножницы, нити, гвозди или крючки. Как показано на изображении, из шариков с яркими узорами можно создать своеобразную занавеску. Повесив ее на окно, вы не только порадуете домашних новым и необычным украшением, но и напомните всем проходящим мимо о скором наступлении любимого праздника.

Новые цвета

dripdrop Anhänger, jäll & tofta jäll & tofta ГостинаяАксессуары и декорации
jäll &amp; tofta

jäll & tofta
jäll &amp; tofta
jäll & tofta

Для тех, кто не представляет себе праздник без новогодней елки, но желает сменить традиционные украшения, в нашей большой базе данных проектов, мы нашли необычные, похожие на капли, елочные игрушки в пастельных тонах. Светло-желтый, светло-голубой, розовый и сиреневые цвета этих капелек разительно отличаются от пестрых расцветок стандартных игрушек.

Новые формы

" Objets à rêves" en origami, Sophie Morille Designer Textile Sophie Morille Designer Textile Произведения искусстваХудожественные изделия
Sophie Morille Designer Textile

Sophie Morille Designer Textile
Sophie Morille Designer Textile
Sophie Morille Designer Textile

Если банальные звездочки, шарики и колокольчики порядком намазолили вам глаза в прошедшие годы, обратите внимание на необычные украшения от парижского дизайнера Софи Морель (Sophie Morel). Ее работы будут уместно смотреться на стенах вашей квартиры не только во время новогодних праздников, но и после их окончания.

Предельный минимализм

Cluster pendant light by House Doctor An Artful Life Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
An Artful Life

Cluster pendant light by House Doctor

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

Минимализм – не только любимый стиль вашего интерьера, но и образ жизни. В таком случае пестрая новогодняя елка, увешанная красочными игрушками и разноцветными гирляндами – это не совсем ваше.  Благо, что дизайнерская фантазия безгранична. Стоит только захотеть и вы найдете абсолютно минималистские игрушки, как, например, те, что представлены на фото. 

Подробная статья о философии, основных принципах и признаках минимализма - здесь.

Озорные диверсанты

HOrrible HOliday HOoligans, Sebastian Reymers Design Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design

Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design

Британскому дизайнеру Себастьяну Реймерсу (Sebastian Reymers), вероятно, также наскучили сентиментальные елочные украшения, и он решил создать им альтернативу в виде группы хулиганов, которые, вооружившись молтком, пилой и спичками, пробираются к верхушке елки. Бандиты, видимо, планируют испортить чудесный праздник, но мы то знаем, что тот, кто плохо себя ведет, не найдет под елкой подарков.

Украшения в рустикальном стиле

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Рустика и потертый шик – абсолютные стили-фавориты этого года. Если вы учитываете тренды в дизайне интерьера, обратите внимание на эти классические елочные игрушки, которые идеально подойдут для помещений, в которых присутствуют элементы рустики и шебби шика. Для тех, кто не совсем понимает, что представляют собой вышеназванные направления, рекомендуем заглянуть в Книги идей ’Как создать рустикальный стиль в интерьере? и Мебель в стиле потертый шик’. 

Сделай сам

12 Faltvorlagen für geometrischen Baumschmuck DIY, hinzhej hinzhej ГостинаяАксессуары и декорации
hinzhej

hinzhej
hinzhej
hinzhej

Изготовление новогодних украшений вручную всегда было отличным поводом собраться вместе с семьей за приятным и творческим занятием. В интернете и на книжных полках магазинов существует огромное количество пособий по самостоятельному изготовлению елочных игрушек из бумаги, фольги, папье-маше и других материалов.

Винтаж и модерн в интерьере - дизайнерский микс

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