Винтаж и модерн в интерьере – дизайнерский микс

Винтаж и модерн – это два абсолютно противоположных стиля оформления интерьера, между которым, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Термин винтаж был изобретен виноделами, он обозначал год производства вина. Постепенно слово винтаж приобрело более широкое значение, его все чаще стали использовать представители индустрии моды, а со временем оно добралось и до архитектурной терминологии. В контексте дизайна интерьера винтаж обозначает смешение стилей, вплетение в современный интерьер старинных или искусственно состаренных предметов мебели и украшений.

Основными особенностями стиля модерн являются использование натуральных материалов, природного камня, ковки из металла со сложным узором, темная цветовая гамма, извилистые линии и дуги в узорах и аксессуарах в сочетании с четкими геометрическими формами. Соединить столь разные по характеру стили – это вызов для любого дизайнера интерьера. Представляем вашему вниманию несколько работ британских дизайнеров, блестяще справившихся с этой задачей.