Винтаж и модерн в интерьере – дизайнерский микс

Винтаж и модерн – это два абсолютно противоположных стиля оформления интерьера, между которым, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Термин
винтаж был изобретен виноделами, он обозначал год производства вина. Постепенно слово
винтаж приобрело более широкое значение, его все чаще стали использовать представители индустрии моды, а со временем оно добралось и до архитектурной терминологии. В контексте дизайна интерьера винтаж обозначает смешение стилей, вплетение в современный интерьер старинных или искусственно состаренных предметов мебели и украшений.
Основными особенностями стиля модерн являются использование натуральных материалов, природного камня, ковки из металла со сложным узором, темная цветовая гамма, извилистые линии и дуги в узорах и аксессуарах в сочетании с четкими геометрическими формами. Соединить столь разные по характеру стили – это вызов для любого дизайнера интерьера. Представляем вашему вниманию несколько работ британских дизайнеров, блестяще справившихся с этой задачей.
Согласитесь, что на первый взгляд сложно сказать, в каком стиле выполнена кухня, представленная на изображении. В ней одинаково представлены элементы и винтажа, и модерна. Вертикальная обивка деревом – яркий признак винтажного интерьера, в то время как строгая геометрия мебели скорее относится к модерну.
Перед нами – современная ванная комната с привычной белой мебелью и сантехникой. Чтобы сделать интерьер выразительней, в качестве материала для пола дизайнер выбрал широкие светлые доски и частично оклеил стены обоями с винтажным узором. Минимизоровав количество керамической плитки, он сделал
холодный интерьер ванной теплее и уютнее.
Бледно-зеленый цвет мебели, узоры в мелкий цветочек и множество живых цветов в вазах отсылают нас к интерьерам середины прошлого столетия. Любопытно отменить, что практически вся мебель на этой кухне, от плетеного кресла до холодильника, абсолютно новая, что свидетельствует об огромном интересе современных дизайнеров к стилю винтаж.
Этот современный интерьер является прекрасным примером того, что при правильном подходе винтаж и модерн могут вполне успешно ужиться в одной комнате. Посреди ультрасовременно оформленной комнаты обосновался винтажный стол и несколько скамеек, поверхности которых, судя по всему, подверглись процедуре искусственного состаривания. Кстати, не так давно мы посвятили целую Книгу идей вновь вошедшим в моду скамьям.
Снова возвращаемся на кухню и становимся свидетелями еще одной удачной комбинации двух стилей. Под массивными деревянными балками установлены современные плита и широкий кухонный стол, поверхность которых покрыты нержавеющей сталью. Посмотреть проект полностью, вы можете здесь.