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Винтаж и модерн в интерьере – дизайнерский микс

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Ванная комната в рустикальном стиле
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Винтаж и модерн – это два абсолютно противоположных стиля оформления интерьера, между которым, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Термин винтаж был изобретен виноделами, он обозначал год производства вина. Постепенно слово винтаж приобрело более широкое значение, его все чаще стали использовать представители индустрии моды, а со временем оно добралось и до архитектурной терминологии. В контексте дизайна интерьера винтаж обозначает смешение стилей, вплетение в современный интерьер старинных или искусственно состаренных предметов мебели и украшений. 

Основными особенностями стиля модерн являются использование натуральных материалов, природного камня, ковки из металла со сложным узором, темная цветовая гамма, извилистые линии и дуги в узорах и аксессуарах в сочетании с четкими геометрическими формами. Соединить столь разные по характеру стили – это вызов для любого дизайнера интерьера. Представляем вашему вниманию несколько работ британских дизайнеров, блестяще справившихся с этой задачей.

Скрытые современные возможности

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Кухня в стиле кантри Дерево Черный
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Согласитесь, что на первый взгляд сложно сказать, в каком стиле выполнена кухня, представленная на изображении. В ней одинаково представлены элементы и винтажа, и модерна. Вертикальная обивка деревом – яркий признак винтажного интерьера, в то время как строгая геометрия мебели скорее относится к модерну.

Намек на винтаж

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Ванная комната в рустикальном стиле
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Перед нами – современная ванная комната с привычной белой мебелью и сантехникой. Чтобы сделать интерьер выразительней, в качестве материала для пола дизайнер выбрал широкие светлые доски и частично оклеил стены обоями с винтажным узором. Минимизоровав количество керамической плитки, он сделал холодный интерьер ванной теплее и уютнее.

Деревенская романтика

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Кухня в стиле кантри
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Бледно-зеленый цвет мебели, узоры в мелкий цветочек и множество живых цветов в вазах отсылают нас к интерьерам середины прошлого столетия. Любопытно отменить, что практически вся мебель на этой кухне, от плетеного кресла до холодильника, абсолютно новая, что свидетельствует об огромном интересе современных дизайнеров к стилю винтаж.

Винтажный островок посреди модерна

Cadde Bostan Private Apartment , Derun Architecture & Interior Design Derun Architecture & Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
Derun Architecture &amp; Interior Design

Cadde Bostan Private Apartment

Derun Architecture & Interior Design
Derun Architecture &amp; Interior Design
Derun Architecture & Interior Design

Этот современный интерьер является прекрасным примером того, что при правильном подходе винтаж и модерн могут вполне успешно ужиться в одной комнате. Посреди ультрасовременно оформленной комнаты обосновался винтажный стол и несколько скамеек, поверхности которых, судя по всему, подверглись процедуре искусственного состаривания. Кстати, не так давно мы посвятили целую Книгу идей вновь вошедшим в моду скамьям.

Массивное дерево и нержавеющая сталь

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Кухня в стиле кантри
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Снова возвращаемся на кухню и становимся свидетелями еще одной удачной комбинации двух стилей. Под массивными деревянными балками установлены современные плита и широкий кухонный стол, поверхность которых покрыты нержавеющей сталью. Посмотреть проект полностью, вы можете здесь.

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