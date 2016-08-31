​Малый ремонт большой результат

Мы частенько считаем, что, чем грандиознее ремонт, тем лучше. Убрать стены, снести перегородки — вот то, что способно улучшить наши жилищные условия. Однако скромные и аккуратные изменения перепланировки могут полностью преобразить наши дома и квартиры. Визуализация также имеет значение и, порой, достаточно просто перекрасить стены, поменять местами мебель, придумать новое световое решение. Как бы то ни было, профессионалы всегда готовы поделиться с вами своим личным опытом, дать несколько советов или взять все хлопоты на себя, позволив сэкономить на самом процессе ремонта и оградив от ошибок.
В этом проекте нам предстоит увидеть изменения, которые были привнесены в обычный дом, повысив тем самым качество жизни в нем.
Давайте посмотрим!
Любая работа должна приносить результат и быть эффективной. Даже самый незначительный (на первый взгляд) ремонт, нацеленный на привнесение легких изменений на вашей жилплощади, способен возыметь масштабный результат. Так, например, свежая краска на стенах фасада подарит всему дому благородный вид, а установка новых окон и дверей обозначит опрятность не только экстерьера, но и интерьера.
Детали всегда имеют значение. Фасад этого дома уже никогда не будет «пресным» благодаря компактному светильнику, который в дневное время несет декоративную функцию. Отличное решение, не правда ли?
Каждый из нас может понять, почему для новой кухни был выбран именно такой гарнитур. Привычные материалы, цвета, фактуры, классическое освещение над рабочей зоной, чистота и порядок — все это творит чудеса и придает помещению совершенный образ.
Белоснежная глянцевая плитка на протяжении десятилетий остается привлекательным трендом для создания кухонного фартука. Она идеально гармонирует со столешницами, будь они выполнены из натурального дерева, камня или бетона. Выбрав аккуратную фурнитуру нейтрального дизайна, авторы проекта не ошиблись.
Освещение помещений, как и освещение сада, влияет на наше настроение и самочувствие. Какие бы креативные светильники или лампы накаливания вы не использовали, естественный свет остается вне конкуренции. Данный дом расположен в Великобритании, поэтому не удивительно, что новая крыша стала для соседей примером подражания.
Обеденная зона – это место, где собирается вся семья. Сделав столовую мебель главной в интерьере, вы подчеркнете ценность традиции собираться вместе. Прочая мебель и предметы декора являются второстепенными для этого помещения, поэтому к его декору можно подойти уже после завершения всего ремонта.