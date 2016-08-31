​Малый ремонт большой результат

Мы частенько считаем, что, чем грандиознее ремонт, тем лучше. Убрать стены, снести перегородки — вот то, что способно улучшить наши жилищные условия. Однако скромные и аккуратные изменения перепланировки могут полностью преобразить наши дома и квартиры. Визуализация также имеет значение и, порой, достаточно просто перекрасить стены, поменять местами мебель, придумать новое световое решение. Как бы то ни было, профессионалы всегда готовы поделиться с вами своим личным опытом, дать несколько советов или взять все хлопоты на себя, позволив сэкономить на самом процессе ремонта и оградив от ошибок.

В этом проекте нам предстоит увидеть изменения, которые были привнесены в обычный дом, повысив тем самым качество жизни в нем.

Давайте посмотрим!