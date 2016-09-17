Семейный комфорт по – японски

Создавая свои произведения, японские архитекторы стремятся сохранить ощущение пространства, сложившееся в культуре Японии. На основе смысловой триады «пустота — промежуток — тень», характерной для всей японской культуры, они переосмыслили идеи авангардистов и создали свой, полностью японский стиль конструктивизма. С одним из примеров такой архитектуры мы хотим познакомить вас сегодня в этой статье.

Архитекторы из ELD INTERIOR PRODUCTS реализовали проект семейного дома в префектуре Окаяма. У молодой пары двое маленьких детей, поэтому интерьер создавался с учетом их потребностей в том числе. Простой и лаконичный экстерьер плавно перетекает во внутреннее, наполненное воздухом, пространство. Давайте же познакомимся с этим интересным домом поближе.