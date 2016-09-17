Семейный комфорт по – японски

Создавая свои произведения, японские архитекторы стремятся сохранить ощущение пространства, сложившееся в культуре Японии. На основе смысловой триады «пустота — промежуток — тень», характерной для всей японской культуры, они переосмыслили идеи авангардистов и создали свой, полностью японский стиль конструктивизма. С одним из примеров такой архитектуры мы хотим познакомить вас сегодня в этой статье.
Архитекторы из ELD INTERIOR PRODUCTS реализовали проект семейного дома в префектуре Окаяма. У молодой пары двое маленьких детей, поэтому интерьер создавался с учетом их потребностей в том числе. Простой и лаконичный экстерьер плавно перетекает во внутреннее, наполненное воздухом, пространство. Давайте же познакомимся с этим интересным домом поближе.
Дом расположен в очень живописном месте с пышной зеленью вокруг. За счет деревянной отделки фасада он прекрасно вписался в окружение. Двускатная крыша выглядит современно за счет того, что не выходит за пределы фасадов, а плавно в них перетекает. Это излюбленный прием архитекторов в настоящее время. На втором этаже имеется балкон во всю ширину дома, который параллельно служит навесом над входом. Белый цвет, серый и дерево прекрасно сочетаются между собой на фасаде.
Теперь давайте заглянем внутрь и познакомимся с интерьером. На первом этаже запроектированы гостиная и кухня-столовая, а спальни находятся наверху. Как мы видим, дерево стало одним из основных материалов проекта.
Открытая планировка первого этажа наполняет его воздухом и светом. Рабочая поверхность кухни обращена в столовую и зал, поэтому можно готовить и общаться с семьей и гостями одновременно. Это пространство является бесспорным царством белого цвета и дерева. Такое сочетание делает первый этаж очень уютным. Зона кухни визуально отделена за счет потолка. Столешница выполнена из стали, что очень практично и стильно.
Владельцы домов очень часто задаются вопросом о том, как же использовать свободное пространство под лестницей. А архитекторы разрабатывают все новые и новые
ответы на этот вопрос. В данном случае, например, дизайнеры решили обустроить под лестницей рабочее место для детей. Таким образом родители легко могут наблюдать за выполнением домашнего задания из кухни или гостиной.
Мебель выполнена из дерева с металлическими элементами и прекрасно вписывается в общий интерьер.
Кухня больше похожа на коридор или проходную комнату, однако в таком прямолинейном пространстве очень удобно ориентироваться и
работать. Здесь оборудовано большое количество мест для хранения, большая раковина и длинная рабочая поверхность. Тут много естественного света и белого цвета. В такой приятной и удобной обстановке приготовление ужина даже на несколько персон пройдет без стресса. Варочная зона отделена от обеденной стеклянной поверхностью, таким образом брызги и запахи не будут беспокоить
ожидающих.
Вы, наверное, заметили, что фасад гарнитура, который обращен на кухню, выполнен в белом цвете, а то, что виден со стороны столовой и гостиной выполнен из дерева. Таким образом дизайнеры поддержали визуальное зонирование пространства.
Если у вас есть дети, то наличие постирочной комнаты в вашем доме просто необходимо. Не стоит пренебрегать и дизайном интерьера в этом пространстве. В данном случае мы видим безоговорочное царство белого. В такой светлой комнате даже рутинные дела будут не в тягость. Здесь много мест для хранения. Также имеется умывальник с большим зеркалом. Из прачечной есть выход на задний двор, где на свежем воздухе как раз и сушится белье.
Этот дом просто идеально подходит для жизни молодой семейной пары с детьми, согласны?