Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Семейный комфорт по – японски

www.homify.ru www.homify.ru
K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Создавая свои произведения, японские архитекторы стремятся сохранить ощущение пространства, сложившееся в культуре Японии. На основе смысловой триады «пустота — промежуток — тень», характерной для всей японской культуры, они переосмыслили идеи авангардистов и создали свой, полностью японский стиль конструктивизма. С одним из примеров такой архитектуры мы хотим познакомить вас сегодня в этой статье. 

Архитекторы из ELD INTERIOR PRODUCTS реализовали проект семейного дома в префектуре Окаяма. У молодой пары двое маленьких детей, поэтому интерьер создавался с учетом их потребностей в том числе. Простой и лаконичный экстерьер плавно перетекает во внутреннее, наполненное воздухом, пространство. Давайте же познакомимся с этим интересным домом поближе. 

Фасад

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Дома в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Дом расположен в очень живописном месте с пышной зеленью вокруг. За счет деревянной отделки фасада он прекрасно вписался в окружение. Двускатная крыша выглядит современно за счет того, что не выходит за пределы фасадов, а плавно в них перетекает. Это излюбленный прием архитекторов в настоящее время. На втором этаже имеется балкон во всю ширину дома, который параллельно служит навесом над входом. Белый цвет, серый и дерево прекрасно сочетаются между собой на фасаде.    

Открытая планировка первого этажа

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Столовая комната в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Теперь давайте заглянем внутрь и познакомимся с интерьером. На первом этаже запроектированы гостиная и кухня-столовая, а спальни находятся наверху. Как мы видим, дерево стало одним из основных материалов проекта. 

Открытая планировка первого этажа наполняет его воздухом и светом. Рабочая поверхность кухни обращена в столовую и зал, поэтому можно готовить и общаться с семьей и гостями одновременно. Это пространство является бесспорным царством белого цвета и дерева. Такое сочетание делает первый этаж очень уютным. Зона кухни визуально отделена за счет потолка. Столешница выполнена из стали, что очень практично и стильно. 

Рабочее место под лестницей

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Столовая комната в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Владельцы домов очень часто задаются вопросом о том, как же использовать свободное пространство под лестницей. А архитекторы разрабатывают все новые и новые ответы на этот вопрос. В данном случае, например, дизайнеры решили обустроить под лестницей рабочее место для детей. Таким образом родители легко могут наблюдать за выполнением домашнего задания из кухни или гостиной. 

Мебель выполнена из дерева с металлическими элементами и прекрасно вписывается в общий интерьер. 

Удобная кухня

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Гостиная в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Кухня больше похожа на коридор или проходную комнату, однако в таком прямолинейном пространстве очень удобно ориентироваться и работать. Здесь оборудовано большое количество мест для хранения, большая раковина и длинная рабочая поверхность. Тут много естественного света и белого цвета. В такой приятной и удобной обстановке приготовление ужина даже на несколько персон пройдет без стресса. Варочная зона отделена от обеденной стеклянной поверхностью, таким образом брызги и запахи не будут беспокоить ожидающих

Вы, наверное, заметили, что фасад гарнитура, который обращен на кухню, выполнен в белом цвете, а то, что виден со стороны столовой и гостиной выполнен из дерева. Таким образом дизайнеры поддержали визуальное зонирование пространства. 

Комната для стирки

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Гостиная в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Если у вас есть дети, то наличие постирочной комнаты в вашем доме просто необходимо. Не стоит пренебрегать и дизайном интерьера в этом пространстве. В данном случае мы видим безоговорочное царство белого. В такой светлой комнате даже рутинные дела будут не в тягость. Здесь много мест для хранения. Также имеется умывальник с большим зеркалом. Из прачечной есть выход на задний двор, где на свежем воздухе как раз и сушится белье.  

Этот дом просто идеально подходит для жизни молодой семейной пары с детьми, согласны? 

Яркий дом на лоне природы

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо