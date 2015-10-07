Гламурный стиль в обычном дачном доме

Стиль гламур ассоциируется с изощренностью, экстравагантностью и роскошью. Многие полагают, что гламурный интерьер – это развлечение для богатых и знаменитых и даже не задумываются о том, что благодаря современным технологиям производства, многие элементы этого стиля стали вполне доступны для
средних кошельков, сохранив при этом
внешнюю дороговизну и эксклюзивность.
В подтверждении этого тезиса, мы расскажем вам об обычном загородном доме, который
попал в заботливые руки дизайнеров, и через несколько недель его интерьер претерпел кардинальные изменения.
Пока перед нами – обычный загородный дом с остроконечной крышей и небольшим уютным садиком. Судя по количеству зеленых растений, хозяева постройки – большие любители природы. Слева от переднего фасада расположен небольшой уголок отдыха под открытым небом. В целом, экстерьер дома оставляет приятное впечатление. Пришло время взглянуть на его гламурный интерьер.
Дизайнеры из студии ER Design сдержали свое обещание. Шагнув за порог дома, мы действительно попадаем в другой мир. Уютный желтый домик превращается в стильные апартаменты, оформленные с учетом актуальных трендов дизайна интерьера. Отполированный до блеска пол из темного дерева прекрасно сочетается с массивным комодом в стиле
шебби-шик и обоями со сложным, витиеватым узором.
Продолжаем увлекательную прогулку по гламурным апартаментам. Модный серый цвет представлен здесь несколькими оттенками, узоры на обоях переплетаются с витиеватыми разводами на темном дереве, создавая приятный для глаз визуальный эффект.
Как видим, гламур в современной интерпретации этого термина совсем необязательно подразумевает под собой наличие дорогой мебели и большого количества аксессуаров. Создание гламурной обстановки прежде всего требует от дизайнера безупречного чувства стиля и осведомленности во всем, что касается модных дизайнерских трендов.
Кухня соединила в себе элементы классического и современного стилей. Сверкающий глянцевый фасад большого кухонного шкафа создает резкий контраст широкому кухонному острову, выполненному из темного дерева, который, кстати, также служит для хранения вина. От других помещений кухня отделена не плотной перегородкой, а крупной плиткой, из которой выложен пол помещения.
О необычных лестницах в частных домах мы уже писали неоднократно, но удобная, практичная и современная лестница, обнаруженная в этом доме, заставила нас еще раз обратить ваше внимание на потенциал, который скрывается в этом простом и функциональном элементе интерьера.
На месте привычных балюстрад мы видим сплошное стекло – элегантное решение, которое позволяет избежать консервативных ноток, которые могли бы разрушить концепцию интерьера, сориентированного на модерн. Дизайнеры также не любят попусту тратить свободное место, поэтому эффективно использовали пространство под лестницей, соорудив там настоящий мини-шкаф.
Чуть меньше минимализма и чуть больше эклектики мы видим в интерьере столовой комнаты. В выборе мебели дизайнеры остаются верными себе – массивные, деревянные столы и стулья, при этом обои с крупными узорами были заменены на отделку под натуральный камень. В помещении также нашлось место аксессуарам – журнальный столик украсила ваза из металла, а одну из стен – картина, на которой запечатлен один из самых напряженных моментов корриды – захват быка.
Получив возможность проникнуть во все комнаты дома, мы не могли обойти стороной ванную. В ней мы не встретили привычной для этого помещения холодной и сдержанной атмосферы. От интерьера комнаты исходит такая теплая энергия, что отсюда буквально не хочется уходить. Непоследнюю роль в создании такой атмосферы сыграла деревянная ниша, установленная под ванной, а также обилие оттенков коричневого и золотого цветов.
На этом фото очевидно, что ванная в этом доме – это уже не просто ванная, а настоящая комната отдыха, в которой богатая текстура темного дерева сочетается с переливающейся под светом солнечных лучей атласной тканью декоративных подушек. Багетная рама черного цвета стала завершающим штрихом в интерьере комнаты.