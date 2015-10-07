Гламурный стиль в обычном дачном доме

Стиль гламур ассоциируется с изощренностью, экстравагантностью и роскошью. Многие полагают, что гламурный интерьер – это развлечение для богатых и знаменитых и даже не задумываются о том, что благодаря современным технологиям производства, многие элементы этого стиля стали вполне доступны для средних кошельков , сохранив при этом внешнюю дороговизну и эксклюзивность .

В подтверждении этого тезиса, мы расскажем вам об обычном загородном доме, который попал в заботливые руки дизайнеров, и через несколько недель его интерьер претерпел кардинальные изменения.