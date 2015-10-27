Где размещать игрушки в детской доступно и практично

Задаваясь вопросом, где размещать игрушки в детской комнате, родители порой сходят с ума. Ведь с появлением резвящегося чада дом с геометрической прогрессией начинают заполнять игрушки. Как справиться с лавиной зайчиков, мишек, куколок, машинок? А ведь друзья и родственники все продолжают и продолжают с усердием нести новых обитателей в дом. И детская комната становится настоящим путешествием в зоопарк.
Начиная поиск подходящего места, где размещать игрушки в детской, следует понимать, что основная цель данной задачи – сохранить драгоценные квадратные метры для основного – для игр. Ребенок растет и интересы у него меняются. Игрушка, которую он не выпускал из рук в годик, теперь валяется без внимания. И вот уже в детской комнате ступить негде – все пространство фактически занято. Прежде всего, соберите все ненужное и отдайте их другим малышам, отнесите в детский сад, а ещё лучше – в детский дом. Именно там детишки будут рады любой хорошо сохранившейся игрушке, но уже не нужной своему ребенку.
Оставшиеся игрушки следует разложить так, чтобы они были легкодоступны ребенку и, в то же время, занимали минимум пространства. Кроме того, следует приучить ребенка к тому, что каждая вещь должна иметь свое место. Тогда и поиск нужной игрушки сократится, а уборка ускорится.
Мягкие игрушки – самые распространенные среди остальных. Они есть и у девочек, и у мальчиков. Эти забавные милые творения в то же время являются активными пылесборниками. Поэтому их желательно хранить на полках в шкафах-купе, в прикроватных ящиках или корзинках на колесах, где размещать игрушки в детской станет удобно как для детей, так и для взрослых. А еще лучше хранить их в прозрачных мешках из полиэтилена или винила, которые затягиваются шнурком. К тому же все эти приспособления можно сделать и сшить самостоятельно. Стоит только приложить немного усилий и включить фантазию. Отличными «хранителями» могут стать открытые стеллажи, внутри которых также можно размещать коробки или корзинки. Для их декорации часто используют обои, цветную бумагу, текстиль. Кроме этого есть возможность использовать металлические высокие корзины, тогда получится импровизированный детский зоопарк.
Книжки в жизни малыша появляются уже в первый год жизни, и потом их количество только увеличивается. И снова возникает вопрос: как организовать маленькую библиотеку и где размещать игрушки в детской комнате, выделяя специальное место для книг. Замечательным местом для хранения книг будут небольшие полочки. Их можно приобрести несколько штук и прикрутить к стене одну под одной. Еще одна интересная идея – это слинго-полка, которую можно присмотреть в арсенале наших мастеров или же легко соорудить абсолютно самостоятельно (на просторах интернета несложно найти советы по изготовлению). К тому же детям весьма нравится складывать и доставать любимые книги из необычной полки.
Александрия
Ничто так не развивает фантазию ребенка и моторику его рук, как всем известный конструктор LEGO. Сейчас на рынке представлено великое множество моделей этого конструктора. И в каждой квартире, рано или поздно, появляется огромное количество мелких кирпичиков, колесиков, фигурок людей, которые, как правило, разбросаны по всей квартире, и так и норовят попасть под ноги. Проблему эту следует однозначно решать и быстрее подбирать место, где размещать игрушки в детской комнате. Для хранения всех этих мелких деталей лучше всего использовать пластиковые кухонные контейнеры для сыпучих продуктов или небольшие картонные коробки. Их, в свою очередь, можно сложить в описанные ранее коробки, корзинки и т.д. Очень удобно сшить специальный круглый коврик для LEGO, у которого по контуру протянут шнурок. Когда ребенок захочет собрать фигуры из кирпичиков, шнурок распускается, и все детали на коврике. После окончания игры, шнурок затягивается, и все содержимое конструктора – внутри образовавшегося мешочка. Просто и удобно.
Детишки всех возрастов обожают рисовать. Порой не там, где можно, но развивать талант художника же нужно. Любящие родители специально приобретают карандаши, мелки, краски, кисти, чтобы ребенок развивался, но при этом не задумываются, где размещать игрушки в детской комнате, а также канцтовары. Фабричные картонные коробочки довольно быстро приходят в негодность, и все эти мелкие предметы начинают разбрасываться по дому. Поэтому их срочно нужно куда-то «заселить». На помощь придут кофейные или чайные баночки, желательно жестяные. Их можно разукрасить в одном стиле и выставить на настенной полке или стеллаже. Будет красиво смотреться и находится всегда под рукой. А произведения искусства, созданные малышом, сохраните в офисной папке с файлами, ведь лет через 10-15 будет интересно полюбоваться первыми рисунками сына или дочки.
Ребенок подрастает и знакомится с новыми развлечениями. И вот он узнает, что такое компьютер и увлекательные красочные видеоигры. Чтобы подобрать удачное место, где размещать игрушки в детской, и упорядочить диски с играми, можно сшить органайзер для них из ткани и виниловой пленки и закрепить его на дверце шкафа, тумбочки или просто на стене. Таким образом, диски всегда будут защищены от механических повреждений и останутся на виду.
Иногда в карманах у детей хранятся бусинки, пуговички, колесики, камушки – все то, что взрослые откровенно называют мусором. Но для малышей это может представлять огромную ценность, которую непременно надо сохранить. Для такого случая лучше сшить небольшой настенный коврик с кармашками, в качестве которых можно использовать задние карманы от старых джинсов.
Настольные игры, конечно, можно сложить в письменный стол или в отдельные коробки. Но ведь помимо технической задачи, где размещать игрушки в детской комнате, хочется оформить это место красиво и оригинально. Очень эффектно будет смотреться настенное панно из настольных игр. Если вставить игровое поле, допустим, в рамку и повесить на стену, то игра всегда будет под рукой, а, с другой стороны, теперь станет выполнять эстетическую роль.
К вопросу, где размещать игрушки в детской комнате, можно всегда подойти творчески и креативно. Для создания полок, органайзеров и контейнеров можно использовать самые неожиданные материалы и предметы. Например, в качестве коробок попробуйте использовать пластиковые ведра, а из картонных трубок из-под рулонов от туалетной бумаги склейте пирамидку и складывайте в нее мелкие игрушки. Для хранения металлических машинок можно использовать намагниченную пластину, прикрепленную к стене. В любом случае нужно помнить, что для ребенка главным является доступное пространство для игр, а не где размещать игрушки в детской. Эта забота предоставляется только родителям, поэтому, уже настроившись на решение данной проблемы, следует подойти к ней с особой внимательностью и творческим настроем.