Где размещать игрушки в детской доступно и практично

Начиная поиск подходящего места, где размещать игрушки в детской, следует понимать, что основная цель данной задачи – сохранить драгоценные квадратные метры для основного – для игр. Ребенок растет и интересы у него меняются. Игрушка, которую он не выпускал из рук в годик, теперь валяется без внимания. И вот уже в детской комнате ступить негде – все пространство фактически занято. Прежде всего, соберите все ненужное и отдайте их другим малышам, отнесите в детский сад, а ещё лучше – в детский дом. Именно там детишки будут рады любой хорошо сохранившейся игрушке, но уже не нужной своему ребенку.

Оставшиеся игрушки следует разложить так, чтобы они были легкодоступны ребенку и, в то же время, занимали минимум пространства. Кроме того, следует приучить ребенка к тому, что каждая вещь должна иметь свое место. Тогда и поиск нужной игрушки сократится, а уборка ускорится.