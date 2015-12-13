Декоративная покраска стен – частика творчества в дизайне интерьера

В современном обществе все больше внимания уделяется мнению и вкусовым предпочтениям каждого человека – его индивидуальности. Это проявляется и в оформлении интерьера отдельного дома. Декоративная покраска стен – отличный способ для самовыражения и оригинальный способ украсить свое жилище.
Декоративная покраска стен – это нанесение на стены специальной краски с последующим рельефным оформлением в виде узоров или рисунков. Во время выполнения этой процедуры мастер может придать любую форму и изысканности поверхности.
С каждым годом этот способ оформления интерьера набирает все большую популярность. Это связано с тем, что стандартные обои «по шаблону» уже не устраивают людей с тонким вкусом. Декоративная же покраска удивляет своей неповторимостью и невероятной эстетикой. Задумка дизайнера не будет ограничена доступными материалами на рынке. Подобное оформление – это полет фантазий заказчика и мастера. Комбинируя различные стили и эпохи в одном помещении, возможно, даже на одной стене изобразить несколько временных периодов и соединить несоединимое. Человек может регулировать процесс декорирования, начиная от выбора цвета краски, заканчивая нанесением узора и созданием формы.
ПО-КЛАССИЧЕСКИ
Говоря о практичности и долговечности, декоративная покраска стен выигрывает по сравнению с другими покрытиями. Около 10-ти лет хозяин дома может не беспокоиться о судьбе своих стен и о проблемах с покраской, в отличие от бумажных обоев, которые прослужат в 2 раза меньше. В любом случае намного легче нанести новый слой краски на поверхности стены в случае деформации старого слоя, чем подбирать новые подходящие обои и переклеивать их. Еще одно преимущество – такая покраска не выгорает на солнце. Насыщенные цвета не потеряют своей яркости, в то время как многие обои светлеют или темнеют под воздействием солнечных лучей. Огромный плюс таится в уходе за стеной. Грязное пятно, след от детских фломастеров или насекомых можно убрать, протерев поверхность влажной тряпкой, когда в случае с обоями ситуация усугубится в несколько раз. К тому же стена с покраской не будет притягивать частички пыли, так как обладает антистатическим эффектом.
В плане разнообразия и вариаций оформления декоративная покраска стен – это лучший выбор в дизайнерском подходе. Благодаря нескольким инструментам и краске, можно добиться самых неожиданных эффектов. Подобное оформление можно использовать в любом помещении, так как предназначение комнаты не ограничивает выбор декорирования, а, наоборот, подскажет идею и подтолкнет к гармоничной картинке. Например, в ванной такое покрытие станет весомым преимуществом, благодаря высокой влагостойкости.
Среди недостатков – это только необходимость в изначально идеальной ровной поверхности стены. Эта проблема решается в процессе подготовительного этапа. Тем более в отдельных случаях допускаются небольшие трещины на стене, которые в дальнейшем будут заполнены краской.
На подготовительном этапе декоративной покраски стен следует привести рабочую поверхность в порядок и сделать ее идеально гладкой. Для этого требуется хорошенько загрунтовать и отшлифовать стену, так как краска не скроет трещины, ямки и зацепки.
При выборе краски стоит обратить внимание на такие характеристики, как легкость в уходе, простота в нанесении, экологически чистый и безвредный состав, консистенция, влагостойкость, термостойкость и долгосрочность. Конечно же, при этом подбираем подходящий цвет, структуру, уровень глянца и т. д.
Нанесение выбранной краски можно в несколько слоев. Трудность заключается в быстром высыхании красок, поэтому не будучи профессионалом в нанесении краски, следует обратиться к специалистам.
Декор стены создается с помощью нескольких подручных инструментов, применяя разные техники, в том числе собственно разработанные. Рельеф стены может имитировать трещины древесины, мятую бумагу, ткань, металлическую поверхность или даже кожу. Также, возможно создание особого индивидуального рисунка или узора.
Самый простой способ украсить стену – создать эффектную, но выполненную в одном цвете поверхность. Существует много различных техник декоративной покраски стен. Рассмотрим некоторые из них.
Покраска стен с помощью тряпичного валика. Суть заключается в нанесении на однотонную, возможно, неокрашенную стену нового слоя краски, который с помощью такого инструмента будет распределяться неравномерно. Такая методика очень эффективна для скрытия неровностей и других дефектов поверхности стены.
«Эффект кожи» достигается с помощью самодельной тряпичной метелки, чаще всего из замши. На уже окрашенную поверхность наносится новый слой краски методом касания замшевой ткани. Эта техника имитирует естественную текстуру кожи с присущими ей неровностями, ямочками и складками.
«Эффект звездной пыли» – довольно простой, но оригинальный способ оформить стену. На предварительно окрашенную и высохшую поверхность в виде капель и точек новый слой контрастной для предыдущей краски. В качестве инструмента используется кисточка с грубым ворсом, который оттягивая и отпуская, получаем эффектные брызги на стене.
«Эффект хаоса» создается с помощью рваного неровного материала, обмоченного в яркую краску. Нанесение на однотонную поверхность такого узора создаст абстракцию, довольно изящную и неповторимую.
Декоративная покраска стен является универсальным способом подчеркнуть тот или иной стиль в интерьере.
Стиль «хай-тек» присущ активным людям, которые стремятся к новому и модному. Он тесно связан с минимализмом, поэтому при выборе формы декоративной покраски стен, следует присмотреться к имитации бетона, простого серого, возможно, влажного бетона как показателя естественности, природности и минимализма.
Для любителей стиля ретро есть вариант раскрасить и украсить свои стены в полоску или же крупным горохом. Для этого наносится основной цвет, а после с помощью трафарета изображаются круги. Расположение может быть как упорядоченным, так и хаотичным. Дизайнеры иногда используют разные картины для интерьера, чтобы подчеркнуть особенность стиля.
Также любителей старины порадует декоративная покраска стен, имитирующая древние каменные стены замков, храмов или театров. Краска наносится с помощью меньше среднего размера валика. До высыхания краски по поверхности нужно провести, например, губкой, чтобы создать штрихи старины. Такая техника в точности воссоздаст дизайн стен древних времен.
Стену в стиле «пэчворк» можно изобразить в виде больших разноцветных квадратов, разметив поверхность, продумав рисунок, гармоничную картинку и нанеся яркую цепляющую краску.
В стиле патина дизайнер использует два дополнительных цвета поверх основного, которые наносит с помощью круглой кисти для создания неповторимого эффекта.
Стиль барокко характеризуется сложностью и причудливостью. Изображая несколько несовместимых фигур, используя разнообразные цвета и формы, дизайнер подчеркнет данную эпоху и создаст индивидуальный интерьер. А для создания желаемого рисунка на поверхности стены уместна будет профессиональная роспись. Иногда используются трафареты, а чаще всего дизайнер-художник наносит картину на стену карандашом, после чего воплощает роспись в жизнь.
Декоративная покраска стен – это очень популярный и своеобразный способ подчеркнуть индивидуальность хозяина дома. Помимо определенного стиля и эпохи есть возможность внести свои коррективы и свой взгляд на интерьер. Дизайнеры все чаще используют эту методику, так как тут есть место для полета фантазий. Поле для вариаций ничем не ограничено: выбор цвета, формы и узора – все на усмотрение заказчика.
Выбирая декоративную покраску стен, вы открываете в себе грани прекрасного, частицу творческой натуры дизайнера и художника!