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Декоративная покраска стен – частика творчества в дизайне интерьера

Shunny_Star Shunny_Star
homify Стены и полЛаки и краски
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В современном обществе все больше внимания уделяется мнению и вкусовым предпочтениям каждого человека – его индивидуальности. Это проявляется и в оформлении интерьера отдельного дома. Декоративная покраска стен – отличный способ для самовыражения и оригинальный способ украсить свое жилище.

Утонченность стилей

Дом в Дагомысе, Креазон Креазон Гостиная в классическом стиле
Креазон

Дом в Дагомысе

Креазон
Креазон
Креазон

Декоративная покраска стен – это нанесение на стены специальной краски с последующим рельефным оформлением в виде узоров или рисунков. Во время выполнения этой процедуры мастер может придать любую форму и изысканности поверхности.

С каждым годом этот способ оформления интерьера набирает все большую популярность. Это связано с тем, что стандартные обои «по шаблону» уже не устраивают людей с тонким вкусом. Декоративная же покраска удивляет своей неповторимостью и невероятной эстетикой. Задумка дизайнера не будет ограничена доступными материалами на рынке. Подобное оформление – это полет фантазий заказчика и мастера. Комбинируя различные стили и эпохи в одном помещении, возможно, даже на одной стене изобразить несколько временных периодов и соединить несоединимое. Человек может регулировать процесс декорирования, начиная от выбора цвета краски, заканчивая нанесением узора и созданием формы.

Преимущества и недостатки

КРЕМ-БРЮЛЕ "ПО-КЛАССИЧЕСКИ", студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT" студия дизайна архитектурной среды 'S-KVADRAT' Стены и полЛаки и краски
студия дизайна архитектурной среды <q>S-KVADRAT</q>

КРЕМ-БРЮЛЕ ПО-КЛАССИЧЕСКИ

студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT"
студия дизайна архитектурной среды <q>S-KVADRAT</q>
студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT"

Говоря о практичности и долговечности, декоративная покраска стен выигрывает по сравнению с другими покрытиями. Около 10-ти лет хозяин дома может не беспокоиться о судьбе своих стен и о проблемах с покраской, в отличие от бумажных обоев, которые прослужат в 2 раза меньше. В любом случае намного легче нанести новый слой краски на поверхности стены в случае деформации старого слоя, чем подбирать новые подходящие обои и переклеивать их. Еще одно преимущество – такая покраска не выгорает на солнце. Насыщенные цвета не потеряют своей яркости, в то время как многие обои светлеют или темнеют под воздействием солнечных лучей. Огромный плюс таится в уходе за стеной. Грязное пятно, след от детских фломастеров или насекомых можно убрать, протерев поверхность влажной тряпкой, когда в случае с обоями ситуация усугубится в несколько раз. К тому же стена с покраской не будет притягивать частички пыли, так как обладает антистатическим эффектом.

Особенности и характерные черты

Дизайн-проект офиса компании "МОРЕ ПИВА" , archirdom archirdom Стены и полЛаки и краски
archirdom

Дизайн-проект офиса компании МОРЕ ПИВА

archirdom
archirdom
archirdom

В плане разнообразия и вариаций оформления декоративная покраска стен – это лучший выбор в дизайнерском подходе. Благодаря нескольким инструментам и краске, можно добиться самых неожиданных эффектов. Подобное оформление можно использовать в любом помещении, так как предназначение комнаты не ограничивает выбор декорирования, а, наоборот, подскажет идею и подтолкнет к гармоничной картинке. Например, в ванной такое покрытие станет весомым преимуществом, благодаря высокой влагостойкости.
Среди недостатков – это только необходимость в изначально идеальной ровной поверхности стены. Эта проблема решается в процессе подготовительного этапа. Тем более в отдельных случаях допускаются небольшие трещины на стене, которые в дальнейшем будут заполнены краской.

Процесс создания и принцип работы

homify Стены и полЛаки и краски
homify

homify
homify
homify

На подготовительном этапе декоративной покраски стен следует привести рабочую поверхность в порядок и сделать ее идеально гладкой. Для этого требуется хорошенько загрунтовать и отшлифовать стену, так как краска не скроет трещины, ямки и зацепки.

При выборе краски стоит обратить внимание на такие характеристики, как легкость в уходе, простота в нанесении, экологически чистый и безвредный состав, консистенция, влагостойкость, термостойкость и долгосрочность. Конечно же, при этом подбираем подходящий цвет, структуру, уровень глянца и т. д.

Нанесение выбранной краски можно в несколько слоев. Трудность заключается в быстром высыхании красок, поэтому не будучи профессионалом в нанесении краски, следует обратиться к специалистам.

Декор стены создается с помощью нескольких подручных инструментов, применяя разные техники, в том числе собственно разработанные. Рельеф стены может имитировать трещины древесины, мятую бумагу, ткань, металлическую поверхность или даже кожу. Также, возможно создание особого индивидуального рисунка или узора.

Методы и техники нанесения

Interiors, SRK Consultants & Engineers SRK Consultants & Engineers Стены и полЛаки и краски
SRK Consultants &amp; Engineers

SRK Consultants & Engineers
SRK Consultants &amp; Engineers
SRK Consultants & Engineers

Самый простой способ украсить стену – создать эффектную, но выполненную в одном цвете поверхность. Существует много различных техник декоративной покраски стен. Рассмотрим некоторые из них.

Покраска стен с помощью тряпичного валика. Суть заключается в нанесении на однотонную, возможно, неокрашенную стену нового слоя краски, который с помощью такого инструмента будет распределяться неравномерно. Такая методика очень эффективна для скрытия неровностей и других дефектов поверхности стены.

«Эффект кожи» достигается с помощью самодельной тряпичной метелки, чаще всего из замши. На уже окрашенную поверхность наносится новый слой краски методом касания замшевой ткани. Эта техника имитирует естественную текстуру кожи с присущими ей неровностями, ямочками и складками.

«Эффект звездной пыли» – довольно простой, но оригинальный способ оформить стену. На предварительно окрашенную и высохшую поверхность в виде капель и точек новый слой контрастной для предыдущей краски. В качестве инструмента используется кисточка с грубым ворсом, который оттягивая и отпуская, получаем эффектные брызги на стене.

«Эффект хаоса» создается с помощью рваного неровного материала, обмоченного в яркую краску. Нанесение на однотонную поверхность такого узора создаст абстракцию, довольно изящную и неповторимую.

Декорированные стены в интерьере

De la matière en architecture intérieure, Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur Стены и полЛаки и краски
Philippe Ponceblanc Architecte d&#39;intérieur

Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur
Philippe Ponceblanc Architecte d&#39;intérieur
Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur

Декоративная покраска стен является универсальным способом подчеркнуть тот или иной стиль в интерьере.

Стиль «хай-тек» присущ активным людям, которые стремятся к новому и модному. Он тесно связан с минимализмом, поэтому при выборе формы декоративной покраски стен, следует присмотреться к имитации бетона, простого серого, возможно, влажного бетона как показателя естественности, природности и минимализма.

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Красим в стиле ретро

homify Стены и полЛаки и краски
homify

homify
homify
homify

Для любителей стиля ретро есть вариант раскрасить и украсить свои стены в полоску или же крупным горохом. Для этого наносится основной цвет, а после с помощью трафарета изображаются круги. Расположение может быть как упорядоченным, так и хаотичным. Дизайнеры иногда используют разные картины для интерьера, чтобы подчеркнуть особенность стиля.

Также любителей старины порадует декоративная покраска стен, имитирующая древние каменные стены замков, храмов или театров. Краска наносится с помощью меньше среднего размера валика. До высыхания краски по поверхности нужно провести, например, губкой, чтобы создать штрихи старины. Такая техника в точности воссоздаст дизайн стен древних времен.

Яркие лоскутки

Ristrutturazione di un appartamento in Roma – 80 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Дерево Многоцветный
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Стену в стиле «пэчворк» можно изобразить в виде больших разноцветных квадратов, разметив поверхность, продумав рисунок, гармоничную картинку и нанеся яркую цепляющую краску. 

В стиле патина дизайнер использует два дополнительных цвета поверх основного, которые наносит с помощью круглой кисти для создания неповторимого эффекта.

Индивидуальный подход

Квартира. Озерки., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Квартира. Озерки.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Стиль барокко характеризуется сложностью и причудливостью. Изображая несколько несовместимых фигур, используя разнообразные цвета и формы, дизайнер подчеркнет данную эпоху и создаст индивидуальный интерьер. А для создания желаемого рисунка на поверхности стены уместна будет профессиональная роспись. Иногда используются трафареты, а чаще всего дизайнер-художник наносит картину на стену карандашом, после чего воплощает роспись в жизнь.

Spachteltechnik, Malek-Malerei Malek-Malerei Стены и полЛаки и краски
Malek-Malerei

Malek-Malerei
Malek-Malerei
Malek-Malerei

Декоративная покраска стен – это очень популярный и своеобразный способ подчеркнуть индивидуальность хозяина дома. Помимо определенного стиля и эпохи есть возможность внести свои коррективы и свой взгляд на интерьер. Дизайнеры все чаще используют эту методику, так как тут есть место для полета фантазий. Поле для вариаций ничем не ограничено: выбор цвета, формы и узора – все на усмотрение заказчика.

Выбирая декоративную покраску стен, вы открываете в себе грани прекрасного, частицу творческой натуры дизайнера и художника!

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