Декоративная покраска стен – частика творчества в дизайне интерьера

На подготовительном этапе декоративной покраски стен следует привести рабочую поверхность в порядок и сделать ее идеально гладкой. Для этого требуется хорошенько загрунтовать и отшлифовать стену, так как краска не скроет трещины, ямки и зацепки.

При выборе краски стоит обратить внимание на такие характеристики, как легкость в уходе, простота в нанесении, экологически чистый и безвредный состав, консистенция, влагостойкость, термостойкость и долгосрочность. Конечно же, при этом подбираем подходящий цвет, структуру, уровень глянца и т. д.

Нанесение выбранной краски можно в несколько слоев. Трудность заключается в быстром высыхании красок, поэтому не будучи профессионалом в нанесении краски, следует обратиться к специалистам.

Декор стены создается с помощью нескольких подручных инструментов, применяя разные техники, в том числе собственно разработанные. Рельеф стены может имитировать трещины древесины, мятую бумагу, ткань, металлическую поверхность или даже кожу. Также, возможно создание особого индивидуального рисунка или узора.