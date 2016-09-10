До и После: удивительная реконструкция квартиры

В этой книге идей вы увидите реконструкцию, которая может быть воплощена в любом доме. Здесь представлена квартира, отражающая реальность многих домов. Нет уюта, стиля в дизайне, гармонии цвета. Получившийся дизайн достоин восхищения, владельцы получили комфортный дом.
До реконструкции кухня выглядела отстало. Материалы, отделка могут существенно улучшить ситуацию, грамотно распределить пространство, сделать необходимое освещение. Пока здесь все выглядит вполне обыденно.
При входе мы видим обычную квартиру. Пол сделан из гранита, в дизайне использовано и темное дерево. В прихожей не чувствуется уют, стиль совсем не современный.
Возможно ли такое, что предыдущая кухня была преобразована в это? Форма пространства такая же, но использовано по-другому. Теперь все имеет чистый и аккуратный вид, особенно благодаря белому цвету. Мы видим прекрасную обеденную зону. Пространство стало функциональным, имеется приятное освещение. Разбавляют дизайн пол и кухонные фасады.
В ванной комнате почти такая же ситуация, как и на кухне – небольшой размер, неуютный интерьер. Душевая кабина скрадывает пространство. Посмотрим, получилось ли создать более открытое помещение.
Здесь, как и на кухне, материалы и мебель являются основными причинами этого радикального изменения. Даже помещение приобрело комфорт и функциональность. Туалет и раковина также находится в том же положении, но теперь лучше расположены в пространстве.
В главной спальне видно маленькую площадь, неприветливый интерьер. Освещение было низким, палитра темных цветов не благоприятствовала уютной атмосфере. Имеющаяся люстра вообще не подходит под этот дизайн.
Теперь спальня выглядит следующим образом. Мебель более современная, лучше приспособлена к пространству. Здесь специалисты разместили необходимые части мебели. Шторы были заменены на тюль белого цвета, поэтому свет легко проникает внутрь. Стены также окрашены в белый цвет. Полы из светлого дерева добавляют прикосновение тепла.
После осмотра других комнат мы не могли ожидать намного больше от этой комнаты. Все выполнено в темных тонах. Мебель, кажется, выбиралась случайным образом. Кроме того, цвета были не самыми подходящими, учитывая отсутствие света.
Теперь в гостиной возможен яркий и элегантный отдых. Здесь также был выбран белый цвет в сочетании с мебелью из светлого дерева в тон серому дивану. Эта мебель лучше подходит для комнаты, которая теперь более открытая.