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До и После: удивительная реконструкция квартиры

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
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В этой книге идей вы увидите реконструкцию, которая может быть воплощена в любом доме. Здесь представлена квартира, отражающая реальность многих домов. Нет уюта, стиля в дизайне, гармонии цвета. Получившийся дизайн достоин восхищения, владельцы получили комфортный дом.

До: кухня

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

До реконструкции кухня выглядела отстало. Материалы, отделка могут существенно улучшить ситуацию, грамотно распределить пространство, сделать необходимое освещение. Пока здесь все выглядит вполне обыденно.

Входим в квартиру

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

При входе мы видим обычную квартиру. Пол сделан из гранита, в дизайне использовано и темное дерево. В прихожей не чувствуется уют, стиль совсем не современный.

После: кухня

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Возможно ли такое, что предыдущая кухня была преобразована в это? Форма пространства такая же, но использовано по-другому. Теперь все имеет чистый и аккуратный вид, особенно благодаря белому цвету. Мы видим прекрасную обеденную зону. Пространство стало функциональным, имеется приятное освещение. Разбавляют дизайн пол и кухонные фасады.

До: ванная

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

В ванной комнате почти такая же ситуация, как и на кухне – небольшой размер, неуютный интерьер. Душевая кабина скрадывает пространство. Посмотрим, получилось ли создать более открытое помещение.

После: ванная комната

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Здесь, как и на кухне, материалы и мебель являются основными причинами этого радикального изменения. Даже помещение приобрело комфорт и функциональность. Туалет и раковина также находится в том же положении, но теперь лучше расположены в пространстве.

До: спальня

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

В главной спальне видно маленькую площадь, неприветливый интерьер. Освещение было низким, палитра темных цветов не благоприятствовала уютной атмосфере. Имеющаяся люстра вообще не подходит под этот дизайн.

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После: спальня

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Теперь спальня выглядит следующим образом. Мебель более современная, лучше приспособлена к пространству. Здесь специалисты разместили необходимые части мебели. Шторы были заменены на тюль белого цвета, поэтому свет легко проникает внутрь. Стены также окрашены в белый цвет. Полы из светлого дерева добавляют прикосновение тепла.

До: гостиная

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

После осмотра других комнат мы не могли ожидать намного больше от этой комнаты. Все выполнено в темных тонах. Мебель, кажется, выбиралась случайным образом. Кроме того, цвета были не самыми подходящими, учитывая отсутствие света.

После: гостиная

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Теперь в гостиной возможен яркий и элегантный отдых. Здесь также был выбран белый цвет в сочетании с мебелью из светлого дерева в тон серому дивану. Эта мебель лучше подходит для комнаты, которая теперь более открытая.

Столовая

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

В конце комнаты сделана столовая с круглым столом, окрашенным в белый цвет. Здесь есть современный шкаф, чтобы хранить посуду. Декор прост, но элегантен.

После реконструкции квартираквартира стала совершенно другой – уютной и современной.

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