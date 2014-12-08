Сделай сам: Как за $100 превратить подвал в крутую квариру

Окно представляет собой оптическую иллюзию. В дерево вмонтированы четыре электронных дисплея, что позволяет самостоятельно управлять видом из окна. За пределами оконной рамы в подвале можно установить любой пейзаж и любое время года.

Как вы считаете, можно ли выделить типично мужской стиль в дизайне интерьера? Если да, то чем бы вы его охарактеризовали?