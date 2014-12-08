Сделай сам: Как за $100 превратить подвал в крутую квариру

У каждого жителя квартиры должен быть свой уголок. Если вы мужчина, которого домочадцы жестоко вытеснили из всех комнат, пришла пора самому создать несколько квадратных метров, которые будут принадлежать только вам. Здесь вы сможете создать свой маленький рай – установить парочку тренажеров, игровую приставку и расставить по полкам принадлежности для охоты и рыбалки. В этой сугубо мужской Книге идей мы расскажем и покажем, как одному смелому парню удалось превратить подвал в стильную холостяцкую комнату, потратив на это чуть больше $100.
Вот так уныло и заброшенно выглядел подвал до начала реконструкции. Повсюду мусор и пыльные стены. Мало кто мог поверить, что за столь небольшую сумму денег, это богом забытое помещение можно вернуть к жизни. Тем не менее, одному из читателей нашего сайта это вполне удалось.
Всего лишь через шесть недель подвальное помещение изменилось до неузнаваемости. С потолка исчез одиноко висящий старый диско-шар, он без сожаления был заменен на искусственные ружья и чучела животных. Пол, стены и потолок были обиты деревом, посередине одной из стен установлен искусственный камин. Деревянная мебель, инструменты и прочие типично мужские аксессуары украшают заново родившийся интерьер.
Большинство досок, использованных для облицовки подвала, были найдены на городских свалках. Из них вытащили гвозди, почистили, покрыли лаком, превратив в достойный материал для отделки.
После того, как внутренние стены были покрыты деревянными панелями, из поля зрения исчезли батарея и вентиляционная шахта, изрядно портившие внешний вид помещения. Чтобы в случае необходимости к ним был обеспечен доступ, в подвале был установлен двойной потолок.
Чтобы придать комнате вид охотничьей хижины, на потолке над камином были помещены массивные деревянные балки. Они были окрашены в темный цвет и искусственно состарены. Технологию по искусственному состариванию мебели вы можете найти в Книге идей ’Мебель в стиле ’потертый шик’.
Каждый человек имеет право не только на личное пространство, но и на ящик, в котором он будет хранить свои секреты. Защитите свои секреты в тайнике, сделать который совсем несложно.
Невозможно представить себе уют в охотничьей комнате без камина. Его стена была сделана из поддержанных кирпичей, что также помогло владельцу сэкономить деньги.
Перед нами конечный результат. Искусственный камин в подвальном помещении, который невозможно отличить от настоящего. Благодаря умело использованному свету, подпалины выглядят естественно. Комбинация из дерева и камня смотрится очень привлекательно.
Окно представляет собой оптическую иллюзию. В дерево вмонтированы четыре электронных дисплея, что позволяет самостоятельно управлять видом из окна. За пределами оконной рамы в подвале можно установить любой пейзаж и любое время года.
Как вы считаете, можно ли выделить
типично мужской стиль в дизайне интерьера? Если да, то чем бы вы его охарактеризовали?