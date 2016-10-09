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​18 идей для декора террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 Веранда и терраса в тропическом стиле
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Хотите, чтобы лето начиналось раньше, а заканчивалось как можно позже? Хотите проводить больше времени на воздухе? Хотите,чтобы хотя бы летом квадратных метров используемой площади стало больше?

Если вы уже являетесь тем счастливчиком, у кого есть загородный дом или дача, исполнить все эти желания вам поможет создание террасы перед домом. А если вы свое отдельностоящее жилье еще только планируете, то не забудьте про террасу. Она действительно исполняет многие желания.

​Просторный балкон

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Балконы и веранды в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Даже если ваша терраса находится на уровне третьего этажа, с таким обилием растений и правильным дизайном она все равно станет вашим личным оазисом.

​Греческая сказка

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca Терраса в средиземноморском стиле
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

Возможно, этот вариант напомнит вам о самом чудесном отпуске в вашей жизни. Белый, бирюзово-голубой и палящее солнце, от которого всегда хочется спрятаться. В тень от смоковницы или раскидистого (да, такие тоже бывают) кипариса. Под навес сувенирной лавки. Или весь день просидеть на белоснежной террасе с мозаичным полом и смотреть на море вдали, держа на коленях блюдо с персиками, потому что они – то единственное, что ты действительно хочешь есть в такую жару.

​Современный вариант

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Потребности современного человека в площади занимаемого пространства все увеличиваются. В квартирах делается открытая планировка, а дома обрастают со всех сторон террасами.

​Итальянский пригород

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Балкон и терраса в стиле модерн
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

Реечный навес с вьющимися растениями, термодоска (или ДПК) на полу и удобная мебель – повод находиться здесь как можно дольше.

​Терраса в городе

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria Наклонные крыши Белый
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

При реконструкции старых многоквартирных зданий некоторым удается получить квадратные метры под открытым небом.

​Тропический шик

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 Веранда и терраса в тропическом стиле
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

Главный элемент террасы – низкий диван или два. Или даже три.

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Обратитесь к нам!

​Белоснежное царство

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Ванной-джакузи на террасе вы сможете пользоваться гораздо дольше, чем простым бассейном без подогрева.

​Вторая гостиная

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Балкон и терраса в стиле модерн
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

В современных домах терраса строится на уровне кухни-гостиной, становясь их органичным продолжением.

​Терраса на крыше

Vivienda, estudioitales estudioitales Балкон и терраса в стиле модерн
estudioitales

estudioitales
estudioitales
estudioitales

Крыши городов по всему миру становятся лакомым кусочком недвижимости. В некоторых странах даже в договоре о праве собственности прописано, что ты являешься владельцем некоторого количества квадратных метров крыши. А если живешь на последнем этаже, это невероятно удобно.

​Мечта миллионов

FOTOGRAFOS DE INTERIOR, MEERO MEERO Терраса в средиземноморском стиле
MEERO

MEERO
MEERO
MEERO

Удивительно, но и такой вид с террасы может быть обычным делом. Но, конечно же, не для большинства из нас, жителей материковой части.

​Традиционный средиземноморский

FOTOGRAFOS DE INTERIOR, MEERO MEERO Терраса в колониальном стиле
MEERO

MEERO
MEERO
MEERO

Охристые стены, будто истертая плитка на полу, грубоватая деревянная мебель и бирюзовый бассейн. Ой, там и море вдали виднеется!

Нереальная красота

House at Andratx, Octavio Mestre Arquitectos Octavio Mestre Arquitectos Балкон и терраса в стиле минимализм
Octavio Mestre Arquitectos

House at Andratx

Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos

Наверное, все это потому, что эволюционно мы вышли из пены морской, потому именно такой вид с террасы самый желанный. Даже если только на недельку-другую.

Чувство времени

Lujosa Terraza con Jacuzzi: Ideal para Parejas, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS Терраса в средиземноморском стиле
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

Покупая квартиру в центре города с историей, ты прикасаешься к чему-то вневременному. И вид неидеальной штукатурки тебя уже не пугает, а почему-то вдохновляет.

​Жаркое-жаркое лето

Casa Weston, WOHA arquitectura WOHA arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
WOHA arquitectura

WOHA arquitectura
WOHA arquitectura
WOHA arquitectura

В теплых странах, начиная с уровня Сочи, навеса только сверху бывает недостаточно.

​Сложносочиненная красота

REFORMA DE VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. Балкон и терраса в стиле минимализм
ABAD Y COTONER, S.L.

ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.

При люксовых виллах грани стираются не только между домом и террасой. Бассейн вровень с террасой продолжает замысел.

​Бюджетный вариант

Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging Терраса в средиземноморском стиле
custom casa home staging

custom casa home staging
custom casa home staging
custom casa home staging

Простейший навес перед домиком тоже даст спасительную тень и создаст нужное настроение. А если вы дополните конструкцию прозрачными занавесками, то вечернее нашествие насекомых не испортит вам атмосферу.

​Кофейный минимум

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Вы можете не ждать завершения строительства своего дома, а уже сейчас наслаждаться свежим воздухом, если на своем балконе создадите уютное местечко, очень похожее на вашу будущую террасу.

​Вровень с домом

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если на вашу террасу ведут крупноформатные двери-слайдеры, а уровень пола в гостиной и террасе одинаков, скоро вы перестанете осознавать себя на террасе, как на улице. Или в гостиной, как внутри дома.

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