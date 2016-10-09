​18 идей для декора террасы

Хотите, чтобы лето начиналось раньше, а заканчивалось как можно позже? Хотите проводить больше времени на воздухе? Хотите,чтобы хотя бы летом квадратных метров используемой площади стало больше?

Если вы уже являетесь тем счастливчиком, у кого есть загородный дом или дача, исполнить все эти желания вам поможет создание террасы перед домом. А если вы свое отдельностоящее жилье еще только планируете, то не забудьте про террасу. Она действительно исполняет многие желания.