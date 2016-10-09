​18 идей для декора террасы

Хотите, чтобы лето начиналось раньше, а заканчивалось как можно позже? Хотите проводить больше времени на воздухе? Хотите,чтобы хотя бы летом квадратных метров используемой площади стало больше?
Если вы уже являетесь тем счастливчиком, у кого есть загородный дом или дача, исполнить все эти желания вам поможет создание террасы перед домом. А если вы свое отдельностоящее жилье еще только планируете, то не забудьте про террасу. Она действительно исполняет многие желания.
Даже если ваша терраса находится на уровне третьего этажа, с таким обилием растений и правильным дизайном она все равно станет вашим личным оазисом.
Возможно, этот вариант напомнит вам о самом чудесном отпуске в вашей жизни. Белый, бирюзово-голубой и палящее солнце, от которого всегда хочется спрятаться. В тень от смоковницы или раскидистого (да, такие тоже бывают) кипариса. Под навес сувенирной лавки. Или весь день просидеть на белоснежной террасе с мозаичным полом и смотреть на море вдали, держа на коленях блюдо с персиками, потому что они – то единственное, что ты действительно хочешь есть в такую жару.
Потребности современного человека в площади занимаемого пространства все увеличиваются. В квартирах делается открытая планировка, а дома обрастают со всех сторон террасами.
Реечный навес с вьющимися растениями, термодоска (или ДПК) на полу и удобная мебель – повод находиться здесь как можно дольше.
При реконструкции старых многоквартирных зданий некоторым удается получить квадратные метры под открытым небом.
Ванной-джакузи на террасе вы сможете пользоваться гораздо дольше, чем простым бассейном без подогрева.
В современных домах терраса строится на уровне кухни-гостиной, становясь их органичным продолжением.
Крыши городов по всему миру становятся лакомым кусочком недвижимости. В некоторых странах даже в договоре о праве собственности прописано, что ты являешься владельцем некоторого количества квадратных метров крыши. А если живешь на последнем этаже, это невероятно удобно.
Удивительно, но и такой вид с террасы может быть обычным делом. Но, конечно же, не для большинства из нас, жителей материковой части.
Охристые стены, будто истертая плитка на полу, грубоватая деревянная мебель и бирюзовый бассейн. Ой, там и море вдали виднеется!
Наверное, все это потому, что эволюционно мы вышли из пены морской, потому именно такой вид с террасы самый желанный. Даже если только на недельку-другую.
Покупая квартиру в центре города с историей, ты прикасаешься к чему-то вневременному. И вид неидеальной штукатурки тебя уже не пугает, а почему-то вдохновляет.
В теплых странах, начиная с уровня Сочи, навеса только сверху бывает недостаточно.
При люксовых виллах грани стираются не только между домом и террасой. Бассейн вровень с террасой продолжает замысел.
Простейший навес перед домиком тоже даст спасительную тень и создаст нужное настроение. А если вы дополните конструкцию прозрачными занавесками, то вечернее нашествие насекомых не испортит вам атмосферу.
Вы можете не ждать завершения строительства своего дома, а уже сейчас наслаждаться свежим воздухом, если на своем балконе создадите уютное местечко, очень похожее на вашу будущую террасу.
Если на вашу террасу ведут крупноформатные двери-слайдеры, а уровень пола в гостиной и террасе одинаков, скоро вы перестанете осознавать себя на террасе, как на улице. Или в гостиной, как внутри дома.
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