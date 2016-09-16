Шкафы для ванной комнаты: 7 идей простых и гениальных

Каждый из нас сталкивался с такой проблемой, когда вспоминаешь о полотенце, протягиваешь руку – и не находишь нужного предмета. А если в такую ситуацию попадете не вы, а ваши гости? Чтобы избежать таких происшествий, обустройте компактную подвесную полку для хранения полотенец рядом с ванной или душем. Тогда под рукой всегда найдется свежее полотенце.