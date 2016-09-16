Шкафы для ванной комнаты: 7 идей простых и гениальных

В пространстве ванной комнаты, как правило, хочется создать атмосферу уединения и покоя. Но ряд функциональных деталей тоже не помешает. Для достижения максимального комфорта в интерьере ванной комнаты нужно расставить приоритеты и выбрать, какие предметы и где вам понадобятся. Полочка для всевозможных средств гигиены, шкаф для полотенец, зеркало. От удачного расположения и дизайна этих деталей мебели будет во-многом зависеть качество вашего отдыха в ванной комнате.
Хотите, чтобы у вас в ванной комнате всегда все было под рукой? Альтернативой стандартным шкафам может стать мобильный стеллаж на колесах с отрытыми полками и ящичками. Такой тип хранилища для вещей позволить сделать пространство удобным для любого человека. Когда этот шкафчик не нужен, его можно просто убрать под мойку.
Вместо привычного шкафа под мойкой это пространство можно сделать более функциональным, выделив немного места для открытой ниши. Такая полка не только поможет разместить нужные вам предметы поближе к мойке, но разнообразит стандартный дизайн.
Кроме шкафчиков, есть и другие альтернативы для хранения предметов в ванной комнате. Открытый стеллаж из деревянных полок придает интерьеру легкие ноты ретро-стилистики и создает достаточно мест, как для хранения, так и для выставки декоративных мелочей.
Если вы не можете найти шкаф, который соответствует декору вашей ванной комнаты, можно повторно использовать существует шкаф или комод старый, и преобразовать ваш классический интерьер в более эклектичный, обогащенный винтажными вещицами.
Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната имела вид ультрасовременный и стильный, используйте для создания шкафов и полок стекло и зеркала. Эти материалы придадут интерьеру свежесть, легкость и изысканность. Актуальные сочетания для ванной комнаты: шкаф из стекла и стали, бетона и зеркал. Ну и конечно, активно используйте встроенную подсветку, чтобы наполнить ванную комнату лучистыми бликами.
Каждый из нас сталкивался с такой проблемой, когда вспоминаешь о полотенце, протягиваешь руку – и не находишь нужного предмета. А если в такую ситуацию попадете не вы, а ваши гости? Чтобы избежать таких происшествий, обустройте компактную подвесную полку для хранения полотенец рядом с ванной или душем. Тогда под рукой всегда найдется свежее полотенце.
Найти шкаф, который отвечает вашим потребностям может оказаться и достаточно сложной задачей. Если вы хотите сделать планировку своей ванной комнаты максимально продуманной и индивидуальной, обратитесь за помощью к дизайнерам, которые под размер помещения разработают проект мебели.