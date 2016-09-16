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Шкафы для ванной комнаты: 7 идей простых и гениальных

Перла Вереника Перла Вереника
House in Sayo, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン Ванная комната в стиле модерн Серый
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В пространстве ванной комнаты, как правило, хочется создать атмосферу уединения и покоя. Но ряд функциональных деталей тоже не помешает. Для достижения максимального комфорта в интерьере ванной комнаты нужно расставить приоритеты и выбрать, какие предметы и где вам понадобятся. Полочка для всевозможных средств гигиены, шкаф для полотенец, зеркало. От удачного расположения и дизайна этих деталей мебели будет во-многом зависеть качество вашего отдыха в ванной комнате.

1. Мобильный стеллаж

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

Хотите, чтобы у вас в ванной комнате всегда все было под рукой? Альтернативой стандартным шкафам может стать мобильный стеллаж на колесах с отрытыми полками и ящичками. Такой тип хранилища для вещей позволить сделать пространство удобным для любого человека. Когда этот шкафчик не нужен, его можно просто убрать под мойку. 

2. Небольшая ниша под мойкой

Chácara Riacho, AK Arquitetura Interiores AK Arquitetura Interiores Ванная комната в рустикальном стиле
AK Arquitetura Interiores

AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores

Вместо привычного шкафа под мойкой это пространство можно сделать более функциональным, выделив немного места для открытой ниши. Такая полка не только поможет разместить нужные вам предметы поближе к мойке, но разнообразит стандартный дизайн.

3. Деревянный стеллаж в стиле кантри

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography Ванная комната в стиле минимализм
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

Кроме шкафчиков, есть и другие альтернативы для хранения предметов в ванной комнате.  Открытый стеллаж из деревянных полок придает интерьеру легкие ноты ретро-стилистики и создает достаточно мест, как для хранения, так и для выставки декоративных мелочей.

4. Винтажные шкафы под мойку

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Ванная комната в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Если вы не можете найти шкаф, который соответствует декору вашей ванной комнаты, можно повторно использовать существует шкаф или комод старый, и преобразовать ваш классический интерьер в более эклектичный, обогащенный винтажными вещицами. 

5. В блеске зеркал

Apto Al. Campinas, Elisabete Primati Arquitetura Elisabete Primati Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Elisabete Primati Arquitetura

Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната имела вид ультрасовременный и стильный, используйте для создания шкафов и полок стекло и зеркала. Эти материалы придадут интерьеру свежесть, легкость и изысканность. Актуальные сочетания для ванной комнаты: шкаф из стекла и стали, бетона и зеркал. Ну и конечно, активно используйте встроенную подсветку, чтобы наполнить ванную комнату лучистыми бликами.

6.Удобная полка для полотенец

House in Sayo, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン Ванная комната в стиле модерн Серый
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Каждый из нас сталкивался с такой проблемой, когда вспоминаешь о полотенце, протягиваешь руку – и не находишь нужного предмета. А если в такую ситуацию попадете не вы, а ваши гости? Чтобы избежать таких происшествий, обустройте компактную подвесную полку для хранения полотенец рядом с ванной или душем. Тогда под рукой всегда найдется свежее полотенце. 

7. Идеальные комоды под размер вашей ванной

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd Ванная комната в стиле модерн
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

Найти шкаф, который отвечает вашим потребностям может оказаться и достаточно сложной задачей. Если вы хотите сделать планировку своей ванной комнаты максимально продуманной и индивидуальной, обратитесь за помощью к дизайнерам, которые под размер помещения разработают проект мебели.  

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Скромный ретро-шкафчик или зеркальные полки - что выбираете вы?

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