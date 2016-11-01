20 палисадников, подчеркивающих экстерьер

Эти палисадники и дизайнерские идеи, воплощенные на крохотном пространстве, вдохновят вас обустроить место перед домом в соответствии с последними трендами в ландшафтной архитектуре.
Все они были созданы профессионалами, но и дизайнеры, и владельцы дома, могут принять участие в проектировании своего сада мечты. Если вы являетесь счастливым обладателем коттеджа, уже давно пора создать коллекцию «Палисадники мечты», чтобы наконец-то найти идеальный и простой вариант для воплощения именно в вашем саду.
Этот шикарный палисадник дополняет общий образ экстерьера здания современными линиями. В нем чувствуется не только любовь к передовым технологиям, качественным материалам и международным трендам, но и желание упорядочить каждую деталь в ландшафте.
Следующий палисадник относится к группе люксовых – на его обустройство были потрачены не только большие средства, но и много времени. Профессиональный ландшафтный дизайнер сделал так, чтобы от него было невозможно отвести глаз!
Этот современный палисадник кажется идеальным для дома в стиле модерн – в нем есть простота в уходе, красивый силуэт и неприхотливые растения. Все на радость современной хозяйке!
Для создания этого палисадника потребовалось гораздо меньше сил, но столь эффектная подсветка вызывает большое уважение и стремление подражать это потрясающей ландшафтной работе!
Следующий палисадник может особенно понравиться любителям минимализма – тонкие линии и нейтральные цвета в нем преобладают над буйной растительностью и южным колоритом.
Этот палисадник может стать настоящей звездой вашей улицы – привлекательный, аккуратный, идеальный для дома молодой и счастливой семьи. Он прост в копировании и наверняка понравится тем, кто любит американские пригороды.
Следующий ландшафтный проект нам особенно понравился – в нем чувствуется как современная грация материалов с лаконизмом форм, так и традиционное очарование садика прямо возле дома.
Еще один палисадник, потребовавший много усилий, прямо перед вами. Он декорирован местной звездой ландшафтной архитектуры и смотрится, как минимум, обворожительно, а как максимум – гениально.
Этот палисадник наверняка понравится семейным людям с традиционными приоритетам. В нем ощущается очарование пригородной сказки и красота такого образа жизни. Кроме того, такой палисадник можно сделать и своими руками.
Этот симпатичный садик у дороги может по праву считаться одним из самых красивых в этой Книге Идей. В нем совместились не только дизайнерские решения и идеи, но и искренняя любовь к своему дому и образу жизни.
Еще один из самых любимых нами палисадников уже заслужил славу на homify, как один из лучших вариантов оформления парадного входа в дома. Таким образом, мы смело может назвать его звездой!
Следующий садик может показаться вам скромнее предыдущих, но в этом и есть его главная красота. Такой идеально подойдет под экстерьер дома в стиле минимализм или модерн.
Еще один привлекательный вариант планировки и рассадки растений рассчитан на шикарную подсветку и тропическое буйство сосен.
Этот палисадник наверняка покорил вас с первого взгляда. В нем есть не только элегантность, но и особенный колорит, подчеркнутый еще и экстерьером здания.
Еще один прекрасный палисадник порадует нас не просто эстетикой или красотой, но и своеобразной динамикой. Кто знал, что ландшафтный дизайн может быть столь эффектным?
Этот палисадник порадует нас не менее эстетичным внешним видом. Он явно достоин какой-нибудь ландшафтной премии, прославляющей автора.
Этот современный палисадник имеет стриженые кусты как фокусную точку в любой зоне и имитирует французский стиль.
Последний палисадник в нашей Книге Идей порадует вас возможностью реализации у дома с высоким забором!
Далее на homify:
— Нанять лучшего архитектора в регионе;
— TOP-10 проектов удобных и практичных домов;