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20 палисадников, подчеркивающих экстерьер

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Эти палисадники и дизайнерские идеи, воплощенные на крохотном пространстве, вдохновят вас обустроить место перед домом в соответствии с последними трендами в ландшафтной архитектуре.

Все они были созданы профессионалами, но и дизайнеры, и владельцы дома, могут принять участие в проектировании своего сада мечты. Если вы являетесь счастливым обладателем коттеджа, уже давно пора создать коллекцию «Палисадники мечты», чтобы наконец-то найти идеальный и простой вариант для воплощения именно в вашем саду.

​Эстетика современности

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa Дома в стиле модерн
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

Этот шикарный палисадник дополняет общий образ экстерьера здания современными линиями. В нем чувствуется не только любовь к передовым технологиям, качественным материалам и международным трендам, но и желание упорядочить каждую деталь в ландшафте.

​Царь ландшафта

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Следующий палисадник относится к группе люксовых – на его обустройство были потрачены не только большие средства, но и много времени. Профессиональный ландшафтный дизайнер сделал так, чтобы от него было невозможно отвести глаз!

​Гармония контрастов

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Дома в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Этот современный палисадник кажется идеальным для дома в стиле модерн – в нем есть простота в уходе, красивый силуэт и неприхотливые растения. Все на радость современной хозяйке!

​Современность в чистом виде

EZ4, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

Для создания этого палисадника потребовалось гораздо меньше сил, но столь эффектная подсветка вызывает большое уважение и стремление подражать это потрясающей ландшафтной работе!

Идеален для пригорода

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Следующий палисадник может особенно понравиться любителям минимализма – тонкие линии и нейтральные цвета в нем преобладают над буйной растительностью и южным колоритом.

​Проще простого

EZ4, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

Этот палисадник может стать настоящей звездой вашей улицы – привлекательный, аккуратный, идеальный для дома молодой и счастливой семьи. Он прост в копировании и наверняка понравится тем, кто любит американские пригороды.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Немного брутализма

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Следующий ландшафтный проект нам особенно понравился – в нем чувствуется как современная грация материалов с лаконизмом форм, так и традиционное очарование садика прямо возле дома.

​Очарование подсветки

Elevation D-Max Photography Дома в стиле лофт
D-Max Photography

Elevation

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

Еще один палисадник, потребовавший много усилий, прямо перед вами. Он декорирован местной звездой ландшафтной архитектуры и смотрится, как минимум, обворожительно, а как максимум – гениально.

​Минимализм

Dom we Frankfurcie, JN STUDIO JOANNA NAWROCKA JN STUDIO JOANNA NAWROCKA Дома в стиле минимализм
JN STUDIO JOANNA NAWROCKA

JN STUDIO JOANNA NAWROCKA
JN STUDIO JOANNA NAWROCKA
JN STUDIO JOANNA NAWROCKA

Этот палисадник наверняка понравится семейным людям с традиционными приоритетам. В нем ощущается очарование пригородной сказки и красота такого образа жизни. Кроме того, такой палисадник можно сделать и своими руками.

​Традиционный вид

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions Дома в стиле кантри
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Этот симпатичный садик у дороги может по праву считаться одним из самых красивых в этой Книге Идей. В нем совместились не только дизайнерские решения и идеи, но и искренняя любовь к своему дому и образу жизни.

​Ультра-современный

N14, aaestudio aaestudio Дома в стиле модерн
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Еще один из самых любимых нами палисадников уже заслужил славу на homify, как один из лучших вариантов оформления парадного входа в дома. Таким образом, мы смело может назвать его звездой!

​Простой газонный

Cosmopolitan Cuernavaca, PHia PHia Дома в стиле модерн
PHia

PHia
PHia
PHia

Следующий садик может показаться вам скромнее предыдущих, но в этом и есть его главная красота. Такой идеально подойдет под экстерьер дома в стиле минимализм или модерн.

​Красота, да и только!

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos Дома в стиле модерн
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Еще один привлекательный вариант планировки и рассадки растений рассчитан на шикарную подсветку и тропическое буйство сосен.

​Элегантный парадный вход

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Дома в стиле модерн
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Этот палисадник наверняка покорил вас с первого взгляда. В нем есть не только элегантность, но и особенный колорит, подчеркнутый еще и экстерьером здания.

​Плавные линии

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в средиземноморском стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Еще один прекрасный палисадник порадует нас не просто эстетикой или красотой, но и своеобразной динамикой. Кто знал, что ландшафтный дизайн может быть столь эффектным?

​Водопады с подсветкой

Alto Lago Residecial, ALTO LAGO RESIDENCIAL ALTO LAGO RESIDENCIAL Дома в стиле модерн Мрамор Многоцветный
ALTO LAGO RESIDENCIAL

ALTO LAGO RESIDENCIAL
ALTO LAGO RESIDENCIAL
ALTO LAGO RESIDENCIAL

Этот палисадник порадует нас не менее эстетичным внешним видом. Он явно достоин какой-нибудь ландшафтной премии, прославляющей автора.

​Под классику

Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Этот современный палисадник имеет стриженые кусты как фокусную точку в любой зоне и имитирует французский стиль.

​Вдоль высокого забора

Realizacja ogrodzenia , All Design- Aleksandra Lepka All Design- Aleksandra Lepka Дома в стиле модерн
All Design- Aleksandra Lepka

All Design- Aleksandra Lepka
All Design- Aleksandra Lepka
All Design- Aleksandra Lepka

Последний палисадник в нашей Книге Идей порадует вас возможностью реализации у дома с высоким забором!

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