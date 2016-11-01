20 палисадников, подчеркивающих экстерьер

Эти палисадники и дизайнерские идеи, воплощенные на крохотном пространстве, вдохновят вас обустроить место перед домом в соответствии с последними трендами в ландшафтной архитектуре.

Все они были созданы профессионалами, но и дизайнеры, и владельцы дома, могут принять участие в проектировании своего сада мечты. Если вы являетесь счастливым обладателем коттеджа, уже давно пора создать коллекцию «Палисадники мечты», чтобы наконец-то найти идеальный и простой вариант для воплощения именно в вашем саду.