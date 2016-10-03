10 симпатичных деревянных домиков

Ищите проект для дачи или загородного дома в стиле кантри? Тогда давайте посмотрим на все ваши возможности, включая дома в тропическом стиле, шале, рустик, срубы, отделку гонтом (деревянной черепицей), современный дом с комбинированной деревянной отделкой и дачный мини-домик площадью в 15 кв. метров!
Впереди нас ждет множество удивительных проектов, 80% из которых действительно построены из дерева. Остальные 20% являются имитациями, со всеми присущими им плюсами, которые чаще всего касаются практичности отделки, быстроты стройки и экономичности.
Похожий проект мы нашли в портфолио той же фирмы и на этот раз он двухэтажный, с площадью до 90 кв. метров, четырьмя спальням и огромной кухней-гостиной. Оба этих дома выполнены по каркасной технологии, на ленточном фундаменте.
Эта тропическая колониальная плантация построена в Бразилии. Португальские корни выражаются здесь в кровле (будто черепичной) и башенке, которая напоминает тосканские или португальские особняки.
Тропический дом окружен террасой (40 кв. метров), а сам имеет площадь в 60 кв. метров и две спальни.
Более современный проект тропического дома включает дополнения в виде бетонных структур, бассейна, стеклянных экранов и минималистичных элементов.
У этого особняка есть шикарная автостоянка на четыре автомобиля под всей площадью дома. Наверху же мы видим кованые экраны (ограждения для террасы) и отделку фасадов деревом.
С помощью опорных столбов получилось создать посреди участка настоящий «домик на дереве», только без урона настоящим деревьям!
Этот шикарный деревянный дом имеет четыре спальни, отдельные кухню-столовую и гостиную и шикарную террасу вокруг бассейна, который является композитной чашей.
Имитация стиля шале, в данном случае, касается используемых материалов. Первый этаж построен из монолитных плит, будто из альпийского камня, второй из сруба, как в оригинале. На первом этаже находятся спальни, а на втором – кухня-гостиная с террасой.
Отделка деревянной черепицей была придумана в США, но тенденцию быстро перехватили в Голландии, Великобритании, некоторых азиатских проектах. Сам дом построен либо из блоков, либо по каркасной технологии.
Этот удивительный сруб в стиле шале легко идентифицируется именно как альпийский домик благодаря пологому скату кровли и крыше, которая выходит за рамки внешних стен более, чем на 60 см.
Этот современный коттедж в стиле модерн также слегка копирует стиль шале, имеет деревянную отделку («под дерево») фронтона и псевдо-деревянные окна и двери. Такой вариант является лучшим для пригорода.
Этот интересный польский проект выглядит, как иллюстрация для сказки или компьютерной игры!
Эта сборная дача в 15 кв. метров может быть установлена на вашем участке всего за один день! Нужен лишь фундамент! Есть варианты по 25 кв. метров с ванной комнатой и кухонной нишей, есть по 50 кв. метров со спальней и в 65 кв. метров с двумя спальнями. Стоимость таких домиков: от 100 тыс. рублей без отделки, от 180 тыс. рублей с отделкой вагонкой и от 250 тыс. рублей с современной отделкой. Дача площадью 50 кв. метров с одной спальней и современной отделкой будет стоить уже около 700 тыс. рублей + фундамент + подключение коммуникаций + участок.
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