10 симпатичных деревянных домиков

Ищите проект для дачи или загородного дома в стиле кантри? Тогда давайте посмотрим на все ваши возможности, включая дома в тропическом стиле, шале, рустик, срубы, отделку гонтом (деревянной черепицей), современный дом с комбинированной деревянной отделкой и дачный мини-домик площадью в 15 кв. метров!

Впереди нас ждет множество удивительных проектов, 80% из которых действительно построены из дерева. Остальные 20% являются имитациями, со всеми присущими им плюсами, которые чаще всего касаются практичности отделки, быстроты стройки и экономичности.