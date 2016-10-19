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15 идей для дизайна парадного входа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Сад в стиле модерн
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Давно мечтаете о том, чтобы ваш дом был заметным с улицы? Чтобы при одном взгляде на него, захватывало дыхание? Чтобы вы, приходя вечером с работы, ощущали себя на 100% счастливым? Тогда вам обязательно нужно эффектно оформить парадный вход с помощью идей от дизайнеров homify!

​Минимализм с подсветкой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фотограф Оскар Эрнандес запечатлел для нас красоту этого шикарного парадного входа. Главный секрет архитектора в том, что он использовал традиционные приемы азиатского минимализма и технологичную начинку 21-ого века. Здесь есть будто невесомые многоуровневые террасы, очаровательная подсветка, фонтанчик и лаконичные линии отделки.

​Атмосфера замка

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura Дома в стиле модерн
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

Еще один прекрасный вариант мы нашли в Мексике. Здесь отделка из декоративного камня подсвечена ярким белым на стене с номером дома и синим около парадного входа.

​Тропические линии модерн

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Керамика
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Интересный вариант с дизайном клумбы вдоль забора и пальмовой клумбы вдоль окна преподнес нам еще один интересный мексиканский проект.

​Средиземноморский стиль

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Такие красивые палисадники для дома вы найдете и в Мексике, в Испании, и в Турции. Здесь на очень маленьком пространстве разместилось несколько кустарников и деревьев, а часть стены оформлена камнем.

​Двойной объем

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот, без сомнения, шикарный палисадник, покорит любого! В нем дизайн двери выполнен в удивительной манере с использованием иллюзии – кажется, что дверь тянется до самого потолка. На фотографии выше вы видите главный объем парадной гостиной, слева находятся кухня и спальни (наверху).

​Идиллия для Европы

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Дома в стиле модерн
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Этот прекрасный вариант отлично подходит для средней полосы или даже умеренно-холодного климата.  За основу взяты несколько типов кустарников под стрижку и хвойные, а подсветка ступеней и парадного входа выглядит просто изумительно!

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​Симметрия эстетики

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Дома в стиле модерн
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Два крупных растения в кашпо на крыльце (не важно, пальмы это или любые другие геометричные растения) отлично смотрятся в дизайне парадного входа. Будет совсем замечательно, если симметрия повторится в расположении окон, светильников, декоративных элементов фасада.

​Тропическая лагуна

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

Этот потрясающий проект дома имеет тропическую лагуну прямо… возле парадного входа! Окна кабинета как раз выходят на лазурные воды этого «чуда природы». Шикарный вариант для люксового дома!

​Вертикальная стена

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Этот маленький блок вертикального озеленения способен оживить любой фасад, даже самого старого дома!

​Каменная сказка

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Сад в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Эта шикарная лестница в стиле азиатского минимализма в черном цвете и с использованием мелких камней идеально подойдет тем, кто хочет сделать из палисадника что-то совершенно особенное! Выбирайте четкую цветовую гамму и не отходите от нее – в этом главный секрет.

​Акцент на экстерьере

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Сад в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Если весь ваш дом шоколадного цвета, подумайте о желтом или красном (зеленом) акценте. Если ваш дом серый, то вам понадобится сиреневый, розовый, бледно-зеленый. Если ваш дом желтый, то следует смело использовать белый цвет. Если же он голубой или зеленый, подумайте о растениях с белыми, розовыми, желтыми цветами.

​Просто и со вкусом

Entry door 08023 Architects Дома в стиле модерн
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Эта маленькая парадная клумба отлично подошла по стилю к дизайну фасадов. Мульчирование вокруг посаженных кустарников выполнено корой и галькой. Скоро они разрастутся и зелени станет в 5 раз больше!

​Царский подход

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. Дома в стиле модерн
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

Это крыльцо выглядит просто идеально – ступени оформлены мрамором, скульптура стоит на своем месте, а ряды растений красиво украшены галечными камнями!

​Нейтралитет

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Дома в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Шикарный вариант палисадника можно встретить в этом минималистичном проекте в серых тонах – здесь все растения и цветы приглушенных тонов (бледно-зеленый, салатовых, сиреневых, серых и т.п.) и выглядят невероятно изысканно!

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