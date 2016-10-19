15 идей для дизайна парадного входа

Давно мечтаете о том, чтобы ваш дом был заметным с улицы? Чтобы при одном взгляде на него, захватывало дыхание? Чтобы вы, приходя вечером с работы, ощущали себя на 100% счастливым? Тогда вам обязательно нужно эффектно оформить парадный вход с помощью идей от дизайнеров homify!