15 идей для дизайна парадного входа

Давно мечтаете о том, чтобы ваш дом был заметным с улицы? Чтобы при одном взгляде на него, захватывало дыхание? Чтобы вы, приходя вечером с работы, ощущали себя на 100% счастливым? Тогда вам обязательно нужно эффектно оформить парадный вход с помощью идей от дизайнеров homify!
Фотограф Оскар Эрнандес запечатлел для нас красоту этого шикарного парадного входа. Главный секрет архитектора в том, что он использовал традиционные приемы азиатского минимализма и технологичную начинку 21-ого века. Здесь есть будто невесомые многоуровневые террасы, очаровательная подсветка, фонтанчик и лаконичные линии отделки.
Еще один прекрасный вариант мы нашли в Мексике. Здесь отделка из декоративного камня подсвечена ярким белым на стене с номером дома и синим около парадного входа.
Интересный вариант с дизайном клумбы вдоль забора и пальмовой клумбы вдоль окна преподнес нам еще один интересный мексиканский проект.
Такие красивые палисадники для дома вы найдете и в Мексике, в Испании, и в Турции. Здесь на очень маленьком пространстве разместилось несколько кустарников и деревьев, а часть стены оформлена камнем.
Этот, без сомнения, шикарный палисадник, покорит любого! В нем дизайн двери выполнен в удивительной манере с использованием иллюзии – кажется, что дверь тянется до самого потолка. На фотографии выше вы видите главный объем парадной гостиной, слева находятся кухня и спальни (наверху).
Этот прекрасный вариант отлично подходит для средней полосы или даже умеренно-холодного климата. За основу взяты несколько типов кустарников под стрижку и хвойные, а подсветка ступеней и парадного входа выглядит просто изумительно!
Два крупных растения в кашпо на крыльце (не важно, пальмы это или любые другие геометричные растения) отлично смотрятся в дизайне парадного входа. Будет совсем замечательно, если симметрия повторится в расположении окон, светильников, декоративных элементов фасада.
Этот потрясающий проект дома имеет тропическую лагуну прямо… возле парадного входа! Окна кабинета как раз выходят на лазурные воды этого «чуда природы». Шикарный вариант для люксового дома!
Этот маленький блок вертикального озеленения способен оживить любой фасад, даже самого старого дома!
Эта шикарная лестница в стиле азиатского минимализма в черном цвете и с использованием мелких камней идеально подойдет тем, кто хочет сделать из палисадника что-то совершенно особенное! Выбирайте четкую цветовую гамму и не отходите от нее – в этом главный секрет.
Если весь ваш дом шоколадного цвета, подумайте о желтом или красном (зеленом) акценте. Если ваш дом серый, то вам понадобится сиреневый, розовый, бледно-зеленый. Если ваш дом желтый, то следует смело использовать белый цвет. Если же он голубой или зеленый, подумайте о растениях с белыми, розовыми, желтыми цветами.
Эта маленькая парадная клумба отлично подошла по стилю к дизайну фасадов. Мульчирование вокруг посаженных кустарников выполнено корой и галькой. Скоро они разрастутся и зелени станет в 5 раз больше!
Это крыльцо выглядит просто идеально – ступени оформлены мрамором, скульптура стоит на своем месте, а ряды растений красиво украшены галечными камнями!
Шикарный вариант палисадника можно встретить в этом минималистичном проекте в серых тонах – здесь все растения и цветы приглушенных тонов (бледно-зеленый, салатовых, сиреневых, серых и т.п.) и выглядят невероятно изысканно!
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