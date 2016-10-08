15 красивых заборов для дома и дачи

В местах, где мы живем, уже давно не водятся дикие звери и воинствующие племена, угрожающие нашей безопасности. Но мы по-прежнему строим заборы, хотя бы для обозначения границ наших владений. Еще 10 лет назад в борьбе за максимальную приватность по всей стране выросли сплошные бетонные 3-метровые заборы вокруг участков под коттеджи. До аккуратных американских пригородов с их низкими белоснежными заборчиками нам и сегодня все еще далеко, потому попытаемся найти золотую середину, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и хозяин доволен.