15 красивых заборов для дома и дачи

В местах, где мы живем, уже давно не водятся дикие звери и воинствующие племена, угрожающие нашей безопасности. Но мы по-прежнему строим заборы, хотя бы для обозначения границ наших владений. Еще 10 лет назад в борьбе за максимальную приватность по всей стране выросли сплошные бетонные 3-метровые заборы вокруг участков под коттеджи. До аккуратных американских пригородов с их низкими белоснежными заборчиками нам и сегодня все еще далеко, потому попытаемся найти золотую середину, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и хозяин доволен.
Для стран Азии и Востока традиционным является другой тип забора. Чаще всего он представлен горизонтально составленными деревянными брусками, иногда между ними есть сквозные отверстия, а на самом заборе – растения в декоративных кашпо. Цвет чаще всего красно-шоколадный.
Распашные кованые ворота с ажурным декором в сочетании с краснокирпичными башенками для многих до сих пор являются пределом мечтаний. Они гармонично сочетаются с домом в классическом стиле практически любой европейской страны.
Для дома в современном стиле подойдет забор из металлических элементов. Он может быть окрашенным в заводских условиях, что обеспечивает долговечность покрытия. Люксовые варианты могут быть представлены блестящей нержавеющей или, наоборот, рыжей кортеновской, сталью.
Вобрав в свою культуру фахверковые немецкие домики, украинские с соломенными крышами и даже голландские с вальмовыми или камышовыми, польский пригород все больше склоняется к миксу немецкого модерна и восточного минимализма. Потому и заборы любит соответствующие – темное дерево, структура в виде сайдинга и решетка, как для беседки или перголы.
Как обычно, в деле строительства именно Германия держит высокую планку развития технологии и соответствующее качество. Потому модные сейчас заборы из ДПК (древесно-полимерного композита) пришли к нам именно оттуда. Удобство монтажа, наличие специальных креплений и долговечность обеспечит им прочную нишу и в нашей стране.
Уголок в таком стиле вы можете создать не только рядом со своим загородным домом или дачей, но и на кусочке земли рядом со своей квартирой на первом этаже. Да, в нашей стране это пока кажется не столь уместным, но так живет почти вся Европа, стараясь захватить, благоустроить и использовать каждый квадратный метр.
Последние несколько лет наш пригород особенно полюбил заборы из бетонных плит с рельефным рисунком. Случилось это благодаря доступной цене, простоте установки и возможности окраски в любой цвет.
К созданной здесь атмосфере аристократичного сада подходит и забор из дерева с диагонально набитыми досками. Любовь к традиционности никогда не подводила английских ландшафтников.
Вы можете превратить забор в сплошную фитостену. Сделать это можно как настоящими растениями, посаженными вертикально, так и искусственным газоном, прикрепленным на конструкцию любого забора.
Сделать старый дом и новую пристройку из одинаковых материалов просто невозможно. Но вы можете сделать даже больше, если продолжите пристройку в сторону сада уютным двориком с забором из материала пристройки. Окрашенный в белый кирпич очень подходит.
Этот забор и высокая клумба рядом с ним похожи именно на плетеные корзинки.
Заборы такого типа знакомы многим из нас с детства, ездили ли мы к бабушке на Кубань или проводили все лето в сибирском пригороде. Теперь такую структуру можно использовать в качестве стильного акцента или для декорирования и маскировки старой постройки.
Эффектный забор для зонирования внутри участка создан из брутальных черных столбов, вкопанных в землю, и металлической сетки между ними, по которой пущены лианные. Эффектно выглядит с обеих сторон.
Эта стена черно-графитого цвета совсем не похожа на серые бетонные заборы, упомянутые в начале статьи. Цвет и актуальный ландшафтный дизайн создают очень эстетичное пространство.
Еще один вариант апгрейда серо-бетонной стены. Доски одинакового размера, расположенные с небольшим смещением по вертикали, меняют образ с брутально-скучного на весьма стильный.
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