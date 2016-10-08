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15 красивых заборов для дома и дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле модерн
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В местах, где мы живем, уже давно не водятся дикие звери и воинствующие племена, угрожающие нашей безопасности. Но мы по-прежнему строим заборы, хотя бы для обозначения границ наших владений. Еще 10 лет назад в борьбе за максимальную приватность по всей стране выросли сплошные бетонные 3-метровые заборы вокруг участков под коттеджи. До аккуратных американских пригородов с их низкими белоснежными заборчиками нам и сегодня все еще далеко, потому попытаемся найти золотую середину, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и хозяин доволен.

​Восточный минимализм

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Для стран Азии и Востока традиционным является другой тип забора. Чаще всего он представлен горизонтально составленными деревянными брусками, иногда между ними есть сквозные отверстия, а на самом заборе – растения в декоративных кашпо. Цвет чаще всего красно-шоколадный.

​Классика жанра

Ogrodzenia tradycyjne, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Распашные кованые ворота с ажурным декором в сочетании с краснокирпичными башенками для многих до сих пор являются пределом мечтаний. Они гармонично сочетаются с домом в классическом стиле практически любой европейской страны.

​Металлический модерн

Realizacja ogrodzenia 20, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Для дома в современном стиле подойдет забор из металлических элементов. Он может быть окрашенным в заводских условиях, что обеспечивает долговечность покрытия. Люксовые варианты могут быть представлены блестящей нержавеющей или, наоборот, рыжей кортеновской, сталью.

​Польский пригород

Ogród w pigułce, GREENERIA GREENERIA Сад Забор и ворота
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

Вобрав в свою культуру фахверковые немецкие домики, украинские с соломенными крышами и даже голландские с вальмовыми или камышовыми, польский пригород все больше склоняется к миксу немецкого модерна и восточного минимализма. Потому и заборы любит соответствующие – темное дерево, структура в виде сайдинга и решетка, как для беседки или перголы.

​Немецкий люкс

Produktdesign Holzindustrie, made by S / creativport hamburg made by S / creativport hamburg Сад Забор и ворота
made by S / creativport hamburg

made by S / creativport hamburg
made by S / creativport hamburg
made by S / creativport hamburg

Как обычно, в деле строительства именно Германия держит высокую планку развития технологии и соответствующее качество. Потому модные сейчас заборы из ДПК (древесно-полимерного композита) пришли к нам именно оттуда. Удобство монтажа, наличие специальных креплений и долговечность обеспечит им прочную нишу и в нашей стране.

​Романтичная приватность

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Уголок в таком стиле вы можете создать не только рядом со своим загородным домом или дачей, но и на кусочке земли рядом со своей квартирой на первом этаже. Да, в нашей стране это пока кажется не столь уместным, но так живет почти вся Европа, стараясь захватить, благоустроить и использовать каждый квадратный метр.

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​Бетонный ажур

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland Сад Забор и ворота
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

Последние несколько лет наш пригород особенно полюбил заборы из бетонных плит с рельефным рисунком. Случилось это благодаря доступной цене, простоте установки и возможности окраски в любой цвет.

​Современный сад в английской провинции

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

К созданной здесь атмосфере аристократичного сада подходит и забор из дерева с диагонально набитыми досками. Любовь к традиционности никогда не подводила английских ландшафтников.

​Чайный уголок

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад в стиле модерн
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

Вы можете превратить забор в сплошную фитостену. Сделать это можно как настоящими растениями, посаженными вертикально, так и искусственным газоном, прикрепленным на конструкцию любого забора.

​Эффектное продолжение

Fulham 2, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Сад в стиле модерн
MDSX Contractors Ltd

Fulham 2

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Сделать старый дом и новую пристройку из одинаковых материалов просто невозможно. Но вы можете сделать даже больше, если продолжите пристройку в сторону сада уютным двориком с забором из материала пристройки. Окрашенный в белый кирпич очень подходит.

​Плетеная корзинка

raised beds border edging Quercus UK Ltd Сад в стиле минимализм
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

Этот забор и высокая клумба рядом с ним похожи именно на плетеные корзинки.

​Почти плетень

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Заборы такого типа знакомы многим из нас с детства, ездили ли мы к бабушке на Кубань или проводили все лето в сибирском пригороде. Теперь такую структуру можно использовать в качестве стильного акцента или для декорирования и маскировки старой постройки.

​Столбы

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Сад Забор и ворота Камень Черный
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Эффектный забор для зонирования внутри участка создан из брутальных черных столбов, вкопанных в землю, и металлической сетки между ними, по которой пущены лианные. Эффектно выглядит с обеих сторон.

​Сплошная стена

Casa BN, alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo Сад в тропическом стиле
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

Эта стена черно-графитого цвета совсем не похожа на серые бетонные заборы, упомянутые в начале статьи. Цвет и актуальный ландшафтный дизайн создают очень эстетичное пространство.

​Серый бетон

Casa M. P. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Сад в тропическом стиле
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

Еще один вариант апгрейда серо-бетонной стены. Доски одинакового размера, расположенные с небольшим смещением по вертикали, меняют образ с брутально-скучного на весьма стильный.

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