10 примеров расширения дома

Эта потрясающая пристройка к коттеджу выполнена в формате всего лишь одной комнаты с террасой. Здесь на 26 кв. метрах разместилась шикарная кухня, гостиная и столовая на четыре персоны, а на террасе – еще одна зона для летних обедов и ужинов.

Такая новая пристройка со всей мебелью и техникой обойдется минимум в 600 тыс. рублей, отопление следует выбирать простое в реализации, например «теплый пол», окна на террасу – панорамные слайдеры.

Эта новая пристройка позволяет бывшие комнаты кухни, гостиной и столовой объединить в одну большую гостиную для семейного отдыха.