У вас в семьей прибавление? Вещи уже абсолютно везде? Тогда давайте посмотрим на 10 примеров расширения дома и увидим, как малыми или большими средствами можно облегчить вашу жизнь в 10 раз!
Эта красивая веранда позволяет добавить к дому летнюю столовую, которая к тому же будет идеальным местом для детских настольных игр или рисования на протяжении всего летнего сезона. Вокруг веранды красиво обустроена клумба, высота потолков здесь увеличена до 3,5 метров, а пол отделан деревом, что позволяет создать уютную атмосферу кантри-стиля.
В средиземноморском стиле веранду принято называть патио и выглядит она немного по-другому. В ней чаще используется керамическая плитка, мозаика, яркие оттенки, кованые элементы. Кроме того, в средиземноморском стиле популярны маленькие диванчики и кофейные столики, пуфики, а не крупногабаритная мебель.
Эта потрясающая пристройка к коттеджу выполнена в формате всего лишь одной комнаты с террасой. Здесь на 26 кв. метрах разместилась шикарная кухня, гостиная и столовая на четыре персоны, а на террасе – еще одна зона для летних обедов и ужинов.
Такая новая пристройка со всей мебелью и техникой обойдется минимум в 600 тыс. рублей, отопление следует выбирать простое в реализации, например «теплый пол», окна на террасу – панорамные слайдеры.
Эта новая пристройка позволяет бывшие комнаты кухни, гостиной и столовой объединить в одну большую гостиную для семейного отдыха.
Зимний сад отличается от веранды вовсе не наличием тропических растений (по крайней мере, не в тропическом варианте), а остеклением фронтона и кровли. Такой вариант подойдет для расширения гостиной, где через арку будет расположено еще одно место для отдыха.
Зимний сад отличается от веранды вовсе не наличием тропических растений (по крайней мере, не в тропическом варианте), а остеклением фронтона и кровли. Такой вариант подойдет для расширения гостиной, где через арку будет расположено еще одно место для отдыха.
Красивый домик у бассейна в американском стиле – мечта многих, кто любит голливудские сериалы. Обычно главная комната (25 кв. метров) разделена на спальню, гостиную и мини-кухню, а в домике также есть ванная комната и кладовая для различных мелочей. Кроме того, домик выходит окнами прямо на бассейн так, чтобы гости видели его, даже отдыхая внутри. Терраса – важное условие правильного обустройства такого дома. Стоимость его возведения в РФ с мебелью и отделкой – около 800-900 тыс. рублей (в американском стиле).
Красивый домик у бассейна в американском стиле – мечта многих, кто любит голливудские сериалы. Обычно главная комната (25 кв. метров) разделена на спальню, гостиную и мини-кухню, а в домике также есть ванная комната и кладовая для различных мелочей. Кроме того, домик выходит окнами прямо на бассейн так, чтобы гости видели его, даже отдыхая внутри. Терраса – важное условие правильного обустройства такого дома. Стоимость его возведения в РФ с мебелью и отделкой – около 800-900 тыс. рублей (в американском стиле).
В английском стиле такая пристройка была бы оформлена с помощью декоративного кирпича, на окнах имела бы расстекловку, а внутри – интерьер в стиле неоклассики. Двери на террасу были бы распашные.
Маленькая терраса площадью в 15 кв. метров прямо возле крыльца на даче – идеальное решение для расширения на бюджет. Террасная доска (рифленое, брендовое термодерево) стоит от 4 тыс. рублей за кв. метр, ДПК (древесно-полимерный композит) – от 2 тыс. рублей за кв. метр. А обычную доску с самостоятельной пропиткой можно получить по цене в 300 рублей за кв. метр.
Это расширение затронуло и первый, и второй этаже здания. На первом разместилась кухня-столовая с террасой, позволяющая из старой кухни сделать гардеробную при прихожей, а на втором – новая спальня с ванной комнатой и балконом.
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