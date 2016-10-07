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10 примеров расширения дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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У вас в семьей прибавление? Вещи уже абсолютно везде? Тогда давайте посмотрим на 10 примеров расширения дома и увидим, как малыми или большими средствами можно облегчить вашу жизнь в 10 раз!

​Деревянная веранда

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Дома в стиле модерн
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

Эта красивая веранда позволяет добавить к дому летнюю столовую, которая к тому же будет идеальным местом для детских настольных игр или рисования на протяжении всего летнего сезона. Вокруг веранды красиво обустроена клумба, высота потолков здесь увеличена до 3,5 метров, а пол отделан деревом, что позволяет создать уютную атмосферу кантри-стиля.

​Средиземноморская роскошь

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

В средиземноморском стиле веранду принято называть патио и выглядит она немного по-другому. В ней чаще используется керамическая плитка, мозаика, яркие оттенки, кованые элементы. Кроме того, в средиземноморском стиле популярны маленькие диванчики и кофейные столики, пуфики, а не крупногабаритная мебель.

​Новая пристройка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта потрясающая пристройка к коттеджу выполнена в формате всего лишь одной комнаты с террасой. Здесь на 26 кв. метрах разместилась шикарная кухня, гостиная и столовая на четыре персоны, а на террасе – еще одна зона для летних обедов и ужинов.

Такая новая пристройка со всей мебелью и техникой обойдется минимум в 600 тыс. рублей, отопление следует выбирать простое в реализации, например «теплый пол», окна на террасу – панорамные слайдеры.

Эта новая пристройка позволяет бывшие комнаты кухни, гостиной и столовой объединить в одну большую гостиную для семейного отдыха.

​Зимний сад

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Гостиная в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Зимний сад отличается от веранды вовсе не наличием тропических растений (по крайней мере, не в тропическом варианте), а остеклением фронтона и кровли. Такой вариант подойдет для расширения гостиной, где через арку будет расположено еще одно место для отдыха.

​Зимний сад

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Дома в стиле кантри
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Зимний сад отличается от веранды вовсе не наличием тропических растений (по крайней мере, не в тропическом варианте), а остеклением фронтона и кровли. Такой вариант подойдет для расширения гостиной, где через арку будет расположено еще одно место для отдыха.

​Домик у бассейна

Casa Joá, Ronald Ingber Arquitetura Ronald Ingber Arquitetura Терраса в колониальном стиле
Ronald Ingber Arquitetura

Ronald Ingber Arquitetura
Ronald Ingber Arquitetura
Ronald Ingber Arquitetura

Красивый домик у бассейна в американском стиле – мечта многих, кто любит голливудские сериалы. Обычно главная комната (25 кв. метров) разделена на спальню, гостиную и мини-кухню, а в домике также есть ванная комната и кладовая для различных мелочей. Кроме того, домик выходит окнами прямо на бассейн так, чтобы гости видели его, даже отдыхая внутри. Терраса – важное условие правильного обустройства такого дома. Стоимость его возведения в РФ с мебелью и отделкой – около 800-900 тыс. рублей (в американском стиле).

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​Домик у бассейна

St Mary's Crescent, London - Kitchen Extension, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Дома в стиле минимализм
Grand Design London Ltd

St Mary's Crescent, London – Kitchen Extension

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Красивый домик у бассейна в американском стиле – мечта многих, кто любит голливудские сериалы. Обычно главная комната (25 кв. метров) разделена на спальню, гостиную и мини-кухню, а в домике также есть ванная комната и кладовая для различных мелочей. Кроме того, домик выходит окнами прямо на бассейн так, чтобы гости видели его, даже отдыхая внутри. Терраса – важное условие правильного обустройства такого дома. Стоимость его возведения в РФ с мебелью и отделкой – около 800-900 тыс. рублей (в американском стиле).

Пристройка в английском стиле

Full renovation on Trinity Road, London, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Дома в стиле модерн
Grand Design London Ltd

Full renovation on Trinity Road, London

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

В английском стиле такая пристройка была бы оформлена с помощью декоративного кирпича, на окнах имела бы расстекловку, а внутри – интерьер в стиле неоклассики.  Двери на террасу были бы распашные.

​Терраса при даче

Extension de terrasse, In&Out Garden In&Out Garden
In&amp;Out Garden

In&Out Garden
In&amp;Out Garden
In&Out Garden

Маленькая терраса площадью в 15 кв. метров прямо возле крыльца на даче – идеальное решение для расширения на бюджет. Террасная доска (рифленое, брендовое термодерево) стоит от 4 тыс. рублей за кв. метр, ДПК (древесно-полимерный композит) – от 2 тыс. рублей за кв. метр. А обычную доску с самостоятельной пропиткой можно получить по цене в 300 рублей за кв. метр.

​Пристройка в стиле модерн

CALABRIA ROAD, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

CALABRIA ROAD

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Это расширение затронуло и первый, и второй этаже здания. На первом разместилась кухня-столовая с террасой, позволяющая из старой кухни сделать гардеробную при прихожей, а на втором – новая спальня с ванной комнатой и балконом.

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