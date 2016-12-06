10 планировок для интеграции кухни и гостиной

10 планировок для гостиной и идей дизайна модной кухни в открытой планировке помогут вам найти лучшее решение для своей квартиры или дома. Если у вас возникнут любые вопросы – задавайте их в комментариях или на форуме. Мы поможем вам разобраться с грядущей перепланировкой или редизайном.
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Встроенная мебель на кухне, которая будто притворятся комбинированным вариантом отделки стен – то, что очень удобно использовать в современном интерьере, который хочется оставить максимально парадным. Большая часть техники маскируется, а кухонный остров уже выглядит как парадная столовая.
Между кухней и гостиной разрушать часть стены лучше всего именно возле окон – тогда кухня с гарнитуром образуют форму буквы «П» или двух параллельных линий. Столовая перемещается на лоджию или просто ставится возле окна.
Специальная ниша площадью до 14 кв. метров с островом или барной стойкой считается кухней по-американски. Размеры и массивность ее фасадов не смущают владельцев, даже если для гарнитура выбран классический стиль. Столовая и гостиная тогда выходят на первый план.
Если в малогабаритке и без дизайнерских манипуляций мало места – подумайте о легкой гипсокартонной перегородке. Гарнитур оказывается вдоль одной стены, вдоль противоположной – TV, посередине – диван, обращенный к TV. Столовая может занять место возле гарнитура, на лоджии, перед диваном (как на фото выше).
Когда места еще меньше (для примера – 16-17 кв. метров на все-про-все) тогда стоит использовать модульную мебель, которая подаст в едином стиле зоны TV и кухни.
В статье были использованы в основном интерьеры в стиле бразильяно – бразильского варианта модерна, который выглядит глянцевым, ультра-современным и идеально подходящим для малогабариток. Узнать об это новомодном стиле вы можете в других наших статьях:
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Еще один американский вариант с барной стойкой выглядит особенно красиво в стиле бразильяно – этот дизайн назван «Помпеи» по огненному блеску лавы-столика.
Если расположить диван спиной к кухне и поставить между ними консольный столик, то вы получите очень удобную планировку для жизни. В данном варианте такая идея была воплощена идеально аккуратно!
В этой главной комнате воплощена программа-минимум – слева раковина, плита и холодильник, одна поверхность для резки – слева от холодильника, посередине – барная стойка для обедов и TV-зона, справа – диван. Дополнительные лоджия и балкон использованы под прачечную и столовую, но и без них здесь было бы удобно жить.
Если ваша общая комната получается линейной формы, где кухня, столовая и гостиная идут друг за другом, то вы легко можете использовать главные приемы из стилей неоклассика, бразильяно, американского, именно в них такая комбинация смотрится особенно выигрышно.
В данной квартире была произведена перепланировка – кухню открыли за счет сноса перегородки, а зал разделили на 12-метровую гостиную и 9-метровую спальню. В зону нынешней гостиной включили и коридор, организовав там столовую.
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