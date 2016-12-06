Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 планировок для интеграции кухни и гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

10 планировок для гостиной и идей дизайна модной кухни в открытой планировке помогут вам найти лучшее решение для своей квартиры или дома. Если у вас возникнут любые вопросы – задавайте их в комментариях или на форуме. Мы поможем вам разобраться с грядущей перепланировкой или редизайном.

Кроме того, если вы не нашли варианта, который подошел бы вашей квартире – обязательно расскажите нам о ваших проблемах, и мы постараемся вам помочь! Наша задача – найти для вас идеи, вдохновение и технологии, позволяющие вам реализовать ваши мечты!

​Кухня-невидимка

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors Гостиная в стиле модерн
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

Встроенная мебель на кухне, которая будто притворятся комбинированным вариантом отделки стен – то, что очень удобно использовать в современном интерьере, который хочется оставить максимально парадным. Большая часть техники маскируется, а кухонный остров уже выглядит как парадная столовая.

​Баланс двух половинок

Departamento Coronado 1005, San Diego (California), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Между кухней и гостиной разрушать часть стены лучше всего именно возле окон – тогда кухня с гарнитуром образуют форму буквы «П» или двух параллельных линий. Столовая перемещается на лоджию или просто ставится возле окна.

​Кухня американо

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Гостиная в стиле модерн
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Специальная ниша площадью до 14 кв. метров с островом или барной стойкой считается кухней по-американски. Размеры и массивность ее фасадов не смущают владельцев, даже если для гарнитура выбран классический стиль. Столовая и гостиная тогда выходят на первый план.

​От ворот – поворот

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если в малогабаритке и без дизайнерских манипуляций мало места – подумайте о легкой гипсокартонной перегородке. Гарнитур оказывается вдоль одной стены, вдоль противоположной – TV, посередине – диван, обращенный к TV. Столовая может занять место возле гарнитура, на лоджии, перед диваном (как на фото выше).

​Все включено

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Когда места еще меньше (для примера – 16-17 кв. метров на все-про-все) тогда стоит использовать модульную мебель, которая подаст в едином стиле зоны TV и кухни.

В статье были использованы в основном интерьеры в стиле бразильяно – бразильского варианта модерна, который выглядит глянцевым, ультра-современным и идеально подходящим для малогабариток. Узнать об это новомодном стиле вы можете в других наших статьях:

– Однушка мечты: 30 метров глянца;

– 30 метров люкса в стиле бразильяно;

– Стиль бразильяно – спасение для малогабариток;

– Спальня в стиле бразильяно;

– Однушка 36 кв. метров превращается в студию.

​Американо в глянце

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один американский вариант с барной стойкой выглядит особенно красиво в стиле бразильяно – этот дизайн назван «Помпеи» по огненному блеску лавы-столика.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спиной к кухне

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Если расположить диван спиной к кухне и поставить между ними консольный столик, то вы получите очень удобную планировку для жизни. В данном варианте такая идея была воплощена идеально аккуратно!

​Программа-минимум

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Гостиные в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

В этой главной комнате воплощена программа-минимум – слева раковина, плита и холодильник, одна поверхность для резки – слева от холодильника, посередине – барная стойка для обедов и TV-зона, справа – диван. Дополнительные лоджия и балкон использованы под прачечную и столовую, но и без них здесь было бы удобно жить.

​Линейная планировка

Apartamento de 40 metros quadrados., Lo. interiores Lo. interiores Гостиные в эклектичном стиле
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Если ваша общая комната получается линейной формы, где кухня, столовая и гостиная идут друг за другом, то вы легко можете использовать главные приемы из стилей неоклассика, бразильяно, американского, именно в них такая комбинация смотрится особенно выигрышно.

​Делим надвое

Apartamento decorado RJZ -, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado RJZ -

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

В данной квартире была произведена перепланировка – кухню открыли за счет сноса перегородки, а зал разделили на 12-метровую гостиную и 9-метровую спальню. В зону нынешней гостиной включили и коридор, организовав там столовую.

Далее на homify:

— Проекты коттеджей на homify;

— Гламурный коттедж для молодой семьи;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Дом на немецком уровне качества
А вам как хотелось бы объединить кухню и гостиную?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо