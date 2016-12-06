10 планировок для интеграции кухни и гостиной

10 планировок для гостиной и идей дизайна модной кухни в открытой планировке помогут вам найти лучшее решение для своей квартиры или дома. Если у вас возникнут любые вопросы – задавайте их в комментариях или на форуме. Мы поможем вам разобраться с грядущей перепланировкой или редизайном.

Кроме того, если вы не нашли варианта, который подошел бы вашей квартире – обязательно расскажите нам о ваших проблемах, и мы постараемся вам помочь! Наша задача – найти для вас идеи, вдохновение и технологии, позволяющие вам реализовать ваши мечты!