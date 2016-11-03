10 шикарных идей для ворот и парадной двери

Эти роскошные, презентабельные и очень статусные ворота идеально подойдут под классическую, средиземноморскую или резиденцию в стиле шале. Деревянный люкс здесь выражен в натуральном материале и брендовом исполнении.

Деревянные ворота выглядят шикарно, но и стоят недешево. Из-за массивности мы не рекомендуем использовать их на участках менее 25 соток.