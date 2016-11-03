Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 шикарных идей для ворот и парадной двери

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Дома в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

В нашей новой Книге Идей вы найдете не только вдохновение и идеи, но и гид по различным материалам для ворот, позволяющий вам подобрать нужный к стилю вашего экстерьера. Очень важно, чтобы ограждения и вся парадная зона были выполнены в едином стиле, ведь вход является визитной карточкой вашего дома.

​Деревянный люкс

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Окна и двериДвери
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

Эти роскошные, презентабельные и очень статусные ворота идеально подойдут под классическую, средиземноморскую или резиденцию в стиле шале. Деревянный люкс здесь выражен в натуральном материале и брендовом исполнении.

Деревянные ворота выглядят шикарно, но и стоят недешево. Из-за массивности мы не рекомендуем использовать их на участках менее 25 соток.

Кованое изящество

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Окна и двериДвери
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

Следующий вариант отлично подойдет под европейские стили в архитектуре – неоклассику, французский, итальянский, английский. Кованые элементы могут быть обыграны и в этнической манере для средиземноморской, марокканской или арабской резиденции.

Кованые ворота гораздо дешевле деревянных, выглядят очень красиво и из-за прозрачности лучше всего подходят под маленькие участки.

​Металлический стиль

Site de vente en ligne de menuiserie, Neo10.com Neo10.com Окна и двериДвери
Neo10.com

Neo10.com
Neo10.com
Neo10.com

Современные металлические ворота идеальны любого современного стиля – модерна, минимализма, азиатского и похожих. Они отлично подчеркнут и изгибы ар-деко в дизайне здания, и даже могут правильно вписаться в парадный вид неоклассического дома, если потребуется.

Металлические ворота – одни из самых практичных и дешевых и при этом они хорошо справляются с ролью заграждения как на маленьких, так и на средних по размеру участках. В принципе, они самые универсальные.

​Шикарная этника

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl Деревянные двери
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

Люксовые деревянные ворота с этническими узорами – то, что нужно для резиденции. Такие украшают голливудские виллы, потрясающие пентхаусы в современных комплексах, загородные виллы в стиле бразильяно, шикарные резиденции в ЮАР или в Австралии.

Этнические узоры могут быть самыми разными – марокканскими, арабскими, индийскими, азиатскими, они могут быть цветными или однотонными, резными или просто имитациями. Такие ворота от брендовой фирмы – самые дорогие, но они просто невероятно красивы.

Маленькие двери подобного образца (стандартные одностворчатые) стоят от 40 тыс. рублей (входные). Большие двустворчатые, как на фотографии выше – примерно от 100 тыс. рублей. Они могут быть как деревянными, так и с патиной.

Имитация ценных пород дерева

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Дома в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Более дешевый вариант – дверь с имитацией ценных пород дерева. Она идеально подойдет под современную резиденцию в стилях модерн, минимализм, неоклассика, греческом, итальянском и многих других стилях. В зависимости от цвета, она может подойти даже для футуризма или бразильяно.

Имитация ценных пород дерева не такая дорогостоящая, как кажется на первый взгляд. Самые дешевые варианты из МДФ стоят от 26 тыс. рублей за двустворчатую дверь. Например, под венге.

​Средиземноморская роскошь

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Дома в средиземноморском стиле
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

Подобные шикарные блоки для входной двери стоят от 200-350 тыс. рублей, в зависимости от размера. А так как такая дверь является главной фокусной точкой композиции фасада, другие элементы декора могут быть минимальными.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стеклянный портал

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Окна и двериОкна
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Стеклянный портал – двери-слайдеры с нижней частью, находящейся ниже уровня пола, будут стоить от 40 тыс. рублей за двойной блок.

​Технологичный с подсветкой

Eingangsbereich Alpenchic Bau-Fritz GmbH & Co. KG Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Eingangsbereich Alpenchic

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Потрясающий вариант с подсветкой является люксовым. Такой вариант можно получить за 200-300 тыс. рублей.

​Вход на 360 градусов

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Дома в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Из-за инновационного механизма такая потрясающая дверь не будет стоить меньше, чем 400 тыс. рублей. Правда, тем, у кого много детей и кто постоянно обновляет интерьер и мебель, такой вариант покажется особенно практичным.

​Вечная классика

Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Окна и двериДвери
ООО <q>Катэя+</q>

Двери

ООО "Катэя+"
ООО <q>Катэя+</q>
ООО "Катэя+"

Подобный вариант из древесины будет стоить от 100-200 тыс. рублей в различных вариациях.

​Бюджетный модерн

Türen, Strotmann Innenausbau GmbH Strotmann Innenausbau GmbH Окна и двериДвери
Strotmann Innenausbau GmbH

Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH

Бюджетные одностворчатые двери в стиле модерн продаются по цене от 4 тыс. рублей, с тройным модулем – от 15 тыс. рублей.

Далее на homify:

— Модульные дома на homify;

— TOP-10 простых проектов коттеджей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

7 способов сделать вашу комнату ярче
А вам какой стиль пришелся по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо