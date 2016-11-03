10 шикарных идей для ворот и парадной двери

В нашей новой Книге Идей вы найдете не только вдохновение и идеи, но и гид по различным материалам для ворот, позволяющий вам подобрать нужный к стилю вашего экстерьера. Очень важно, чтобы ограждения и вся парадная зона были выполнены в едином стиле, ведь вход является визитной карточкой вашего дома.
Эти роскошные, презентабельные и очень статусные ворота идеально подойдут под классическую, средиземноморскую или резиденцию в стиле шале. Деревянный люкс здесь выражен в натуральном материале и брендовом исполнении.
Деревянные ворота выглядят шикарно, но и стоят недешево. Из-за массивности мы не рекомендуем использовать их на участках менее 25 соток.
Следующий вариант отлично подойдет под европейские стили в архитектуре – неоклассику, французский, итальянский, английский. Кованые элементы могут быть обыграны и в этнической манере для средиземноморской, марокканской или арабской резиденции.
Кованые ворота гораздо дешевле деревянных, выглядят очень красиво и из-за прозрачности лучше всего подходят под маленькие участки.
Современные металлические ворота идеальны любого современного стиля – модерна, минимализма, азиатского и похожих. Они отлично подчеркнут и изгибы ар-деко в дизайне здания, и даже могут правильно вписаться в парадный вид неоклассического дома, если потребуется.
Металлические ворота – одни из самых практичных и дешевых и при этом они хорошо справляются с ролью заграждения как на маленьких, так и на средних по размеру участках. В принципе, они самые универсальные.
Люксовые деревянные ворота с этническими узорами – то, что нужно для резиденции. Такие украшают голливудские виллы, потрясающие пентхаусы в современных комплексах, загородные виллы в стиле бразильяно, шикарные резиденции в ЮАР или в Австралии.
Этнические узоры могут быть самыми разными – марокканскими, арабскими, индийскими, азиатскими, они могут быть цветными или однотонными, резными или просто имитациями. Такие ворота от брендовой фирмы – самые дорогие, но они просто невероятно красивы.
Маленькие двери подобного образца (стандартные одностворчатые) стоят от 40 тыс. рублей (входные). Большие двустворчатые, как на фотографии выше – примерно от 100 тыс. рублей. Они могут быть как деревянными, так и с патиной.
Более дешевый вариант – дверь с имитацией ценных пород дерева. Она идеально подойдет под современную резиденцию в стилях модерн, минимализм, неоклассика, греческом, итальянском и многих других стилях. В зависимости от цвета, она может подойти даже для футуризма или бразильяно.
Имитация ценных пород дерева не такая дорогостоящая, как кажется на первый взгляд. Самые дешевые варианты из МДФ стоят от 26 тыс. рублей за двустворчатую дверь. Например, под венге.
Подобные шикарные блоки для входной двери стоят от 200-350 тыс. рублей, в зависимости от размера. А так как такая дверь является главной фокусной точкой композиции фасада, другие элементы декора могут быть минимальными.
Стеклянный портал – двери-слайдеры с нижней частью, находящейся ниже уровня пола, будут стоить от 40 тыс. рублей за двойной блок.
Потрясающий вариант с подсветкой является люксовым. Такой вариант можно получить за 200-300 тыс. рублей.
Из-за инновационного механизма такая потрясающая дверь не будет стоить меньше, чем 400 тыс. рублей. Правда, тем, у кого много детей и кто постоянно обновляет интерьер и мебель, такой вариант покажется особенно практичным.
Подобный вариант из древесины будет стоить от 100-200 тыс. рублей в различных вариациях.
Бюджетные одностворчатые двери в стиле модерн продаются по цене от 4 тыс. рублей, с тройным модулем – от 15 тыс. рублей.
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