15+ прекрасных летних домиков до 1 млн рублей

Эти прекрасные летние домики действительно способны вдохновить на жизнь на природе! Ведь не обязательно отказываться от комфортабельности и стилистических предпочтений, просто нужно выбрать доступный вам формат и решиться на «авантюру».
Современные дачные домики имеют площадь от 25 до 65 кв. метров. Данный самый популярный метраж способен разместить от 2 до 6 человек в спальнях и гостиной и при этом иметь просторную зону для отдыха, которая обычно представлена кухней-столовой или кухней-гостиной.
В этой Книге Идей мы представляем вам 10 прекрасных проектов летних домиков с бюджетом до 1 млн рублей, которые, как мы надеемся, особенно понравятся участникам сообщества homify.
Можно, правда, купить и старый деревенский домик, провести отопление, сделать ремонт, покрасить фасад. Но в реальности такое дело получается едва ли дешевле ультра-модной дачи из стекла и бетона и с панорамным остеклением.
Маленький стеклянный куб площадью в 25 кв. метров может вместить кухню, столовую и два раскладных дивана, открывающих простор для жизни супружеской парой с двумя детьми. Такой домик с современной техникой, отоплением на «теплом полу», панорамным остеклением и огромной террасой будет стоить в пределах 0,8-1 млн рублей.
Маленький домик в стиле кантри с тремя крохотными спальнями обойдется вовсе не дешевле стеклянного куба. Его площадь будет выше – около 65 кв. метров в двух этажах, а вид более традиционным, но потратить на его возведение придется столько же – с отделкой и отоплением не менее 1 млн рублей.
Сборный современный каркасный домик просто устанавливается на ваш фундамент и подключается к коммуникациям. Такой вариант будет достаточно удобным для тех, кому нужен дом «прямо сейчас» и без лишних затрат.
Такие сборные дома могут быть оформлены в любом стиле – минимализм, модерн, шале, кантри или рустик. В принципе, при нужном бюджете они могут превратиться даже в средиземноморскую виллу с бассейном.
Этот домик является традиционным вариантом для дачи и тоже вписывается в бюджет до 1 млн рублей. Кажется, он отлично подойдет для большой, шумной и дружной семьи как для постоянного проживания, так и на время летних каникул.
Еще один домик в стиле кантри явно имеет особенный характер и атмосферность. Если вам понравился именно он, подумайте о строительстве дома из клееного бруса, которое позволит сэкономить на скорости стройки.
Следующий проект покажется особенно привлекательным тем, кто мечтает о домике в деревне. В нем три спальни на втором этаже, кухня-гостиная – на первом, есть ванная комната со стиральной машиной и полный кухонный гарнитур.
Такое тропическое бунгало, похожее на тайское или индийское, строится на свайном фундаменте на любом, даже самом неровном участке. Площадь 25 кв. метров – для студии, 40 кв. метров – для одной спальни и 60 кв. метров – для двух спален.
Похожий вариант для сдачи в аренду туристам мы нашли в Турции прямо на берегу моря. Такую идею можно взять на вооружение и тем, кто мечтает об идеальном дачном домике.
Сделать из кантри-домика или индийского бунгало пляжное проще простого. Выбирайте белую цветовую гамму, современный белоснежно-голубой интерьер и более широкий формат остекления.
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