15+ прекрасных летних домиков до 1 млн рублей

Эти прекрасные летние домики действительно способны вдохновить на жизнь на природе! Ведь не обязательно отказываться от комфортабельности и стилистических предпочтений, просто нужно выбрать доступный вам формат и решиться на «авантюру».

Современные дачные домики имеют площадь от 25 до 65 кв. метров. Данный самый популярный метраж способен разместить от 2 до 6 человек в спальнях и гостиной и при этом иметь просторную зону для отдыха, которая обычно представлена кухней-столовой или кухней-гостиной.

В этой Книге Идей мы представляем вам 10 прекрасных проектов летних домиков с бюджетом до 1 млн рублей, которые, как мы надеемся, особенно понравятся участникам сообщества homify.