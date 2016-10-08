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15+ прекрасных летних домиков до 1 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
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Эти прекрасные летние домики действительно способны вдохновить на жизнь на природе! Ведь не обязательно отказываться от комфортабельности и стилистических предпочтений, просто нужно выбрать доступный вам формат и решиться на «авантюру».

Современные дачные домики имеют площадь от 25 до 65 кв. метров. Данный самый популярный метраж способен разместить от 2 до 6 человек в спальнях и гостиной и при этом иметь просторную зону для отдыха, которая обычно представлена кухней-столовой или кухней-гостиной.

В этой Книге Идей мы представляем вам 10 прекрасных проектов летних домиков с бюджетом до 1 млн рублей, которые, как мы надеемся, особенно понравятся участникам сообщества homify.

​Польский дуб

DOMY DREWNIANE, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci Дома в стиле кантри Дерево
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Можно, правда, купить и старый деревенский домик, провести отопление, сделать ремонт, покрасить фасад. Но в реальности такое дело получается едва ли дешевле ультра-модной дачи из стекла и бетона и с панорамным остеклением.

Стеклянный куб

Casa Lava, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Столовая комната в стиле модерн
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Маленький стеклянный куб площадью в 25 кв. метров может вместить кухню, столовую и два раскладных дивана, открывающих простор для жизни супружеской парой с двумя детьми. Такой домик с современной техникой, отоплением на «теплом полу», панорамным остеклением и огромной террасой будет стоить в пределах 0,8-1 млн рублей.

​Деревянный кантри

homify
homify

homify
homify
homify

Маленький домик в стиле кантри с тремя крохотными спальнями обойдется вовсе не дешевле стеклянного куба. Его площадь будет выше – около 65 кв. метров в двух этажах, а вид более традиционным, но потратить на его возведение придется столько же – с отделкой и отоплением не менее 1 млн рублей.

​Современный домик

Casas de madera y bungalows , BS Ingeniería BS Ingeniería Дома в стиле кантри Дерево Белый
BS Ingeniería

BS Ingeniería
BS Ingeniería
BS Ingeniería

Сборный современный каркасный домик просто устанавливается на ваш фундамент и подключается к коммуникациям. Такой вариант будет достаточно удобным для тех, кому нужен дом «прямо сейчас» и без лишних затрат.

​Сборный домик

Casas de madera y bungalows , BS Ingeniería BS Ingeniería Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
BS Ingeniería

BS Ingeniería
BS Ingeniería
BS Ingeniería

Такие сборные дома могут быть оформлены в любом стиле – минимализм, модерн, шале, кантри или рустик. В принципе, при нужном бюджете они могут превратиться даже в средиземноморскую виллу с бассейном.

​Кантри-стиль

Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

Этот домик является традиционным вариантом для дачи и тоже вписывается в бюджет до 1 млн рублей. Кажется, он отлично подойдет для большой, шумной и дружной семьи как для постоянного проживания, так и на время летних каникул.

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​Клееный брус

Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

Еще один домик в стиле кантри явно имеет особенный характер и атмосферность. Если вам понравился именно он, подумайте о строительстве дома из клееного бруса, которое позволит сэкономить на скорости стройки.

​Очарование провинции

Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
CBI Home Ltd

Следующий проект покажется особенно привлекательным тем, кто мечтает о домике в деревне. В нем три спальни на втором этаже, кухня-гостиная – на первом, есть ванная комната со стиральной машиной и полный кухонный гарнитур.

​Мини-бунгало

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Терраса в средиземноморском стиле
Cıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Такое тропическое бунгало, похожее на тайское или индийское, строится на свайном фундаменте на любом, даже самом неровном участке. Площадь 25 кв. метров – для студии, 40 кв. метров – для одной спальни и 60 кв. метров – для двух спален.

​Мини-домик на природе

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Похожий вариант для сдачи в аренду туристам мы нашли в Турции прямо на берегу моря. Такую идею можно взять на вооружение и тем, кто мечтает об идеальном дачном домике.

​Пляжное бунгало

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Дома в стиле модерн
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Сделать из кантри-домика или индийского бунгало пляжное проще простого. Выбирайте белую цветовую гамму, современный белоснежно-голубой интерьер и более широкий формат остекления.

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