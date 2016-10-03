​8 стилей дизайна деревянного дома

Древесина в современном дизайне занимает сразу две ниши. Одна существует для любителей традиционных кантри, рустика и прованса, другая – для новаторов, которые хотят увидеть данный материал в новом качестве. Если вы еще не определились, к какой группе вас можно отнести, давайте вместе посмотрим эту Книгу Идей о дизайне фасада дома деревом.
Стили кантри и рустик подразумевают либо строительства из сруба, либо отделку деревянным сайдингом, а также такие детали, как деревянные ставни, окна и двери, подшив кровли, перила и колонны из дерева.
В данном стиле чаще всего используются глубокие и темные древесные оттенки, в кантри часто также и рыжеватые. Только в провансе или американском кантри может быть использовано белое дерево, выбеленное, сероватое, «обветшалое».
В стиле модерн мы встретим разноцветную палитру деревянных сайдингов, позволяющих украсить лаконичную конструкцию вашего дома. Он добавит атмосферу традиционности большому и асимметричному дому или аккуратно украсит маленький и простой домик.
В данном стиле чаще всего используются приглушенные натуральные либо яркие тона (традиционный синий, красный для скандинавских современных проектов). Популярны цвета из красной приглушенной палитры (как на фотографии выше), серые и бледно-древесные оттенки.
Современный минимализм очень любит комбинированную отделку, одним из элементов которой является именно натуральная древесина. При этом возможно одновременное использование реечных панелей, сайдинга, декоративных панелей, натурального дерева и его заменителей. В стиле минимализм, как правило, очень популярны натуральные, ярко выраженные оттенки, имитация ценных пород древесины, эффекты омбре и подобные.
Стиль минимализм, в принципе, идеально подходит для использования древесины, так как он часто нуждается в фокусной точке или ярком колоритном акценте, который, тем не менее, был бы легко контролируемым.
Этот испанский сборный дом для жизни на лето идеально иллюстрирует то, как древесина используется в сборных домах. Для того, чтобы украсить простейшую структуру, древесина берется как самый заметный акцент.
Современные сборные дома любят либо оригинальный цвет древесины (рыжий, коричневый), либо окрашенный в урбанистичные цвета (серый, пепельный и т.п.). А варианты с пляжной тематикой используют белую древесину.
Очень популярный тренд в современной частной архитектуре – реечные экраны, позволяющие добавить приватности и тени крупноформатному остеклению или закрыть некоторые участки дома или сада.
Реечные экраны, как правило, выполнены в стиле минимализм – лаконичны, как сакура, и имеют натуральные либо серо-черные оттенки. Они не являются ограждениями, а лишь дополнительными функциональными элементами на фасаде.
Использование реечных экранов – шикарный способ дополнить современный облик загородного дома атмосферой брутальной древесины, объединить стекло и бетон с настроением пейзажа вокруг. Особенно эффектно смотрятся экраны в проектах с максимальным панорамным остеклением для гостиной и спален – там, где фасад становится практически полностью стеклянным.
Исторический стиль фахверк – там, где брус древесины виден на фасаде, почти как на этом фронтоне – популярен не только в исторических проектах, но и в некоторых современных. Особенно часто он используется в проектах загородных домов европейского типа «под фахверк», частных резиденций и имитациях европейского особняка в средневековом стиле.
Фахверк также популярен и в США (в стиле Стик и Истлейк) и в некоторых других стилях викторианской линейки, распространенных на территории страны. Здесь в данной манере оформлены лишь старые здания, построенные уже более 60-80 лет назад, но постоянно ремонтирующиеся в соответствии с данной традицией.
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