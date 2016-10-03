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​8 стилей дизайна деревянного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en la falda del Naranco, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
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Древесина в современном дизайне занимает сразу две ниши. Одна существует для любителей традиционных кантри, рустика и прованса, другая – для новаторов, которые хотят увидеть данный материал в новом качестве. Если вы еще не определились, к какой группе вас можно отнести, давайте вместе посмотрим эту Книгу Идей о дизайне фасада дома деревом.

​Кантри и рустик

homify
homify

homify
homify
homify

Стили кантри и рустик подразумевают либо строительства из сруба, либо отделку деревянным сайдингом, а также такие детали, как деревянные ставни, окна и двери, подшив кровли, перила и колонны из дерева.

В данном стиле чаще всего используются глубокие и темные древесные оттенки, в кантри часто также и рыжеватые. Только в провансе или американском кантри может быть использовано белое дерево, выбеленное, сероватое, «обветшалое».

Модерн

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Дома в стиле модерн
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

В стиле модерн мы встретим разноцветную палитру деревянных сайдингов, позволяющих украсить лаконичную конструкцию вашего дома. Он добавит атмосферу традиционности большому и асимметричному дому или аккуратно украсит маленький и простой домик.

В данном стиле чаще всего используются приглушенные натуральные либо яркие тона (традиционный синий, красный для скандинавских современных проектов). Популярны цвета из красной приглушенной палитры (как на фотографии выше), серые и бледно-древесные оттенки.

​Минимализм

Sam's Creek homify Дома в стиле модерн
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Современный минимализм очень любит комбинированную отделку, одним из элементов которой является именно натуральная древесина. При этом возможно одновременное использование реечных панелей, сайдинга, декоративных панелей, натурального дерева и его заменителей. В стиле минимализм, как правило, очень популярны натуральные, ярко выраженные оттенки, имитация ценных пород древесины, эффекты омбре и подобные.

Стиль минимализм, в принципе, идеально подходит для использования древесины, так как он часто нуждается в фокусной точке или ярком колоритном акценте, который, тем не менее, был бы легко контролируемым.

​Летний домик

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Этот испанский сборный дом для жизни на лето идеально иллюстрирует то, как древесина используется в сборных домах. Для того, чтобы украсить простейшую структуру, древесина берется как самый заметный акцент.

Современные сборные дома любят либо оригинальный цвет древесины (рыжий, коричневый), либо окрашенный в урбанистичные цвета (серый, пепельный и т.п.). А варианты с пляжной тематикой используют белую древесину.

​Реечные экраны

Vivienda en la falda del Naranco, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Очень популярный тренд в современной частной архитектуре – реечные экраны, позволяющие добавить приватности и тени крупноформатному остеклению или закрыть некоторые участки дома или сада.

Реечные экраны, как правило, выполнены в стиле минимализм – лаконичны, как сакура, и имеют натуральные либо серо-черные оттенки. Они не являются ограждениями, а лишь дополнительными функциональными элементами на фасаде.

Использование реечных экранов – шикарный способ дополнить современный облик загородного дома атмосферой брутальной древесины, объединить стекло и бетон с настроением пейзажа вокруг. Особенно эффектно смотрятся экраны в проектах с максимальным панорамным остеклением для гостиной и спален – там, где фасад становится практически полностью стеклянным.

​Фахверк

Casas unifamiliares en el Pirineo, Ferraz Arquitectos Ferraz Arquitectos Дома в стиле кантри
Ferraz Arquitectos

Ferraz Arquitectos
Ferraz Arquitectos
Ferraz Arquitectos

Исторический стиль фахверк – там, где брус древесины виден на фасаде, почти как на этом фронтоне – популярен не только в исторических проектах, но и в некоторых современных. Особенно часто он используется в проектах загородных домов европейского типа «под фахверк», частных резиденций и имитациях европейского особняка в средневековом стиле.

Фахверк также популярен и в США (в стиле Стик и Истлейк) и в некоторых других стилях викторианской линейки, распространенных на территории страны. Здесь в данной манере оформлены лишь старые здания, построенные уже более 60-80 лет назад, но постоянно ремонтирующиеся в соответствии с данной традицией.

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