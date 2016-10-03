​8 стилей дизайна деревянного дома

Стили кантри и рустик подразумевают либо строительства из сруба, либо отделку деревянным сайдингом, а также такие детали, как деревянные ставни, окна и двери, подшив кровли, перила и колонны из дерева.

В данном стиле чаще всего используются глубокие и темные древесные оттенки, в кантри часто также и рыжеватые. Только в провансе или американском кантри может быть использовано белое дерево, выбеленное, сероватое, «обветшалое».