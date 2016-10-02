10 идей дизайна зоны барбекю

Всемирная любовь к барбекю объясняется не только желанием вкусно поесть на природе. Прежде всего все мы хотим провести время с друзьями и близкими, а свежеприготовленная еда с дымком – лишь информационно-питательный повод для этого. Кто-то предпочитает это делать в узком семейном кругу, а другие собираются несколькими семьями и не один раз за сезон. Потому и требования к функциональной и декоративной наполняющей достаточно разные.
Честно признаемся, мы не знаем, что нужно именно вам. Но уверены, новая Книга Идей продвинет вас на пути к идеальной зоне для барбекю рядом с вашим домом. Может быть, вы обнаружите ту самую идеальную конфигурацию модулей или наконец-то найдете правильный оттенок для подушек.
Эта монументальная печь выглядит пока немного сиротливо. Просто она еще совсем новая и не знает вкуса жареного мяса. Чарующие ароматы разбудят ее силу и она соберет вокруг себя много людей, жаждущий отведать идеально приготовленные блюда. Другими в столь профессиональном исполнении они быть просто не могут.
На фоне грубой каменной кладки этот вариант дизайна зоны для барбекю выглядит очень органично. Ловко перемахнув через океан, средиземноморский стиль в качестве основного цвета декора выбирает темно-синий, а бирюзовому оставляет лишь легкие акценты, например, на текстиле.
Открытая кирпичная стена вместе с люксовым гарнитуром для летней кухни – именно то, что превращает пространство на свежем воздухе в полноценный интерьер. Обратите внимание, как изысканно рифмуется цвет абажура и торец стекла в виде опоры для стола. А завершают столь эффектный образ удобные ретро-стулья с разноцветными сиденьями.
Купольная печь со стеклянной дверцей, Г-образный гарнитур, обеденный стол на четверых и стеклянные стены по периметру. Можно ли представить что-то более простое и удобное.
Такому количеству печей позавидуют многие кулинары. Пригласить и обеспечить ужином большую компанию для хозяев этого дома не проблема. Полированный гранит на полу и фасадах гарнитура, трендовые абажуры, натуральное дерево со вскрытой текстурой для барной стойки составляют интерьер, который гордится не только своим функционалом, но и модным дизайном.
Не все соседи догадываются, какой красивый задний дворик скрывается за высоким забором. Бассейн, шезлонги под большим зонтом, столовая группа с полукреслами из техноротанга оттенка крем-брюлле. Еду приготовить можно здесь же. К вашим услугам – не только печь, раковина и просторная столешница, но и холодильник.
Культурные традиции Турции предполагают праздники и барбекю с большим количеством приглашенных, потому сидячих мест должно быть достаточно. А место для готовки – внутри и оно не менее эффектно, чем фасады дома и мебель на террасе.
Люксовые виллы предлагают столько простора, сколько обычный человек может получить, только отдыхая в дорогом отеле в низкий сезон. А как же шашлычок? Его приносят прямо сюда, к бассейну. И какая разница, где там его готовят.
Когда в кухне внутри дома есть раздвижные двери на террасу и в сад, достаточно поставить лишь стол со стульями, чтобы получить комфортное пространство для романтичного ужина. Легкие алюминиевые стулья и круглый столик-бистро создают правильную атмосферу.
Удивительно, что многие квартиры в Турции имеют на балконе такую вот печь. Ее можно использовать только как камин или приготовить что-то вкусненькое.
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