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10 идей дизайна зоны барбекю

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Терраса в колониальном стиле
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Всемирная любовь к барбекю объясняется не только желанием вкусно поесть на природе. Прежде всего все мы хотим провести время с друзьями и близкими, а свежеприготовленная еда с дымком – лишь информационно-питательный повод для этого. Кто-то предпочитает это делать в узком семейном кругу, а другие собираются несколькими семьями и не один раз за сезон. Потому и требования к функциональной и декоративной наполняющей достаточно разные.

Честно признаемся, мы не знаем, что нужно именно вам. Но уверены, новая Книга Идей продвинет вас на пути к идеальной зоне для барбекю рядом с вашим домом. Может быть, вы обнаружите ту самую идеальную конфигурацию модулей или наконец-то найдете правильный оттенок для подушек.

Брутальная многозадачность

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Эта монументальная печь выглядит пока немного сиротливо. Просто она еще совсем новая и не знает вкуса жареного мяса. Чарующие ароматы разбудят ее силу и она соберет вокруг себя много людей, жаждущий отведать идеально приготовленные блюда. Другими в столь профессиональном исполнении они быть просто не могут.

​Средиземноморские традиции

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

На фоне грубой каменной кладки этот вариант дизайна зоны для барбекю выглядит очень органично. Ловко перемахнув через океан, средиземноморский стиль в качестве основного цвета декора выбирает темно-синий, а бирюзовому оставляет лишь легкие акценты, например, на текстиле.

​В стиле лофт

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Терраса в колониальном стиле
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Открытая кирпичная стена вместе с люксовым гарнитуром для летней кухни – именно то, что превращает пространство на свежем воздухе в полноценный интерьер. Обратите внимание, как изысканно рифмуется цвет абажура и торец стекла в виде опоры для стола. А завершают столь эффектный образ удобные ретро-стулья с разноцветными сиденьями.

​Ничего лишнего

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Купольная печь со стеклянной дверцей, Г-образный гарнитур, обеденный стол на четверых и стеклянные стены по периметру. Можно ли представить что-то более простое и удобное.

​Максимальная функциональность

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Такому количеству печей позавидуют многие кулинары. Пригласить и обеспечить ужином большую компанию для хозяев этого дома не проблема. Полированный гранит на полу и фасадах гарнитура, трендовые абажуры, натуральное дерево со вскрытой текстурой для барной стойки составляют интерьер, который гордится не только своим функционалом, но и модным дизайном.

​Мексиканская элегантность

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Не все соседи догадываются, какой красивый задний дворик скрывается за высоким забором. Бассейн, шезлонги под большим зонтом, столовая группа с полукреслами из техноротанга оттенка крем-брюлле. Еду приготовить можно здесь же. К вашим услугам – не только печь, раковина и просторная столешница, но и холодильник.

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​Турецкий модерн

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Балкон и терраса в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Культурные традиции Турции предполагают праздники и барбекю с большим количеством приглашенных, потому сидячих мест должно быть достаточно. А место для готовки – внутри и оно не менее эффектно, чем фасады дома и мебель на террасе.

​Минималистичный люкс

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Балкон и терраса в стиле модерн
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Люксовые виллы предлагают столько простора, сколько обычный человек может получить, только отдыхая в дорогом отеле в низкий сезон. А как же шашлычок? Его приносят прямо сюда, к бассейну. И какая разница, где там его готовят.

​Простота и изысканность

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Терраса в средиземноморском стиле
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Когда в кухне внутри дома есть раздвижные двери на террасу и в сад, достаточно поставить лишь стол со стульями, чтобы получить комфортное пространство для романтичного ужина. Легкие алюминиевые стулья и круглый столик-бистро создают правильную атмосферу.

​На балконе

Alanya Sun Life, Alanya Sunlife Real Estate & Constructions Alanya Sunlife Real Estate & Constructions Терраса в средиземноморском стиле
Alanya Sunlife Real Estate &amp; Constructions

Alanya Sunlife Real Estate & Constructions
Alanya Sunlife Real Estate &amp; Constructions
Alanya Sunlife Real Estate & Constructions

Удивительно, что многие квартиры в Турции имеют на балконе такую вот печь. Ее можно использовать только как камин или приготовить что-то вкусненькое.

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