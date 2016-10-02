10 идей дизайна зоны барбекю

Всемирная любовь к барбекю объясняется не только желанием вкусно поесть на природе. Прежде всего все мы хотим провести время с друзьями и близкими, а свежеприготовленная еда с дымком – лишь информационно-питательный повод для этого. Кто-то предпочитает это делать в узком семейном кругу, а другие собираются несколькими семьями и не один раз за сезон. Потому и требования к функциональной и декоративной наполняющей достаточно разные.

Честно признаемся, мы не знаем, что нужно именно вам. Но уверены, новая Книга Идей продвинет вас на пути к идеальной зоне для барбекю рядом с вашим домом. Может быть, вы обнаружите ту самую идеальную конфигурацию модулей или наконец-то найдете правильный оттенок для подушек.