​TOP-16 модных материалов для отделки стен

Зеленый сад – чем не материал для отделки стен, позволяющий украсить коридор, лоджию или даже гостиную, выращивать пряности для кухни или учить детей садоводству!

Есть два типа вертикальных стен – одни рассчитаны на минимальный уход, другие работают и цветут лишь при непосредственном вашем участии, выборе растений, подкормках и поливе. Какой из них выбрать – решать вам!