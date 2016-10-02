​TOP-16 модных материалов для отделки стен

Эти потрясающие материалы поразят ваше воображение! Только посмотрите на это многообразие форм, цветов и технологий!
Потрясающие акцентные стены в интерьере можно создать с помощью декоративного камня. Он может быть бежевым, бледно-желтым, серым, черным, шоколадным, иметь эффект омбре или два-три разных оттенка. Главное его преимущество – универсальность и соответствие модным тенденциям. Он отлично подойдет как фасаду или цоколю, так и гостиной, ванной комнате, коридору или балкону!
Модный и смелый шаг – отделка стен реечными деревянными панелями – откроет для вас новую веху дизайна в стиле минимализм, эко или кантри.
Зеленый сад – чем не материал для отделки стен, позволяющий украсить коридор, лоджию или даже гостиную, выращивать пряности для кухни или учить детей садоводству!
Есть два типа вертикальных стен – одни рассчитаны на минимальный уход, другие работают и цветут лишь при непосредственном вашем участии, выборе растений, подкормках и поливе. Какой из них выбрать – решать вам!
Современная модная керамическая плитка крупного формата да еще и «под камень» – модный хит сезона как для ванных комнат, так и для кухонных фартуков, пола, балкона, лоджии, отделки ниш или перегородок, декоративных экспозиций.
Плитка «под камень» выполнена вовсе не в стиле рустик, а в стиле модерн. Она имеет четкие, простые формы, сероватую или бежевую цветовую палитру и одинаково хорошо выглядит как днем, так и в свете вечерней подсветки.
Есть еще и декоративный «камень» полистоун, который позволяет делать акцентные стены более удобными (простыми) в уборке. Такой вариант подойдет даже для кухонного фартука, ведь протирать его очень легко!
Уникальный вариант отделки – высококачественные фото-постеры, так любимые скандинавским стилем, они могут стать основой отделки стен в одной из ваших комнат. Собирается фото-постер либо с помощью разноформатных кусочков, либо с помощью двух-трех крупных. Иногда бывает и цельного формата, расположен за стеклом, имеет подсветку или уникальное обрамление.
Искусственные декоративные панели «под кирпич» обычно имеют глубину не более 3-х сантиметров, а выглядят, как настоящая стена в лофте! Есть специальные брутальные – красные, ржавые, черные вариации, а также легкие скандинавские – белые, выбеленные, немного розоватые.
Модные наклейки в дизайне стен больше всего нравятся молодым семья с детьми, это позволяет просто и быстро украсить белые или светлые стены. Их явное преимущество – дешевизна и мобильность!
За этой столовой группой вы можете видеть шикарную декоративную панель из пластика в стиле параметрика, расположенную в неглубокой нише с подсветкой! Такой вариант идеально подходит для комнаты с современным дизайном интерьера.
Если у фото-постера убрать рамку и деревянный каркас для холста, увеличить его формат в 5 раз и создать для него красивую комбинацию в интерьере, то вы получите модный дизайнерский тренд – фото-стену, вдохновляющую вас не меньше дорогого дивана! Это может быть город вашей мечты, океан, изображение идеального вида из окна.
Отделка стен натуральным камнем и керамогранитом практикуется чаще всего в мокрых зонах – на кухне, на кухонном фартуке, в ванной или туалетной комнате, душевой. Кроме того, она популярна и для зон летней кухни и лоджии!
Шикарные 3D-обои, потрясающие объемные экспозиции и арт-объекты – то, что сделает стиль ар-деко слегка футуристным, эклектику – почти царской, а минимализм – колоритным!
Современная керамика в виде керамического паркета является прекрасным способом дать плитке вторую жизнь в трендовом интерьере! Он подходит как для пола, так и для стен, в особенности – для квартир и коттеджей с системой «теплого пола».
Плюс к декоративным деревянным панелям, отделке зеркалами, плиткой или даже… кожей, в современном интерьере могут присутствовать и объемные детали с подсветкой!
Декоративная штукатурка «под бетон» сейчас на самом пике популярности – смотрится стильно практически в любом современном стиле в дизайне интерьера.
Отделка стен текстильными панелями практикуется в спальнях, гостиной и зоне домашнего кинотеатра. Прекрасная возможность сделать интерьер более мягким!
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