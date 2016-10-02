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​TOP-16 модных материалов для отделки стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в скандинавском стиле Эффект древесины
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Эти потрясающие материалы поразят ваше воображение! Только посмотрите на это многообразие форм, цветов и технологий!

​Декоративный камень

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Потрясающие акцентные стены в интерьере можно создать с помощью декоративного камня. Он может быть бежевым, бледно-желтым, серым, черным, шоколадным, иметь эффект омбре или два-три разных оттенка. Главное его преимущество – универсальность и соответствие модным тенденциям. Он отлично подойдет как фасаду или цоколю, так и гостиной, ванной комнате, коридору или балкону!

​Реечные деревянные панели

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México Столовая комната в стиле модерн
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

Модный и смелый шаг – отделка стен реечными деревянными панелями – откроет для вас новую веху дизайна в стиле минимализм, эко или кантри.

​Вертикальное озеленение

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Зеленый сад – чем не материал для отделки стен, позволяющий украсить коридор, лоджию или даже гостиную, выращивать пряности для кухни или учить детей садоводству!

Есть два типа вертикальных стен – одни рассчитаны на минимальный уход, другие работают и цветут лишь при непосредственном вашем участии, выборе растений, подкормках и поливе. Какой из них выбрать – решать вам!

​Плитка «под камень»

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Ванная комната в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Современная модная керамическая плитка крупного формата да еще и «под камень» – модный хит сезона как для ванных комнат, так и для кухонных фартуков, пола, балкона, лоджии, отделки ниш или перегородок, декоративных экспозиций.

Плитка «под камень» выполнена вовсе не в стиле рустик, а в стиле модерн. Она имеет четкие, простые формы, сероватую или бежевую цветовую палитру и одинаково хорошо выглядит как днем, так и в свете вечерней подсветки.

​Декоративный полистоун

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Кухня в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Есть еще и декоративный «камень» полистоун, который позволяет делать акцентные стены более удобными (простыми) в уборке. Такой вариант подойдет даже для кухонного фартука, ведь протирать его очень легко!

​Фото-постеры

Спальня Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в стиле минимализм Серый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Спальня

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Уникальный вариант отделки – высококачественные фото-постеры, так любимые скандинавским стилем, они могут стать основой отделки стен в одной из ваших комнат. Собирается фото-постер либо с помощью разноформатных кусочков, либо с помощью двух-трех крупных. Иногда бывает и цельного формата, расположен за стеклом, имеет подсветку или уникальное обрамление.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Декоративный кирпич

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Искусственные декоративные панели «под кирпич» обычно имеют глубину не более 3-х сантиметров, а выглядят, как настоящая стена в лофте! Есть специальные брутальные – красные, ржавые, черные вариации, а также легкие скандинавские – белые, выбеленные, немного розоватые.

​Наклейки и орнаменты

homify Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Модные наклейки в дизайне стен больше всего нравятся молодым семья с детьми, это позволяет просто и быстро украсить белые или светлые стены. Их явное преимущество – дешевизна и мобильность!

​Декоративные панели из пластика

Однокомнатная квартира в Обнинске, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в стиле минимализм
Мария Трифанова

Однокомнатная квартира в Обнинске

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

За этой столовой группой вы можете видеть шикарную декоративную панель из пластика в стиле параметрика, расположенную в неглубокой нише с подсветкой! Такой вариант идеально подходит для комнаты с современным дизайном интерьера.

​Фото-стены

Однокомнатная квартира в Обнинске, Мария Трифанова Мария Трифанова Гостиная в стиле минимализм
Мария Трифанова

Однокомнатная квартира в Обнинске

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Если у фото-постера убрать рамку и деревянный каркас для холста, увеличить его формат в 5 раз и создать для него красивую комбинацию в интерьере, то вы получите модный дизайнерский тренд – фото-стену, вдохновляющую вас не меньше дорогого дивана! Это может быть город вашей мечты, океан, изображение идеального вида из окна.

​Керамогранит, мрамор, натуральный камень

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores Кухня в стиле модерн
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

Отделка стен натуральным камнем и керамогранитом практикуется чаще всего в мокрых зонах – на кухне, на кухонном фартуке, в ванной или туалетной комнате, душевой. Кроме того, она популярна и для зон летней кухни и лоджии!

​Арт-объекты

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарные 3D-обои, потрясающие объемные экспозиции и арт-объекты – то, что сделает стиль ар-деко слегка футуристным, эклектику – почти царской, а минимализм – колоритным!

​Керамический паркет

GRAY, Polka architecture studio Polka architecture studio Гостиная в стиле минимализм
Polka architecture studio

GRAY

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Современная керамика в виде керамического паркета является прекрасным способом дать плитке вторую жизнь в трендовом интерьере! Он подходит как для пола, так и для стен, в особенности – для квартир и коттеджей с системой «теплого пола».

​Объемные детали с подсветкой

Квартира в ЖК RIVER PARK, Elena Potemkina Elena Potemkina Спальня в стиле минимализм Серый
Elena Potemkina

Квартира в ЖК RIVER PARK

Elena Potemkina
Elena Potemkina
Elena Potemkina

Плюс к декоративным деревянным панелям, отделке зеркалами, плиткой или даже… кожей, в современном интерьере могут присутствовать и объемные детали с подсветкой!

​Отделка «под бетон»

homify Кухня в скандинавском стиле Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Декоративная штукатурка «под бетон» сейчас на самом пике популярности – смотрится стильно практически в любом современном стиле в дизайне интерьера.

​Текстильные панели

Загородный дом. Барвиха., Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в эклектичном стиле Бежевый спальня,дизайн спальни
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota

Загородный дом. Барвиха.

Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota

Отделка стен текстильными панелями практикуется в спальнях, гостиной и зоне домашнего кинотеатра. Прекрасная возможность сделать интерьер более мягким!

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