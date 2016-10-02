​10 секретов идеального дворика с барбекю

Современная отделка, современные стандарты, современная техника. Если вы захотите отойти от этих трех секретов идеального дворика, то наверняка он будет гораздо менее часто использоваться вашей семьей.

Дворик должен быть идеален и прост в уборке, включая всю кухонную зону, оформлен современно и практичен в быту.

Для этого вам следует подумать о том, чтобы абсолютно все поверхности легко очищались (например, кирпич или натуральное дерево постоянно «впитывают» запахи, масло, жир и остаются грязными, в принципе, даже после мойки). Затем вам нужно купить современный кухонный гарнитур (ЛДСП, 15 тыс. рублей за 2,4 метра шириной), добавить удобную столовую группу (техноротанг и пластик) и организовать современную отделку – керамическая плитка без рельефа, панорамное остекление без расстекловки, площадка на свежем воздухе вровень с полом на летней кухне.

Этого уже будет достаточно для того, чтобы считать ваш дворик с барбекю удавшимся. Но это далеко на все!