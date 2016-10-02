Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​10 секретов идеального дворика с барбекю

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Идеальный дворик с барбекю – это мечта тех, кто живет за городом! Сюда можно пригласить соседей, родственников, друзей, устроить детский праздник или вечеринку, отпраздновать повышение или премию!

Среди секретов его создания мы выделим три главных и семь второстепенных, которые позволят вам правильно расставить приоритеты. Помните, что все советы, указанные в статье, перед началом стройки должны быть рассмотрены всей семьей.

​Три главных секрета

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Современная отделка, современные стандарты, современная техника. Если вы захотите отойти от этих трех секретов идеального дворика, то наверняка он будет гораздо менее часто использоваться вашей семьей.

Дворик должен быть идеален и прост в уборке, включая всю кухонную зону, оформлен современно и практичен в быту.

Для этого вам следует подумать о том, чтобы абсолютно все поверхности легко очищались (например, кирпич или натуральное дерево постоянно «впитывают» запахи, масло, жир и остаются грязными, в принципе, даже после мойки). Затем вам нужно купить современный кухонный гарнитур (ЛДСП, 15 тыс. рублей за 2,4 метра шириной), добавить удобную столовую группу (техноротанг и пластик) и организовать современную отделку – керамическая плитка без рельефа, панорамное остекление без расстекловки, площадка на свежем воздухе вровень с полом на летней кухне.

Этого уже будет достаточно для того, чтобы считать ваш дворик с барбекю удавшимся. Но это далеко на все!

​Барная стойка

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Барная стойка будет самым любимым местом для перекуса ваших детей! Здесь вы сможете легко уговорить их перекусить в перерывах между буйными играми – выпить шоколадного молока, съесть круассан, слопать блинчики. Со двора, который обустроен хорошо, очень часто детей домой просто не загнать – летняя кухня с туалетом, душевой и патио, предоставит им возможности и для игр, и для отдыха, и для базовых потребностей.

Бассейн и террасы

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Любой бассейн лучше, чем никакого! Маленький композитный в 1000 раз лучше, чем никакой!

Композитный бассейн стоит около 500 тыс. рублей вместе с установкой (маленький) и около 1 млн рублей (большой, плавательный, на большую компанию). Терраса стоит от 40 тыс. рублей (маленькая) и от 400 тыс. рублей (большая).

​Очаг для отдыха

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Балкон и терраса в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Маленький очаг, куда можно кинуть пару веточек, приготовить шашлычки или пожарить зефир с детьми – прекрасная возможность на летней кухне использовать лишь газовый, практичный и удобный гриль!

​Патио и мягкая мебель

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

Мягкая мебель в зоне патио – важная часть идеального дворика. В идеале здесь должен стоять, как минимум, один диванчик и одно кресло. Стоимость такой роскоши – от 35 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей за комплект из двух диванов и четырех кресел. Детям понравится!

​Гостевой туалет

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Ванная комната в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Гостевой туалет + душевая и их оснащение будет стоить вам не дороже 40 тыс. рублей (с отделкой и мебелью), но позволит вам после большой вечеринки не сталкиваться с неопрятным туалетом в доме.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дорожки

Casa 337, MO Arquitetura Ltda MO Arquitetura Ltda Балкон и терраса в стиле модерн
MO Arquitetura Ltda

MO Arquitetura Ltda
MO Arquitetura Ltda
MO Arquitetura Ltda

Дорожки должны быть современными, объединять зоны дворика, размещаться именно там, где нужно, чтобы детям было удобно бегать, и при этом быть практичными. Лучший вариант – керамическая плитка, керамогранит.

​Дополнительная терраса

Casa CSP 2, PJV Arquitetura PJV Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн Белый
PJV Arquitetura

PJV Arquitetura
PJV Arquitetura
PJV Arquitetura

Очень часто бывает, что для полноценного отдыха всей семьи одной террасы в загородном доме не хватает. Мы советуем сбоку пристроить еще одну, площадью около 10-15 кв. метров, для приватного отдыха наедине с собой, с книгой или вдвоем.

Далее на homify:

— Модульные дома на homify;

— TOP-10 простых проектов коттеджей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

11 практичных идей для копирования
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данную идею?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо