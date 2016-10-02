​10 секретов идеального дворика с барбекю

Идеальный дворик с барбекю – это мечта тех, кто живет за городом! Сюда можно пригласить соседей, родственников, друзей, устроить детский праздник или вечеринку, отпраздновать повышение или премию!
Среди секретов его создания мы выделим три главных и семь второстепенных, которые позволят вам правильно расставить приоритеты. Помните, что все советы, указанные в статье, перед началом стройки должны быть рассмотрены всей семьей.
Современная отделка, современные стандарты, современная техника. Если вы захотите отойти от этих трех секретов идеального дворика, то наверняка он будет гораздо менее часто использоваться вашей семьей.
Дворик должен быть идеален и прост в уборке, включая всю кухонную зону, оформлен современно и практичен в быту.
Для этого вам следует подумать о том, чтобы абсолютно все поверхности легко очищались (например, кирпич или натуральное дерево постоянно «впитывают» запахи, масло, жир и остаются грязными, в принципе, даже после мойки). Затем вам нужно купить современный кухонный гарнитур (ЛДСП, 15 тыс. рублей за 2,4 метра шириной), добавить удобную столовую группу (техноротанг и пластик) и организовать современную отделку – керамическая плитка без рельефа, панорамное остекление без расстекловки, площадка на свежем воздухе вровень с полом на летней кухне.
Этого уже будет достаточно для того, чтобы считать ваш дворик с барбекю удавшимся. Но это далеко на все!
Барная стойка будет самым любимым местом для перекуса ваших детей! Здесь вы сможете легко уговорить их перекусить в перерывах между буйными играми – выпить шоколадного молока, съесть круассан, слопать блинчики. Со двора, который обустроен хорошо, очень часто детей домой просто не загнать – летняя кухня с туалетом, душевой и патио, предоставит им возможности и для игр, и для отдыха, и для базовых потребностей.
Любой бассейн лучше, чем никакого! Маленький композитный в 1000 раз лучше, чем никакой!
Композитный бассейн стоит около 500 тыс. рублей вместе с установкой (маленький) и около 1 млн рублей (большой, плавательный, на большую компанию). Терраса стоит от 40 тыс. рублей (маленькая) и от 400 тыс. рублей (большая).
Маленький очаг, куда можно кинуть пару веточек, приготовить шашлычки или пожарить зефир с детьми – прекрасная возможность на летней кухне использовать лишь газовый, практичный и удобный гриль!
Мягкая мебель в зоне патио – важная часть идеального дворика. В идеале здесь должен стоять, как минимум, один диванчик и одно кресло. Стоимость такой роскоши – от 35 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей за комплект из двух диванов и четырех кресел. Детям понравится!
Гостевой туалет + душевая и их оснащение будет стоить вам не дороже 40 тыс. рублей (с отделкой и мебелью), но позволит вам после большой вечеринки не сталкиваться с неопрятным туалетом в доме.
Дорожки должны быть современными, объединять зоны дворика, размещаться именно там, где нужно, чтобы детям было удобно бегать, и при этом быть практичными. Лучший вариант – керамическая плитка, керамогранит.
Очень часто бывает, что для полноценного отдыха всей семьи одной террасы в загородном доме не хватает. Мы советуем сбоку пристроить еще одну, площадью около 10-15 кв. метров, для приватного отдыха наедине с собой, с книгой или вдвоем.
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