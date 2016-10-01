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​14 идей для дизайна балкона

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира-путешествие., Fusion Design Fusion Design Веранда и терраса в стиле кантри
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Мир за нашим окном так прекрасен, что нам хочется стать к нему еще ближе. Больше бывать на улице и быть настолько свободным, насколько позволяют обстоятельства. В условиях города сделать это не так просто, как живя за городом. Но у многих из нас есть балкон, правильно оборудовав который, мы сможем создать для себя и наших близких лучшие условия. Для единения с природой, в том числе.

​Почти терраса

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Балкон и терраса в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Большой балкон со стеклянными экранами – пока редкость в наших широтах. Но очень многие, кто нас читает, имеют вторую квартиру где-то в теплом климате или даже живут там, где почти вечное лето. Может быть этот шикарный балкон вдохновит и вас на расширение собственных горизонтов.

​Абсолютная нежность

Балкон в стиле Прованс, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
Your royal design

Балкон в стиле Прованс

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Даже без присоединения балкона к жилой площади спальни или гостиной здесь можно создать уютный уголок. Качественное остекление, утепление уличной стены и «теплый пол» под ногами позволят вам смотреть и на снегопад, сидя с чашкой чая в удобном кресле.

​Уголок садовода

Terraza , Idea Interior Idea Interior Сад Мебель Дерево Эффект древесины
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Если ваше стремление к природе настолько сильно, что дачного участка вам мало (или у вас его вообще пока нет), вы можете отдать под растения весь балкон. На лето сюда можно выносить почти всех своих растительных питомцев. А если место позволяет – поставить в вашем «саду» столик со стульями.

​Столовая

Квартира-путешествие., Fusion Design Fusion Design Веранда и терраса в стиле кантри
Fusion Design

Квартира-путешествие.

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

После всех работ по качественному утеплению на балкон (или лоджию) можно вывести часть жилого пространства. На фото выше вы видите уютную столовую в стиле прованс с кружевными занавесками, почти белой мебелью и скатертью с розочками.

​Балкон в стиле кантри

Фото реализованного под ключ балкона и спальни в кантри стиле от Батенькофф homify Веранда и терраса в стиле кантри Дерево Зеленый
homify

Фото реализованного под ключ балкона и спальни в кантри стиле от Батенькофф

homify
homify
homify

Изысканная атмосфера американского кантри создана не только подходящей мебелью, но и декоративными потолочными балками из полиуретана. И даже не смотря на то, что этот балкон неотапливаемый, это место будет использоваться большую часть года.

Городской оазис

homify Веранда и терраса в стиле кантри Бамбук Бежевый
homify

homify
homify
homify

Вы не поверите, но такое эффектное остекление для балкона реализовано в Калининграде. Рулонные жалюзи для дозирования солнечного света, полочка для книг и удобное кресло создают именно ту атмосферу, к которой все мы стремимся после рабочего дня.

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Вариант с биокамином

УДачное утро, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Веранда и терраса в стиле кантри Многоцветный
Дизайн-студия Екатерины Поповой

УДачное утро

Дизайн-студия Екатерины Поповой
Дизайн-студия Екатерины Поповой
Дизайн-студия Екатерины Поповой

На самом деле это веранда, но идея с камином на балконе так хороша, что заслуживает право быть в нашей подборке лучших идей для балконов.

​Зеркальный

Дизайн балкона в ЖК по ул. Казбекская Студия интерьерного дизайна happy.design Терраса в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн балкона в ЖК по ул. Казбекская

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Самый обычный узкий балкон в кирпичной новостройке порадовал кофейно-сливочной гаммой и зеркальными шкафчиками с обеих сторон. Света здесь так много, что можно использовать это место для домашних дел типа шитья или глажки белья.

Московский модерн

Квартира 180 м2 на Соколе, Надежда Лашку Надежда Лашку Балкон и терраса в стиле модерн дизайн,декор,интерьер,дизайнер
Надежда Лашку

Квартира 180 м2 на Соколе

Надежда Лашку
Надежда Лашку
Надежда Лашку

Балкон с рамами шоколадного цвета, низким подоконником и декоративным камнем по белой штукатурке оформлен как фасад современного дома в пригороде. Весьма эффектно!

​Мастерская на балконе

Рублевское шоссе, SunWaveStudio SunWaveStudio Балконы и веранды в эклектичном стиле
SunWaveStudio

Рублевское шоссе

SunWaveStudio
SunWaveStudio
SunWaveStudio

Часто в квартире не хватает места не только для женских, но и для мужских хобби. Рабочий уголок с верстаком и инструментами порадует многих мужчин.

​Лоджия «Фиеста»

Лоджия "Fiesta" Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Лоджия Fiesta

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Именно так назвали свой проект дизайнеры. Остекление от пола до потолка из нескольких модулей закрыто воздушными занавесками и шторами (для особо солнечных дней). В одной части – подвесное кресло и чайный уголок, а на другой стороне – белоснежный вместительный шкаф. И красиво, и функционально.

Домашний офис

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des Балкон и терраса в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Fresh apartments

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Можно сколько угодно петь дифирамбы многофункциональной мебели для малогабаритки, отдельное место для работы за ноутбуком гораздо лучше уголка на обеденном столе или приставного столика к креслу или дивану.

Уголок для творчества

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Балкон и терраса в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Zelena apartment

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Скорее всего для приготовления домашки из школы такой вариант не сработает, слишком много отвлекающих факторов. Но как уголок для хобби типа скрапбукинга – самое то.

​Гармония и простор

Визуализации проекта для Елены и Алекса, Alyona Musina Alyona Musina Балконы и веранды в эклектичном стиле
Alyona Musina

Визуализации проекта для Елены и Алекса

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Остекление от пола до потолка, вместительный, но незаметный шкаф плюс подвесное кресло создают невероятно гармоничное пространство. А можно просто сдвинуть все шторы и лежать на полу, глядя на проплывающие облака или звезды.

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