​14 идей для дизайна балкона

Мир за нашим окном так прекрасен, что нам хочется стать к нему еще ближе. Больше бывать на улице и быть настолько свободным, насколько позволяют обстоятельства. В условиях города сделать это не так просто, как живя за городом. Но у многих из нас есть балкон, правильно оборудовав который, мы сможем создать для себя и наших близких лучшие условия. Для единения с природой, в том числе.