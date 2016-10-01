​14 идей для дизайна балкона

Мир за нашим окном так прекрасен, что нам хочется стать к нему еще ближе. Больше бывать на улице и быть настолько свободным, насколько позволяют обстоятельства. В условиях города сделать это не так просто, как живя за городом. Но у многих из нас есть балкон, правильно оборудовав который, мы сможем создать для себя и наших близких лучшие условия. Для единения с природой, в том числе.
Большой балкон со стеклянными экранами – пока редкость в наших широтах. Но очень многие, кто нас читает, имеют вторую квартиру где-то в теплом климате или даже живут там, где почти вечное лето. Может быть этот шикарный балкон вдохновит и вас на расширение собственных горизонтов.
Даже без присоединения балкона к жилой площади спальни или гостиной здесь можно создать уютный уголок. Качественное остекление, утепление уличной стены и «теплый пол» под ногами позволят вам смотреть и на снегопад, сидя с чашкой чая в удобном кресле.
Если ваше стремление к природе настолько сильно, что дачного участка вам мало (или у вас его вообще пока нет), вы можете отдать под растения весь балкон. На лето сюда можно выносить почти всех своих растительных питомцев. А если место позволяет – поставить в вашем «саду» столик со стульями.
После всех работ по качественному утеплению на балкон (или лоджию) можно вывести часть жилого пространства. На фото выше вы видите уютную столовую в стиле прованс с кружевными занавесками, почти белой мебелью и скатертью с розочками.
Изысканная атмосфера американского кантри создана не только подходящей мебелью, но и декоративными потолочными балками из полиуретана. И даже не смотря на то, что этот балкон неотапливаемый, это место будет использоваться большую часть года.
Вы не поверите, но такое эффектное остекление для балкона реализовано в Калининграде. Рулонные жалюзи для дозирования солнечного света, полочка для книг и удобное кресло создают именно ту атмосферу, к которой все мы стремимся после рабочего дня.
На самом деле это веранда, но идея с камином на балконе так хороша, что заслуживает право быть в нашей подборке лучших идей для балконов.
Самый обычный узкий балкон в кирпичной новостройке порадовал кофейно-сливочной гаммой и зеркальными шкафчиками с обеих сторон. Света здесь так много, что можно использовать это место для домашних дел типа шитья или глажки белья.
Балкон с рамами шоколадного цвета, низким подоконником и декоративным камнем по белой штукатурке оформлен как фасад современного дома в пригороде. Весьма эффектно!
Часто в квартире не хватает места не только для женских, но и для мужских хобби. Рабочий уголок с верстаком и инструментами порадует многих мужчин.
Fiesta
Именно так назвали свой проект дизайнеры. Остекление от пола до потолка из нескольких модулей закрыто воздушными занавесками и шторами (для особо солнечных дней). В одной части – подвесное кресло и чайный уголок, а на другой стороне – белоснежный вместительный шкаф. И красиво, и функционально.
Можно сколько угодно петь дифирамбы многофункциональной мебели для малогабаритки, отдельное место для работы за ноутбуком гораздо лучше уголка на обеденном столе или приставного столика к креслу или дивану.
Скорее всего для приготовления домашки из школы такой вариант не сработает, слишком много отвлекающих факторов. Но как уголок для хобби типа скрапбукинга – самое то.
Остекление от пола до потолка, вместительный, но незаметный шкаф плюс подвесное кресло создают невероятно гармоничное пространство. А можно просто сдвинуть все шторы и лежать на полу, глядя на проплывающие облака или звезды.
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