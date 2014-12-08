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Новогодние подарки | Что подарить ребенку?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
W-Robots, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design Детская комнатаИгрушки
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Неделю назад на homify стартовала предпраздничная рубрика Новогодние подарки. В предыдущих статьях мы рассказывали и показывали идеальные подарки для чае- и кофеманов и тех, кто ни дня не может прожить без книги. Сегодня перед нами стоит непростая задача подобрать несколько необычных подарков для детей. Малыши, в отличие от взрослых, предельно искренни в выражении своих эмоций. Вряд ли они смогут скрыть разочарование, если подарок им не понравился, зато если вы попали в точку, радости малыша не будет предела.

Деревянные роботы

W-Robots, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design Детская комнатаИгрушки
Luca Binaglia Design

Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design

По известным причинам не стоит дарить совсем маленьким детям игрушки, сделанные из пластика и состоящие из мелких деталей. Фигурки, которые вы видите на изображении, – ручная работа дизайнера Лука Бинаглия (Luca Binaglia). Они вырезаны из натурального дерева, к ним приглаются небольшие магниты, с помощью которых ребенок сам сможет сконструировать игрушку, которую нарисует в своем воображении. Поскольку в этом наборе присутствуют небольшие детали, рекомендуем родителям составлять фигурки вместе со своими детьми.

Экоподарок

Kids Tent, Sebastian Reymers Design Sebastian Reymers Design Детская комнатаИгрушки
Sebastian Reymers Design

Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design

Если вы всерьез заинтересовались экологическим стилем жизни, почему бы не сделать ребенку подарок, который с малых лет приобщит его к отдыху на природе. Палатка из натурального дерева и органического хлопка (!) несомненно увлечет ваших детей. В ней они организуют свой первый поход, будут вести борьбу с несуществующими гигантскими насекомыми или змеями и искать сокровища, спрятанные много столетий назад.

Сладкие плюшевые игрушки

Bêtises et gourmandises de BAWI, EDDS Design EDDS Design Детская комнатаИгрушки
EDDS Design

EDDS Design
EDDS Design
EDDS Design

Как известно, больше всего на свете маленькие дети любят сладости и плюшевые игрушки. Разноцветный плюшевый мишка-сластена очень любит шоколадки и леденцы. Поместите его в комнате ребенка, и он всегда напомнит малышу, что раз в неделю за примерное поведение ему полагается порция любимых сладостей.

Велосипед класса люкс

Draisienne Auguste, Hanna GAULIER STENEMO Hanna GAULIER STENEMO Детская комнатаИгрушки
Hanna GAULIER STENEMO

Hanna GAULIER STENEMO
Hanna GAULIER STENEMO
Hanna GAULIER STENEMO

Вы в поиске подарка для ребенка от 2 до 4 лет? Обратите внимание на деревянный велосипед без педалей, который поможет малышам научиться держать равновесие и подготовит их к катанию на настоящем взрослом велосипеде, который они наверняка получат в подарок через несколько лет.

Дом-шкатулка

​Möbel Kollektion "Hütten aus Lebkuchen" , Subtelności Subtelności Детская комнатаХранение
Subtelności

Subtelności
Subtelności
Subtelności

На этом изображении мы видим подарок, который понравится детям ничуть не меньше, чем взрослым. Красочный домик можно использовать и как очаровательный элемент декора, и как шкатулку для хранения маленьких игрушек. Такой подарок непременно сэкономит время, потраченное на уборку.

Охота на пиратов

Calaship, Calafant Calafant Детская комнатаИгрушки
Calafant

Calafant
Calafant
Calafant

Игрушек в детской комнате должно быть много, они не только развлекают ребенка, но и помогают ему развивать фантазию и творческое мышление. Корабль из картона, изображенный на фото, позволит ребенку отправиться в дальнее плавание вместе с друзьями, вместе преодолевать препятствия на пути к цели и радоваться победам. Дети также смогут самостоятельно украсить корабль, что доставит им немало приятных минут.

Кстати, если в качестве подарка, вы решили выбрать предмет мебели, ряд полезных идей вы сможете найти в статье ’Предметы мебели для детской комнаты’.

Костюм льва

Costume Leone, OMY OMY Детская комнатаИгрушки
OMY

OMY
OMY
OMY

В детских садах и школах частенько проводятся детские костюмированные мероприятия. Если вы не из тех, кто готов потратить выходные на пошив костюма, почему бы сразу не приобрести готовый? Ребенок с удовольстивием перевоплотится в героя любимого мультфильма, а вы сэкономите время, избавив себя от необходимости готовить костюм к очередному детскому утреннику.

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