Новогодние подарки | Что подарить ребенку?

Неделю назад на homify стартовала предпраздничная рубрика Новогодние подарки. В предыдущих статьях мы рассказывали и показывали идеальные подарки для чае- и кофеманов и тех, кто ни дня не может прожить без книги. Сегодня перед нами стоит непростая задача подобрать несколько необычных подарков для детей. Малыши, в отличие от взрослых, предельно искренни в выражении своих эмоций. Вряд ли они смогут скрыть разочарование, если подарок им не понравился, зато если вы попали
в точку, радости малыша не будет предела.
По известным причинам не стоит дарить совсем маленьким детям игрушки, сделанные из пластика и состоящие из мелких деталей. Фигурки, которые вы видите на изображении, – ручная работа дизайнера Лука Бинаглия (Luca Binaglia). Они вырезаны из натурального дерева, к ним приглаются небольшие магниты, с помощью которых ребенок сам сможет сконструировать игрушку, которую нарисует в своем воображении. Поскольку в этом наборе присутствуют небольшие детали, рекомендуем родителям составлять фигурки вместе со своими детьми.
Если вы всерьез заинтересовались экологическим стилем жизни, почему бы не сделать ребенку подарок, который с малых лет приобщит его к отдыху на природе. Палатка из натурального дерева и органического хлопка (!) несомненно увлечет ваших детей. В ней они организуют свой первый поход, будут вести борьбу с несуществующими гигантскими насекомыми или змеями и искать сокровища, спрятанные много столетий назад.
Как известно, больше всего на свете маленькие дети любят сладости и плюшевые игрушки. Разноцветный плюшевый мишка-сластена очень любит шоколадки и леденцы. Поместите его в комнате ребенка, и он всегда напомнит малышу, что раз в неделю за примерное поведение ему полагается порция любимых сладостей.
Вы в поиске подарка для ребенка от 2 до 4 лет? Обратите внимание на деревянный велосипед без педалей, который поможет малышам научиться держать равновесие и подготовит их к катанию на настоящем
взрослом велосипеде, который они наверняка получат в подарок через несколько лет.
На этом изображении мы видим подарок, который понравится детям ничуть не меньше, чем взрослым. Красочный домик можно использовать и как очаровательный элемент декора, и как шкатулку для хранения маленьких игрушек. Такой подарок непременно сэкономит время, потраченное на уборку.
Игрушек в детской комнате должно быть много, они не только развлекают ребенка, но и помогают ему развивать фантазию и творческое мышление. Корабль из картона, изображенный на фото, позволит ребенку отправиться в дальнее плавание вместе с друзьями, вместе преодолевать препятствия на пути к цели и радоваться победам. Дети также смогут самостоятельно украсить корабль, что доставит им немало приятных минут.
Кстати, если в качестве подарка, вы решили выбрать предмет мебели, ряд полезных идей вы сможете найти в статье ’Предметы мебели для детской комнаты’.
В детских садах и школах частенько проводятся детские костюмированные мероприятия. Если вы не из тех, кто готов потратить выходные на пошив костюма, почему бы сразу не приобрести готовый? Ребенок с удовольстивием перевоплотится в героя любимого мультфильма, а вы сэкономите время, избавив себя от необходимости готовить костюм к очередному детскому утреннику.