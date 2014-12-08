Новогодние подарки | Что подарить ребенку?

Игрушек в детской комнате должно быть много, они не только развлекают ребенка, но и помогают ему развивать фантазию и творческое мышление. Корабль из картона, изображенный на фото, позволит ребенку отправиться в дальнее плавание вместе с друзьями, вместе преодолевать препятствия на пути к цели и радоваться победам. Дети также смогут самостоятельно украсить корабль, что доставит им немало приятных минут.

Кстати, если в качестве подарка, вы решили выбрать предмет мебели, ряд полезных идей вы сможете найти в статье ’Предметы мебели для детской комнаты’.