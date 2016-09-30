Что можно сделать из дерева своими руками

Эту Книгу Идей мы собрали специально для вдохновения любителей все делать своим руками, экономить и радовать родных. Давайте вместе посмотрим, как самыми простыми способами сделать свой дом, дачу и участок более привлекательными.
Под каждой идеей вы найдете и примерный бюджет. Стоимость воплощения зависит от площади и от вашего региона с его местными ценами. При этом, любая цена рассчитана лишь на материалы, без стоимости работ.
Так что же можно сделать из дерева своими руками?
Эта красивая дорожка реализована на рулонном газоне, декорирована кустиками и составлена из небольших по размеру деревянных площадок, для создания которых были использованы лишь четыре досточки. На этих площадках есть и подсветка, проведенная под рулонным газоном. Стоимость одной площадки вместе с одним светильником – около 350 рублей.
Симпатичный стол для столовой, которая оформлена в стиле кантри, американском или провансе, тоже можно сделать своими руками. Основа может быть деревянная, новая или старая, а вот столешницу лучше всего сделать из слэба. Стоимость слэба – от 20 тыс. рублей, стоимость столешницы из досок – около 4 тыс. рублей.
Этот стильный навес для крыльца и автостоянки был сделан профессионалами, но можно сохранить идею и реализовать ее на своем участке и самостоятельно. Часть крепится на здание, часть – на столбы, часть – на бетонный забор. Нужны длинные доски с пазами (50 на 5) и кровельный материал – стекло, шифер, ткань, брезент, поликарбонат. Цена конструкции начинается от 50 тыс. рублей (за все, включая бетон для фундамента).
Маленький кофейный столик можно сделать на металлической сварной основе либо на деревянной, как у обеденного стола. Стоимость – от 1,5 тыс. рублей.
Шикарную террасу, выровненную с уровнем пола в доме, без наклона, с подсветкой и козырьком сделать… достаточно сложно! Правда, если делать ее самостоятельно из покупных материалов, обработанных маслом/лаком своими руками, можно сэкономить до 80% от стоимости. Такая терраса будет стоить от 30 тыс. рублей без козырька, а размером, как на фотографии – около 200 тыс. рублей.
Отделку сауны тоже можно произвести самостоятельно, если обстоятельно подойти к вопросу и собрать нужные материалы. Так, стоимость сауны может упасть с 400 до 300 тыс. рублей в целом.
Симпатичные реечные экраны для окон, террасы, сада можно легко сделать своими руками. Цена одного с направляющими и рейками, но без фундамента – от 2 тыс. рублей.
Белые Ночи
Если вы давно хотели использовать подоконник на кухне в более практичной манере, подумайте об импровизированной барной стойке из светлой породы древесины или даже из композитного материала на основе каменной крошки.
Узкий деревянный столик для балкона, будто барная стойка, тоже может быть сделан своими руками. Стоить он будет в районе 3 тыс. рублей.
Если покрасить вагонку в технике омбре и в сером цвете, вы создадите атмосферу прованса или шебби-шика, но никак не кантри или шале. Стоить отделка будет от 300 рублей за кв. метр.
Интересный декоративный экран-вешалка из натуральных веток может пригодиться вам на даче, например, в лестничном холле, на веранде или террасе. Стоит лишь правильно обработать ствол, убрав кору, так, чтобы и для детей использование данной конструкции было безопасным.
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