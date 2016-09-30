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Что можно сделать из дерева своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
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Эту Книгу Идей мы собрали специально для вдохновения любителей все делать своим руками, экономить и радовать родных. Давайте вместе посмотрим, как самыми простыми способами сделать свой дом, дачу и участок более привлекательными.

Под каждой идеей вы найдете и примерный бюджет. Стоимость воплощения зависит от площади и от вашего региона с его местными ценами. При этом, любая цена рассчитана лишь на материалы, без стоимости работ.

Так что же можно сделать из дерева своими руками?

​Композитную дорожку

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Эта красивая дорожка реализована на рулонном газоне, декорирована кустиками и составлена из небольших по размеру деревянных площадок, для создания которых были использованы лишь четыре досточки. На этих площадках есть и подсветка, проведенная под рулонным газоном. Стоимость одной площадки вместе с одним светильником – около 350 рублей.

​Деревянный стол

Haus auf Sylt, SALLIER WOHNEN SYLT SALLIER WOHNEN SYLT Столовая комната в стиле кантри
SALLIER WOHNEN SYLT

SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT

Симпатичный стол для столовой, которая оформлена в стиле кантри, американском или провансе, тоже можно сделать своими руками. Основа может быть деревянная, новая или старая, а вот столешницу лучше всего сделать из слэба. Стоимость слэба – от 20 тыс. рублей, стоимость столешницы из досок – около  4 тыс. рублей.

​Навес для крыльца и стоянки

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Этот стильный навес для крыльца и автостоянки был сделан профессионалами, но можно сохранить идею и реализовать ее на своем участке и самостоятельно. Часть крепится на здание, часть – на столбы, часть – на бетонный забор. Нужны длинные доски с пазами (50 на 5) и кровельный материал – стекло, шифер, ткань, брезент, поликарбонат. Цена конструкции начинается от 50 тыс. рублей (за все, включая бетон для фундамента).

​Кофейный столик

Haus auf Sylt, SALLIER WOHNEN SYLT SALLIER WOHNEN SYLT Гостиная в стиле кантри
SALLIER WOHNEN SYLT

SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT

Маленький кофейный столик можно сделать на металлической сварной основе либо на деревянной, как у обеденного стола. Стоимость – от 1,5 тыс. рублей.

​Терраса

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Балкон и терраса в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Шикарную террасу, выровненную с уровнем пола в доме, без наклона, с подсветкой и козырьком сделать… достаточно сложно! Правда, если делать ее самостоятельно из покупных материалов, обработанных маслом/лаком своими руками, можно сэкономить до 80% от стоимости. Такая терраса будет стоить от 30 тыс. рублей без козырька, а размером, как на фотографии – около 200 тыс. рублей.

​Сауна

Haus auf Sylt, SALLIER WOHNEN SYLT SALLIER WOHNEN SYLT Спа в стиле модерн Песчаник Бежевый
SALLIER WOHNEN SYLT

SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT

Отделку сауны тоже можно произвести самостоятельно, если обстоятельно подойти к вопросу и собрать нужные материалы. Так, стоимость сауны может упасть с 400 до 300 тыс. рублей в целом.

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​Реечные экраны

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Балкон и терраса в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Симпатичные реечные экраны для окон, террасы, сада можно легко сделать своими руками. Цена одного с направляющими и рейками, но без фундамента – от 2 тыс. рублей.

​Подоконник для кухни

Квартира в ЖК "Белые Ночи", Center of interior design Center of interior design Кухня в стиле кантри
Center of interior design

Квартира в ЖК Белые Ночи

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Если вы давно хотели использовать подоконник на кухне в более практичной манере, подумайте об импровизированной барной стойке из светлой породы древесины или даже из композитного материала на основе каменной крошки.

​Столик для балкона

Балкон в стиле Прованс, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
Your royal design

Балкон в стиле Прованс

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Узкий деревянный столик для балкона, будто барная стойка, тоже может быть сделан своими руками. Стоить он будет в районе 3 тыс. рублей.

​Отделка балкона

Балкон в стиле Прованс, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
Your royal design

Балкон в стиле Прованс

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Если покрасить вагонку в технике омбре и в сером цвете, вы создадите атмосферу прованса или шебби-шика, но никак не кантри или шале. Стоить отделка будет от 300 рублей за кв. метр.

​Декоративный экран

Дизайн прихожей в станице Смоленская Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн прихожей в станице Смоленская

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Интересный декоративный экран-вешалка из натуральных веток может пригодиться вам на даче, например, в лестничном холле, на веранде или террасе. Стоит лишь правильно обработать ствол, убрав кору, так, чтобы и для детей использование данной конструкции было безопасным.

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