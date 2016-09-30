Что можно сделать из дерева своими руками

Эту Книгу Идей мы собрали специально для вдохновения любителей все делать своим руками, экономить и радовать родных. Давайте вместе посмотрим, как самыми простыми способами сделать свой дом, дачу и участок более привлекательными.

Под каждой идеей вы найдете и примерный бюджет. Стоимость воплощения зависит от площади и от вашего региона с его местными ценами. При этом, любая цена рассчитана лишь на материалы, без стоимости работ.

Так что же можно сделать из дерева своими руками?