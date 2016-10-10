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​Дом американской мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Кухня в стиле модерн
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Как бы выглядел в Польше или РФ идеальный дом американской мечты? Именно так! А сколько бы он стоил? Узнаем по ходу статьи!

Студия MG PROJEKT PROJEKTY DOMÓW реализована проект этого неоклассического особняка с французскими корнями на территории Польши. Стоимость реализации под ключ – от 12,5 млн рублей. Общая площадь дома – 259 кв. метров. Люксовая отделка + мебель обойдутся еще, минимум, в 6 млн рублей.

​В стиле «Отчаянных Домохозяек»

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Если вы смотрели этот сериал, то знаете, что ни о каком отчаянии в нем и речи не шло, а скорее об элитной пригородной улочке с красивыми домами и приличными соседями.  Данный образ популярен не только в самих США, но и по всему миру, где архитекторы стараются скопировать облик американской мечты.

Данный стиль про-французский, он популярен на Юге США. Здесь же мы можем найти домики, как в сериале, о котором мы писали выше, ранчо, викторианские домики  и таких прелестных представителей тропической атмосферы, как стили Шотган и Конч. Стиль этого дома подходит под линейку южных домов в стиле French Eclectic и соединяет все плюсы французского особняка, ранчо и американского образа жизни на Юге страны.

Польская имитация

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Если вы еще не забыли, этот дом реализован в Польше и в проекте нет эксклюзивных или привезенных прямо из Штатов материалов, поэтому он находится на самой низкой планке элитного жилья, где стоимость «под ключ» начинается от 12 млн рублей.

Официальное название дома Rezydencja Parkowa. На сайте компании вы можете найти и планировку, и стоимость реализации в польской валюте. Кроме того, там есть 28 фотографий реализации данного проекта, которые возможно будут вам интересны, а также достаточно данных для составления своей личной сметы.

Характеристика дома

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Стены из Porotherm, с утеплением пенополистиролом. Фундамент монолитный, потолок деревянный, наружные стены штукатурка, кровля керамическая. Площадка перед домом выложена тротуарной плиткой, все окна пластиковые, двойные стеклопакеты с декоративной расстекловкой.

​Гостиная

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Кухня в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Шикарная гостиная с двусветным освещением имеет рядом не менее просторную террасу, двери-слайдеры с выходом на нее и площадь более 55 кв. метров.

​Планировка дома

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Гостиная в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Данный дом построен по системе ранчо, является одноэтажным и имеет второй этаж с мансардными окнами, где разместилась лишь детская игровая зона.

Площадь гостиной – более 55 кв. метров, столовой – более 20, кухни – около 28. Есть гараж на два автомобиля, котельная, мастерская и кладовая при гараже. Кроме того, в дом есть три спальни (35, 17 и 15 кв. метров) с гардеробной в 5 кв. метров и двумя ванными (16 и 11 кв. метров). В доме также есть кабинет с эркерными окнами, гостевой туалет, прихожая и большая терраса с камином.

На втором этаже расположилась огромная детская игровая площадью 100 кв. метров с зоной для игр, домашним кинотеатром с игровыми приставками и т.п. Над гаражом – второй уровень по типу второго уровня в амбарах на ранчо.

​Дизайн интерьера

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Гостиная в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Дизайн интерьера выполнен в американском неоклассическом стиле, на грани транситионала и модерна. Здесь есть и серая кухня с островом, и антикварный деревянный буфет, и модульный диван, составляющие эклектичный микс из нескольких направлений, как в любом настоящем американском доме.

​Подсветка

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Стильная подсветка красиво подчеркивает экстерьер дома, выполненный с особым изяществом. Колонны, руст, белые козырьки и окна создают атмосферу изысканного  классического люкса, будто повсюду – лишь мрамор!

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