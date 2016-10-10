Как бы выглядел в Польше или РФ идеальный дом американской мечты? Именно так! А сколько бы он стоил? Узнаем по ходу статьи!

Студия MG PROJEKT PROJEKTY DOMÓW реализована проект этого неоклассического особняка с французскими корнями на территории Польши. Стоимость реализации под ключ – от 12,5 млн рублей. Общая площадь дома – 259 кв. метров. Люксовая отделка + мебель обойдутся еще, минимум, в 6 млн рублей.