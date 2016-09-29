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20 удобных гардеробных и кладовых

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гардеробная в стиле модерн
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Не хватает места для ваших вещей? Вы уже подумали об организации гардеробной или кладовой? Правильно организованное место для хранения в 6 кв. метров позволяет вместить столько же вещей, сколько «стандартные» 18 кв. метров! Давайте рассмотрим секреты организации по пунктам, найдем свои собственные ошибки и наконец-то получим свою идеальную гардеробную!

Кладовая при кухне – тоже важная тема для разговора. Мелочи, редко используемая мелкая бытовая техника, запасы, дубликаты хороших вещей, купленных со скидкой – всем этим вещам нужно место и желательно – не на виду!

​Микс из модулей

homify Гардеробная в скандинавском стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Ящики, плетеные корзинки, закрытые и открытые полки, штанги, специальные полочки под чемоданы. Все то, что было реализовано в проекте гардеробной выше, очень удобно в использовании и обязательно вам пригодится.

​Американский формат

Гардеробная Rash_studio Гардеробная в классическом стиле
Rash_studio

Гардеробная

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Американский формат гардеробной подразумевает крупные модули с ящиками, которые создаются под заказ, штанги и открытые полки разного формата.

​В прихожей

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Гардеробная в стиле модерн
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

У вас есть узкая и длинная ниша в прихожей? Добавьте туда вот такие шкафчики и вы получите шикарный коридорчик даже со стиральной машиной!

​Модуль под стиральную и сушильную

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

В кладовой при кухне, под лестницей, в подвале или в кладовке у коридора можно реализовать идею модуля под стиральную машину с закрытыми дверьми.

​Гардеробная в современном стиле

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Самый бюджетный вариант создания гардеробной – это два шкафчика с открытыми и закрытыми полками, зеркалами и ящиками, а также одна длинная штанга.

​Кладовая при кухне

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Красивые французские стеклянные двери, окна с расстекловкой, открытые полки, будто в пекарне или буфете – французская кладовая выглядит лучше некоторых кухонь!

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​Гардеробная «все включено»

Гардеробная комната Giovani Design Studio Гардеробная в стиле минимализм
Giovani Design Studio

Гардеробная комната

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

Посмотрите, как красиво в этой гардеробной разместились чемоданы, шляпки, обувь, ящики для галстуков и мелких предметов, полочка для украшений. Здесь даже есть мягкое местечко вдоль окна взамен пуфиков!

​Гардеробная в стиле минимализм

homify Гардеробная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Люксовые гардеробные, как правило, модульные и легко адаптируются под ваши условия. Если вы обратитесь к дизайнеру, он найдет для вас проверенную и профессиональную компанию, создаст эскиз и проконтролирует реализацию вашей мечты. Люксовые гардеробные для городских квартир и особняков обычно бывают трех типов – в стиле минимализм (на снимке выше), в стиле неоклассика (на снимке ниже) и в американском стиле (еще на снимок ниже).

​Гардеробная в стиле неоклассика

homify Гардеробная в эклектичном стиле Серый гардеробная,дизайн гардеробной,идеи для гардеробной,оформление гардеробн,пастельные цвета,пастельные оттенки,белый цвет
homify

homify
homify
homify

Неоклассическая гардеробная часто заимствует предметы из стиля ар-деко – зеркала Starburst, ковры с высоким ворсом, венецианские зеркала, блестящий и стеклянный декор. Здесь большое внимание уделяется перспективе, галерейной планировке.

​Американская гардеробная

homify Гардеробная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Американская гардеробная выглядит проще неоклассической, обычно она светлее, содержит меньше блестящих и гламурных элементов. Тем не менее, она имеет большую площадь, отличное освещение и полный набор модулей. Здесь большое внимание уделяется площади и максимальной практичности.

​Скандинавская гардеробная

homify Гардеробная в стиле модерн Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Нежные пастельные тона для акцентов, белый цвет и бледное дерево – основа скандинавской гардеробной.

​Классический венецианский стиль

Реализация Особняка, Tutto design Tutto design Гардеробная в классическом стиле
Tutto design

Реализация Особняка

Tutto design
Tutto design
Tutto design

В классическом стиле есть несколько типов гардеробных, один из них – современный, он создается на основе зеркального шкафа-купе с оформлением его зеркал в венецианском стиле.

​Ар-нуво в гардеробной

homify Гардеробная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стиль ар-нуво в городской квартире смотрится хорошо лишь на большой площади, но позволяет превратить обычную новостройку в роскошный особняк.

​Азиатский стиль

Дом в вьетнамском стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Гардеробная в азиатском стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в вьетнамском стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Удивительный азиатский люксовый или тропический стиль предлагают использовать серое, беленое, черное, сиреневое дерево, этнические орнаменты и плитку под камень.

​Детская гардеробная

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Для детской гардеробной лучше всего выбрать любимый цвет ребенка, акриловые или матовые белые фасады и добавить побольше мелких ящиков.

​Гардеробная в прихожей

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Архитектор Татьяна Стащук

Квартира с библиотекой

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Чтобы добавить прихожей функциональности, вам пригодится гардеробная с дверьми-слайдерами, зеркалом и элегантной отделкой в тон.

​Мульти-функциональность

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта интересная гардеробная при столовой имеет и зону кладовой, и зону кабинета! Удобно!

​Гардеробная в большой спальне

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эти удивительная гардеробная в мужской спальне позволяет самым удобным образом разместить всю одежду и обувь.

​Зеркало и глянец

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Гардеробная в стиле модерн
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Два самых популярных способа отделки гардеробной – зеркальная и глянцевая белая. Они подходят под такие стили, как модерн, минимализм, скандинавский, ар-деко, гламурный шик и другие.

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