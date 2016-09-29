20 удобных гардеробных и кладовых

Не хватает места для ваших вещей? Вы уже подумали об организации гардеробной или кладовой? Правильно организованное место для хранения в 6 кв. метров позволяет вместить столько же вещей, сколько «стандартные» 18 кв. метров! Давайте рассмотрим секреты организации по пунктам, найдем свои собственные ошибки и наконец-то получим свою идеальную гардеробную!

Кладовая при кухне – тоже важная тема для разговора. Мелочи, редко используемая мелкая бытовая техника, запасы, дубликаты хороших вещей, купленных со скидкой – всем этим вещам нужно место и желательно – не на виду!