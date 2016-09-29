20 удобных гардеробных и кладовых

Не хватает места для ваших вещей? Вы уже подумали об организации гардеробной или кладовой? Правильно организованное место для хранения в 6 кв. метров позволяет вместить столько же вещей, сколько «стандартные» 18 кв. метров! Давайте рассмотрим секреты организации по пунктам, найдем свои собственные ошибки и наконец-то получим свою идеальную гардеробную!
Кладовая при кухне – тоже важная тема для разговора. Мелочи, редко используемая мелкая бытовая техника, запасы, дубликаты хороших вещей, купленных со скидкой – всем этим вещам нужно место и желательно – не на виду!
Ящики, плетеные корзинки, закрытые и открытые полки, штанги, специальные полочки под чемоданы. Все то, что было реализовано в проекте гардеробной выше, очень удобно в использовании и обязательно вам пригодится.
Американский формат гардеробной подразумевает крупные модули с ящиками, которые создаются под заказ, штанги и открытые полки разного формата.
У вас есть узкая и длинная ниша в прихожей? Добавьте туда вот такие шкафчики и вы получите шикарный коридорчик даже со стиральной машиной!
В кладовой при кухне, под лестницей, в подвале или в кладовке у коридора можно реализовать идею модуля под стиральную машину с закрытыми дверьми.
Самый бюджетный вариант создания гардеробной – это два шкафчика с открытыми и закрытыми полками, зеркалами и ящиками, а также одна длинная штанга.
Красивые французские стеклянные двери, окна с расстекловкой, открытые полки, будто в пекарне или буфете – французская кладовая выглядит лучше некоторых кухонь!
Посмотрите, как красиво в этой гардеробной разместились чемоданы, шляпки, обувь, ящики для галстуков и мелких предметов, полочка для украшений. Здесь даже есть мягкое местечко вдоль окна взамен пуфиков!
Люксовые гардеробные, как правило, модульные и легко адаптируются под ваши условия. Если вы обратитесь к дизайнеру, он найдет для вас проверенную и профессиональную компанию, создаст эскиз и проконтролирует реализацию вашей мечты. Люксовые гардеробные для городских квартир и особняков обычно бывают трех типов – в стиле минимализм (на снимке выше), в стиле неоклассика (на снимке ниже) и в американском стиле (еще на снимок ниже).
Неоклассическая гардеробная часто заимствует предметы из стиля ар-деко – зеркала Starburst, ковры с высоким ворсом, венецианские зеркала, блестящий и стеклянный декор. Здесь большое внимание уделяется перспективе, галерейной планировке.
Американская гардеробная выглядит проще неоклассической, обычно она светлее, содержит меньше блестящих и гламурных элементов. Тем не менее, она имеет большую площадь, отличное освещение и полный набор модулей. Здесь большое внимание уделяется площади и максимальной практичности.
Нежные пастельные тона для акцентов, белый цвет и бледное дерево – основа скандинавской гардеробной.
В классическом стиле есть несколько типов гардеробных, один из них – современный, он создается на основе зеркального шкафа-купе с оформлением его зеркал в венецианском стиле.
Стиль ар-нуво в городской квартире смотрится хорошо лишь на большой площади, но позволяет превратить обычную новостройку в роскошный особняк.
Удивительный азиатский люксовый или тропический стиль предлагают использовать серое, беленое, черное, сиреневое дерево, этнические орнаменты и плитку под камень.
Для детской гардеробной лучше всего выбрать любимый цвет ребенка, акриловые или матовые белые фасады и добавить побольше мелких ящиков.
Чтобы добавить прихожей функциональности, вам пригодится гардеробная с дверьми-слайдерами, зеркалом и элегантной отделкой в тон.
Эта интересная гардеробная при столовой имеет и зону кладовой, и зону кабинета! Удобно!
Эти удивительная гардеробная в мужской спальне позволяет самым удобным образом разместить всю одежду и обувь.
Два самых популярных способа отделки гардеробной – зеркальная и глянцевая белая. Они подходят под такие стили, как модерн, минимализм, скандинавский, ар-деко, гламурный шик и другие.
Далее на homify:
— Проекты коттеджей на homify;
— Гламурный коттедж для молодой семьи;