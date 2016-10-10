​10 шикарных летних кухонь

Тропический рустик и тропический стиль вообще в отличие от рустика в Испании или Альпах гораздо проще адаптируется под современные приемы в дизайне интерьера. Например, под многообразие материалов и оттенок, панорамное остекление, высокие потолки, обилие стальных и серых элементов в современном дизайне. Здесь легко можно встретить даже гарнитур в стиле минимализм!

Такой тропический рустик выглядит колоритно, ярко, подходит под загородный дом и при этом не вызывает ощущение грубоватой провинциальности – по крайней мере, не так остро, как рустик традиционный, европейский. Лучшие проекты в тропическом современном стиле можно найти в Бразилии, Австралии, ЮАР, куда мы сейчас и отправимся.

В этой подборке мы покажем вам приемы, которые можно позаимствовать из тропического стиля для летней или стандартной кухни.