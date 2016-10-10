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​10 шикарных летних кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
COBERTURA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Angela Medrado Arquitetura + Design Angela Medrado Arquitetura + Design Кухня в стиле модерн Дерево Многоцветный
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Тропический рустик и тропический стиль вообще в отличие от рустика в Испании или Альпах гораздо проще адаптируется под современные приемы в дизайне интерьера. Например, под многообразие материалов и оттенок, панорамное остекление, высокие потолки, обилие стальных и серых элементов в современном дизайне. Здесь легко можно встретить даже гарнитур в стиле минимализм!

Такой тропический рустик выглядит колоритно, ярко, подходит под загородный дом и при этом не вызывает ощущение грубоватой провинциальности – по крайней мере, не так остро, как рустик традиционный, европейский. Лучшие проекты в тропическом современном стиле можно найти в Бразилии, Австралии, ЮАР, куда мы сейчас и отправимся.

В этой подборке мы покажем вам приемы, которые можно позаимствовать из тропического стиля для летней или стандартной кухни.

Отделка стен деревянными панелями

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Кухня в стиле кантри
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Панели «под дерево» или керамический паркет «под дерево» на стенах позволят самым простым способом сделать стандартную летнюю кухню «тропической» и весьма характерной.

Каменная барная стойка

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня в стиле кантри
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Барная стойка или кухонный остров с каменной столешницей помогут вам навсегда изменить облик стандартной кухни в стиле кантри или прованс.

Плетеные стулья

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Кухня в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Плетеные стулья и вообще плетеные изделия могут даже из минимализма сделать рустик! Подумайте о них, когда решите купить мебель от именитых брендов – так вы не разрушите атмосферу люкса и гламура, но придадите интерьеру особенный антураж.

Яркий тропический оттенок

Showroom DL COZINHAS, Atelier fernando alves arquitecto l.da Atelier fernando alves arquitecto l.da Кухня в стиле модерн
Atelier fernando alves arquitecto l.da

Atelier fernando alves arquitecto l.da
Atelier fernando alves arquitecto l.da
Atelier fernando alves arquitecto l.da

Этот кислотный лайм – лучшее, что можно было придумать для дизайна этого минималистичного гарнитура, чтобы выделить его среди других претендентов на покупку. Выполненный в стиле минимализм, он отлично впишется в дизайн загородного дома из дерева или «под рустик».

Тропические растения

Suite for Ten, Egue y Seta Egue y Seta Кухня в средиземноморском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Немаловажной деталью являются и тропические растения, расставленные тут и там, вертикальные сады и фитостены, симпатичные зеленые оттенки и орнаменты на подушках и мягкой мебели.

Деревянные потолки и окна

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный прием поможет создать на современной кухне антураж «а-ля рустик», при этом не мешая практичности гарнитура, мебели и остальной отделки.

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Серфинг-настроение

COBERTURA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Angela Medrado Arquitetura + Design Angela Medrado Arquitetura + Design Кухня в стиле модерн Дерево Многоцветный
Angela Medrado Arquitetura + Design

Angela Medrado Arquitetura + Design
Angela Medrado Arquitetura + Design
Angela Medrado Arquitetura + Design

Капелька бохо в дизайне подушек, серф-доска, этнические аксессуары, маленькие плетеные корзины и посуда handmade, а также мебель с тонкими плавными линиями в стиле 60-х помогут создать серферское, богемное настроение в атмосферой тропического рустика.

Двухцветный гарнитур

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одна идея с той же кухни – двухцветный гарнитур, один оттенок которого поддерживает современное настроение, другой – серферское, рустикальное, тропическое.

Апельсиновый рай

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Апельсиновый цвет, как никакой другой, идеально подходит для дизайна городской малогабаритной кухни с тропическими оттенками.

Пластиковые стулья

DS, Angelica Pecego Arquitetura Angelica Pecego Arquitetura Кухня в стиле модерн
Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura

Современные трендовые стулья из пластика (как на фотографии выше или, например,  Acapulco) отлично подойдут для зоны столовой, они сделают ее менее формальной. Стулья из пластика (модные, не стандартные) стоят от 4 тыс. рублей, брендовые – от 35 тыс. рублей. Самые обычное, но яркие стоят около 1,5 тыс. рублей, самые дешевые белые – около 1 тыс. рублей за шт.

​Мозаика и камень

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro Маленькие кухни Кирпичи
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

Добавить брутального тропического антуража помогут средиземноморская (арабская) мозаика и натуральный камень, плитка «под камень» или керамогранит. Камень тоже может быть использован декоративный или натуральный, если вы хотите сделать шоу более правдоподобным. Для летней кухни он уместен не только в отделке акцентных стен, но и в дизайне экстерьера. Мозаикой может бытьукрашена и терраса, а не только кухонный фартук. Очень важно, чтобы она подходила по оттенкам к газонной траве или цвету воды в бассейне.

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