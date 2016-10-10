​10 шикарных летних кухонь

Тропический рустик и тропический стиль вообще в отличие от рустика в Испании или Альпах гораздо проще адаптируется под современные приемы в дизайне интерьера. Например, под многообразие материалов и оттенок, панорамное остекление, высокие потолки, обилие стальных и серых элементов в современном дизайне. Здесь легко можно встретить даже гарнитур в стиле минимализм!
Такой тропический рустик выглядит колоритно, ярко, подходит под загородный дом и при этом не вызывает ощущение грубоватой провинциальности – по крайней мере, не так остро, как рустик традиционный, европейский. Лучшие проекты в тропическом современном стиле можно найти в Бразилии, Австралии, ЮАР, куда мы сейчас и отправимся.
В этой подборке мы покажем вам приемы, которые можно позаимствовать из тропического стиля для летней или стандартной кухни.
Панели «под дерево» или керамический паркет «под дерево» на стенах позволят самым простым способом сделать стандартную летнюю кухню «тропической» и весьма характерной.
Барная стойка или кухонный остров с каменной столешницей помогут вам навсегда изменить облик стандартной кухни в стиле кантри или прованс.
Плетеные стулья и вообще плетеные изделия могут даже из минимализма сделать рустик! Подумайте о них, когда решите купить мебель от именитых брендов – так вы не разрушите атмосферу люкса и гламура, но придадите интерьеру особенный антураж.
Этот кислотный лайм – лучшее, что можно было придумать для дизайна этого минималистичного гарнитура, чтобы выделить его среди других претендентов на покупку. Выполненный в стиле минимализм, он отлично впишется в дизайн загородного дома из дерева или «под рустик».
Немаловажной деталью являются и тропические растения, расставленные тут и там, вертикальные сады и фитостены, симпатичные зеленые оттенки и орнаменты на подушках и мягкой мебели.
Данный прием поможет создать на современной кухне антураж «а-ля рустик», при этом не мешая практичности гарнитура, мебели и остальной отделки.
Капелька бохо в дизайне подушек, серф-доска, этнические аксессуары, маленькие плетеные корзины и посуда handmade, а также мебель с тонкими плавными линиями в стиле 60-х помогут создать серферское, богемное настроение в атмосферой тропического рустика.
Еще одна идея с той же кухни – двухцветный гарнитур, один оттенок которого поддерживает современное настроение, другой – серферское, рустикальное, тропическое.
Апельсиновый цвет, как никакой другой, идеально подходит для дизайна городской малогабаритной кухни с тропическими оттенками.
Современные трендовые стулья из пластика (как на фотографии выше или, например, Acapulco) отлично подойдут для зоны столовой, они сделают ее менее формальной. Стулья из пластика (модные, не стандартные) стоят от 4 тыс. рублей, брендовые – от 35 тыс. рублей. Самые обычное, но яркие стоят около 1,5 тыс. рублей, самые дешевые белые – около 1 тыс. рублей за шт.
Добавить брутального тропического антуража помогут средиземноморская (арабская) мозаика и натуральный камень, плитка «под камень» или керамогранит. Камень тоже может быть использован декоративный или натуральный, если вы хотите сделать шоу более правдоподобным. Для летней кухни он уместен не только в отделке акцентных стен, но и в дизайне экстерьера. Мозаикой может бытьукрашена и терраса, а не только кухонный фартук. Очень важно, чтобы она подходила по оттенкам к газонной траве или цвету воды в бассейне.
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