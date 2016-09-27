12 идей для вашего сада

Не смотря на всю красоту окружающего нас мира, когда дело доходит до обустройства участка перед домом, мы все же не соглашаемся с тем, что именно природа – лучший дизайнер. Мы совсем не стремимся отдать заветный клочок земли на растерзание бесконтрольной флоре и фауне (!). Все это происходит из желания создать совершенное пространство, полностью соответствующее нашим представлениям об эстетике. А если вдруг не получилось с первого раза, на следующий сезон мы можем попробовать еще.

У каждого из нас есть свои мысли о том, как должен выглядеть самый лучший в мире сад. Мы кропотливо собираем этот образ в течение жизни, чтобы в нужный момент воплотить его в реальности. Именно потому мы предлагаем эту Книгу Идей с вариантами обустройства местечка перед домом (или за домом) всем, а не только тем, у кого садовые инструменты в руках не первый год. Ведь именно наши мечты постепенно изменяют реальность вокруг нас нас.