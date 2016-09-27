12 идей для вашего сада

Не смотря на всю красоту окружающего нас мира, когда дело доходит до обустройства участка перед домом, мы все же не соглашаемся с тем, что именно природа – лучший дизайнер. Мы совсем не стремимся отдать заветный клочок земли на растерзание бесконтрольной флоре и фауне (!). Все это происходит из желания создать совершенное пространство, полностью соответствующее нашим представлениям об эстетике. А если вдруг не получилось с первого раза, на следующий сезон мы можем попробовать еще.
У каждого из нас есть свои мысли о том, как должен выглядеть самый лучший в мире сад. Мы кропотливо собираем этот образ в течение жизни, чтобы в нужный момент воплотить его в реальности. Именно потому мы предлагаем эту Книгу Идей с вариантами обустройства местечка перед домом (или за домом) всем, а не только тем, у кого садовые инструменты в руках не первый год. Ведь именно наши мечты постепенно изменяют реальность вокруг нас нас.
Такое сочетание растений, к сожалению, недоступно большинству жителей нашей страны. Потому мы предлагаем смотреть шире, на общую композицию, состоящую из высоких голоствольных и низких с контрастной листвой, дополненных белой галькой, плоскими, почти черными камнями и стриженным газоном.
Сложный микс использованных материалов создает удивительно гармоничное пространство даже на столь маленькой площади. Азиатский дизайн всегда поражает виртуозным умением рассказать так много об искусстве жить.
Продуманное сочетание растений позволяет создать иллюзию, что в этом саду человек только создал ограждение и поставил подсвеченный экран. Все остальные уголки захватила природа. Но когда вы обратите внимание на идеальное чередование растений с учетом их окраски и формы, времени и эффектности цветения, вы удивитесь, сколь сложным был план ландшафтого архитектора.
Эффектный прием сочетания газона с плоскими камнями создает очень аккуратное и удобное пространство перед домом. Добавив сюда точечные посадки кустарников и клумбы по периметру, вы превратите свой сад в место, которое не будет требовать особого ухода. И если пальмы на этом снимке вы все же считаете обязательным элементом, вырастите их в контейнерах и заносите зимой под крышу.
Избавить от дополнительных хлопот по уходу за садом может засыпка щебнем. Но чтобы это не было излишне брутальным, вы можете создать на его фоне высокие рокарии, обложенные контрастными по цвету и форме камнями и засаженные неприхотливыми суккулентами. Ходить по щебню не очень удобно, да и обувь он нещадно царапает, потому не лишними будут плиты для дорожки, положенные на расстоянии шага друг от друга.
Можно использовать рифленое термодерево или модули из ДПК (древесно-полимерный композит) для оформления дорожек на фоне газона.Так вы обеспечите единый образ с террасой.
Если между вашим и соседним домом – всего лишь пара метров, это вовсе не повод махнуть на них рукой. Создав красивую галерею из бамбуковых (или реечных деревянных) экранов, сделав высокие бетонные клумбы и посадив в них что-то, что будет радовать глаз, вы превратите и это место в ухоженный сад.
Это вовсе не обязательно должен быть бассейн глубиной в 2 метра, иногда достаточно и 20 сантиметров воды, чтобы живительная влага наполнила окружающий мир. Сложные мозаичные конструкции выглядят таковыми лишь на первый взгляд. Соединенные в одном проекте, они могут даже показаться излишними, потому вы имеете полное право «растащить» эти идеи по всему участку.
Белоснежная деревянная беседка, каменная брусчатка на дорожках и площадке для столовой группы, кустарнички под обрезку плюс пушистый идеально стриженный газон.
Да, такое могла бы создать и природа. Но в данном случае все это сделано рукой мастера, который так органично вписал свой замысел в природное окружение.
В жарком климате сложнее обеспечить растения водой, потому на всем Средиземноморье их высаживают в глиняные горшки, пластиковые кашпо и в габаритные 5-литровые жестянки из-под оливкового масла из супермаркета.
Вы можете вырастить все это и под открытым небом, а когда они вырастут, пересадить поближе к кухне,чтобы на столе всегда была свежая зелень и пряность.
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