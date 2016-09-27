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12 идей для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo Сад в тропическом стиле
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Не смотря на всю красоту окружающего нас мира, когда дело доходит до обустройства участка перед домом, мы все же не соглашаемся с тем, что именно природа – лучший дизайнер. Мы совсем не стремимся отдать заветный клочок земли на растерзание бесконтрольной флоре и фауне (!). Все это происходит из желания создать совершенное пространство, полностью соответствующее нашим представлениям об эстетике. А если вдруг не получилось с первого раза, на следующий сезон мы можем попробовать еще.

У каждого из нас есть свои мысли о том, как должен выглядеть самый лучший в мире сад. Мы кропотливо собираем этот образ в течение жизни, чтобы в нужный момент воплотить его в реальности. Именно потому мы предлагаем эту Книгу Идей с вариантами обустройства местечка перед домом (или за домом) всем, а не только тем, у кого садовые инструменты в руках не первый год. Ведь именно наши мечты постепенно изменяют реальность вокруг нас нас.

Тропический шик

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines Сад в стиле модерн
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

Такое сочетание растений, к сожалению, недоступно большинству жителей нашей страны.  Потому мы предлагаем смотреть шире, на общую композицию, состоящую из высоких голоствольных и низких с контрастной листвой, дополненных белой галькой, плоскими, почти черными камнями и стриженным газоном.

Азиатский антураж

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Сад в стиле модерн
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Сложный микс использованных материалов создает удивительно гармоничное пространство даже на столь маленькой площади. Азиатский дизайн всегда поражает виртуозным умением рассказать так много об искусстве жить.

Программируемое буйство

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Продуманное сочетание растений позволяет создать иллюзию, что в этом саду человек только создал ограждение и поставил подсвеченный экран. Все остальные уголки захватила природа. Но когда вы обратите внимание на идеальное чередование растений с учетом их окраски и формы, времени и эффектности цветения, вы удивитесь, сколь сложным был план ландшафтого архитектора.

Изысканный минимализм

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo Сад в тропическом стиле
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

Эффектный прием сочетания газона с плоскими камнями создает очень аккуратное и удобное пространство перед домом. Добавив сюда точечные посадки кустарников и клумбы по периметру, вы превратите свой сад в место, которое не будет требовать особого ухода. И если пальмы на этом снимке вы все же считаете обязательным элементом, вырастите их в контейнерах и заносите зимой под крышу.

Камень на камне

homify Сад в средиземноморском стиле Песчаник
homify

homify
homify
homify

Избавить от дополнительных хлопот по уходу за садом может засыпка щебнем. Но чтобы это не было излишне брутальным, вы можете создать на его фоне высокие рокарии, обложенные контрастными по цвету и форме камнями и засаженные неприхотливыми суккулентами. Ходить по щебню не очень удобно, да и обувь он нещадно царапает, потому не лишними будут плиты для дорожки, положенные на расстоянии шага друг от друга.

Простота и стиль

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Сад в стиле модерн Дерево Белый
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Можно использовать рифленое термодерево или модули из ДПК (древесно-полимерный композит) для оформления дорожек на фоне газона.Так вы обеспечите единый образ с террасой.

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Теневая сторона

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле Бамбук Эффект древесины
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

Если между вашим и соседним домом – всего лишь пара метров, это вовсе не повод махнуть на них рукой. Создав красивую галерею из бамбуковых (или реечных деревянных) экранов, сделав высокие бетонные клумбы и посадив в них что-то, что будет радовать глаз, вы превратите и это место в ухоженный сад.

Ощущение лагуны

farbenfroher Reihenhausgarten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel Сад в эклектичном стиле
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

Это вовсе не обязательно должен быть бассейн глубиной в 2 метра, иногда достаточно и 20 сантиметров воды, чтобы живительная влага наполнила окружающий мир. Сложные мозаичные конструкции выглядят таковыми лишь на первый взгляд. Соединенные в одном проекте, они могут даже показаться излишними, потому вы имеете полное право «растащить» эти идеи по всему участку.

​Европейская идиллия

Garten mit Bachlauf, dirlenbach - garten mit stil dirlenbach - garten mit stil Сад в стиле кантри
dirlenbach – garten mit stil

dirlenbach - garten mit stil
dirlenbach – garten mit stil
dirlenbach - garten mit stil

Белоснежная деревянная беседка, каменная брусчатка на дорожках и площадке для столовой группы, кустарнички под обрезку плюс пушистый идеально стриженный газон.

​Природное совершенство

homify Сад в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Да, такое могла бы создать и природа. Но в данном случае все это сделано рукой мастера, который так органично вписал свой замысел в природное окружение.

​Средиземноморская сказка

Gartenparadies, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Сад в средиземноморском стиле
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

В жарком климате сложнее обеспечить растения водой, потому на всем Средиземноморье их высаживают в глиняные горшки, пластиковые кашпо и в габаритные 5-литровые жестянки из-под оливкового масла из супермаркета.

​Огород в доме

Мини огород на кухне. homify Кухни в эклектичном стиле
homify

Мини огород на кухне.

homify
homify
homify

Вы можете вырастить все это и под открытым небом, а когда они вырастут, пересадить поближе к кухне,чтобы на столе всегда была свежая зелень и пряность.

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