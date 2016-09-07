5 шедевров японского стиля

Традиционная японская архитектура ярко отличается гармонией лаконичности и изящества и, хотя, современные здания далеки от древних чайных домиков с изогнутыми линиями крыши, определенное своеобразие и особая философия взаимоотношений жилища и окружающей природы безусловно делает и ультрасовременные дома колоритными примерами для изучения.
Простая прямоугольная форма этого домика украшено серым камнем и необработанным деревом, что придает образу легкую ностальгию и напоминает о тихом деревенском быте и незатейливом отдыхе на природе. Клумба, дугой огибающая фасад, нарочито небрежна и отдана во власть зелени и цветов. Интерьер и экстерьер дома плавно переходят друг в друга, благодаря большим открытым проемам окон и дверей внутреннее пространство дома тесно связано с окружающей природой – в лучших традициях японских деревенских домиков.
В этом проекте контрастно соединились технологии прошлого и будущего, создавая великолепие архитектурных форм и ощущение уюта. Стеклянный фасад, панорамное окно мансарды на высокой крыше, черно-графитовая отделка стен в сочетании с легкими и тонкими оконными рамами – все это создает образ дома как ультрасовременного здания из стекла и бетона. И вдруг, неожиданно, мягкость силуэта и деревенский уют соломенной кровли, превращают это чудо технологии hi-tech в милый
пряничный домик на опушке леса.
Сложные рельеф не останавливает японских архитекторов перед освоением великолепных пейзажей. Черный дом словно завис в полете на крутом склоне перед озером, но это не делает постройку рискованной. Точные расчеты фундаментной части – и можно круглый год любоваться близостью природы из своего окна.
Кто сказал, что отдых на природе сложно организовать на высоком уровне hi-tech, тот вероятно мало знаком с японским подходом к строительству домов. Гладь реки, идеально-ровная зелень газона и легкий сборный домик с панорамой окон, выходящих к берегу. Такая лаконичная форма дома легко вписывается в пространство, не возвышаясь над окружающей природой и ее первозданностью.
В теплом климате вполне можно себе позволить оборудовать максимальное количество удобных зон отдыха на улице: летняя веранда с тенистым навесом, бассейн, патио возле дома, а напротив – зеленый сад. В этом маленьком дворике все очень близко друг к другу, что делает особенно уютной такую уединенную площадку за домом.
2. Открытая ниша под умывальником
3. Деревянный стеллаж в деревенском стиле
4. Винтажный шкаф для мойки
5. В блеске зеркал
6. Полка для полотенец
7. Комоды сделанные на заказ