5 шедевров японского стиля

В этом проекте контрастно соединились технологии прошлого и будущего, создавая великолепие архитектурных форм и ощущение уюта. Стеклянный фасад, панорамное окно мансарды на высокой крыше, черно-графитовая отделка стен в сочетании с легкими и тонкими оконными рамами – все это создает образ дома как ультрасовременного здания из стекла и бетона. И вдруг, неожиданно, мягкость силуэта и деревенский уют соломенной кровли, превращают это чудо технологии hi-tech в милый пряничный домик на опушке леса.