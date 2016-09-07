Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 шедевров японского стиля

Перла Вереника Перла Вереника
Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Дома в стиле модерн Дерево Черный
Loading admin actions …

Традиционная японская архитектура ярко отличается гармонией лаконичности и изящества и, хотя, современные здания далеки от древних чайных домиков с изогнутыми линиями крыши, определенное своеобразие и особая философия взаимоотношений жилища и окружающей природы безусловно делает и ультрасовременные дома колоритными примерами для изучения. 

1. Японский домик в стиле кантри

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Простая прямоугольная форма этого домика украшено серым камнем и необработанным деревом, что придает образу легкую ностальгию и напоминает о тихом деревенском быте и незатейливом отдыхе на природе. Клумба, дугой огибающая фасад, нарочито небрежна и отдана во власть зелени и цветов. Интерьер и экстерьер дома плавно переходят друг в друга, благодаря большим открытым проемам окон и дверей внутреннее пространство дома тесно связано с окружающей природой – в лучших традициях японских деревенских домиков.

2. Ультрасовременный домик словно из сказки

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

В этом проекте контрастно соединились технологии прошлого и будущего, создавая великолепие архитектурных форм и ощущение уюта. Стеклянный фасад, панорамное окно мансарды на высокой крыше, черно-графитовая отделка стен в сочетании с легкими и тонкими оконными рамами – все это создает образ дома как ультрасовременного здания из стекла и бетона. И вдруг, неожиданно, мягкость силуэта и деревенский уют соломенной кровли, превращают это чудо технологии hi-tech в милый пряничный домик на опушке леса. 

3. Уединенный дом на берегу озера

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Дома в стиле модерн Дерево Черный
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Сложные рельеф не останавливает японских архитекторов перед освоением великолепных пейзажей. Черный дом словно завис в полете на крутом склоне перед озером, но это не делает постройку рискованной. Точные расчеты фундаментной части – и можно круглый год любоваться близостью природы из своего окна.

4. Стильная хижина рыбака

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Дома в стиле кантри
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Кто сказал, что отдых на природе сложно организовать на высоком уровне hi-tech, тот вероятно мало знаком с японским подходом к строительству домов. Гладь реки, идеально-ровная зелень газона и легкий сборный домик с панорамой окон, выходящих к берегу. Такая лаконичная форма дома легко вписывается в пространство, не возвышаясь над окружающей природой и ее первозданностью.

5. С южным колоритом

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад в рустикальном стиле Камень Зеленый
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

В теплом климате вполне можно себе позволить оборудовать максимальное количество удобных зон отдыха на улице: летняя веранда с тенистым навесом, бассейн, патио возле дома, а напротив – зеленый сад. В этом маленьком дворике все очень близко друг к другу, что делает особенно уютной такую уединенную площадку за домом.

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

1. Мобильный стеллаж

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Chácara Riacho, AK Arquitetura Interiores AK Arquitetura Interiores Ванная комната в рустикальном стиле
AK Arquitetura Interiores

AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores

2. Открытая ниша под умывальником

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography Ванная комната в стиле минимализм
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

3. Деревянный стеллаж в деревенском стиле

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Ванная комната в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

4. Винтажный шкаф для мойки

Apto Al. Campinas, Elisabete Primati Arquitetura Elisabete Primati Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Elisabete Primati Arquitetura

Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura

5. В блеске зеркал

House in Sayo, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン Ванная комната в стиле модерн Серый
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

6. Полка для полотенец

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd Ванная комната в стиле модерн
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

7. Комоды сделанные на заказ

​11 ванных комнат с WOW-эффектом
А вам подходят японские принципы гармонии дома с природой?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо