Экономим с умом. 10 советов от Homify

Косметический ремонт не должен быть дорогостоящим, хотя с этим утверждением могут быть не согласны многие тематические журналы и каталоги. Работая над дизайном интерьера самостоятельно, у вас есть шанс неплохо сэкономить. Попробуйте преобразить облик своего дома, уделив этому немного времени и собственной фантазии. В погоне за прибылью, розничные могут пытаться убедить вас в приобретении дорогостоящих новинок, рассказывая о современных тенденциях в оформлении интерьера. Тем не менее, если вам нужно вдохновение для того, чтобы понять, каким именно вы хотите видеть свой дом, прислушайтесь к советам специалистов homify. Сегодня мы хотим показать вам 10 отличных примеров недорогого оформления собственного интерьеров.