Экономим с умом. 10 советов от Homify

Косметический ремонт не должен быть дорогостоящим, хотя с этим утверждением могут быть не согласны многие тематические журналы и каталоги. Работая над дизайном интерьера самостоятельно, у вас есть шанс неплохо сэкономить. Попробуйте преобразить облик своего дома, уделив этому немного времени и собственной фантазии. В погоне за прибылью, розничные могут пытаться убедить вас в приобретении дорогостоящих новинок, рассказывая о современных тенденциях в оформлении интерьера. Тем не менее, если вам нужно вдохновение для того, чтобы понять, каким именно вы хотите видеть свой дом, прислушайтесь к советам специалистов homify. Сегодня мы хотим показать вам 10 отличных примеров недорогого оформления собственного интерьеров.
Блошиные рынки были популярны всегда. Обычно они проводятся в выходные дни в парках или скверах, куда, порой, заглядывает городской житель или турист в поисках диковинных безделушек для дома. Здесь можно найти все, будь то мебель, вазы, необычные рамки для фотографий, книги или столовые приборы. Уверены, что вы с пользой проведете время, прогуливаясь по воскресному рынку и разглядывая полные историей вещицы из бабушкиных сундуков, а также наверняка не вернетесь домой без интересных приобретений.
Как иногда бывает грустно расставаться со старыми предметами мебели. Перед вами на фото – старинный французский комод, который был в буквальном смысле спасен и вывезен со свалки. Реставраторы немного потрудились над его внешним видом, отшлифовав и покрыв его новой краской. Таким образом, старинная мебель имеет шанс на вторую жизнь, а затраты на ее восстановление могут оказаться на порядок меньше, чем приобретение новой.
Эксклюзивные мебельные дистрибьютеры всегда готовы познакомить вас с самыми актуальными трендами и сезонными must have, а также убедить приобрести дорогостоящий товар. Увы, цена не всегда соответствует качеству. Постарайтесь сперва представить, как вы хотите украсить свой дом или квартиру, каким на ваш взгляд должен быть интерьер. Подумайте, что подходит именно вам, вашему характеру и настроению. Таким образом, вы сможете сформулировать четкое понимание того, как оградить себя от приобретения товаров массового производства и мебели по завышенной стоимости , а также спокойно заняться поиском именно того, что вам действительно необходимо.
Цветы – путь к сердцу женщины. Украшайте ими свой дом! К сожалению, частое приобретение свежих букетов в магазинах не многим по карману, но вы можете обзавестись собственным садом и вовремя срезать бутоны, чтобы поставить их в вазу в своем доме. Помните, свежие цветы таят в себе очарование и нежность, поэтому даже только что собранный в парке или лесу букет полевых растений будет великолепно смотреться на вашем столе.
Покраска стен — достаточно популярный и простой способ изменения цветовой палитры интерьера помещения. Выбор красок для внутренних отделок велик, они безопасны для здоровья и окружающей среды. Руководствуясь только собственными вкусовыми пристрастиями, вы можете выбрать необходимый оттенок и получить интересный результат, который недоступен при использовании других отделочных материалов.
Малогабаритная мебель в вашей квартире – это большое преимущество. Кресла, столики и книжные полки небольших размеров можно легко переставлять c места на место. Почему бы не перенести кресло из вашей гостиной, которое так редко используется по назначению, в спальню? Несколько подобных штрихов, и ваши комнаты имеют совершенно новый вид!
Одним из недорогих способов украсить интерьер является приобретение небольших подушечек для кресел и диванов. Выбирайте контрастные ткани – однотонные или с орнаментами. Не бойтесь сочетать материалы. Они будут отлично смотреться на вашем диване в гостиной при любом освещении.
Минимализм – это простота и цельность, которая делает акцент на пространстве. Если вы не хотите больших и серьезных вложений, то мы рекомендуем присмотреться именно к этому стилю. Стены в вашей комнате можно сделать белами, такого же цвета подобрать и мебель. Создайте контраст, используя небольшие и яркие декоративные элементы. Главное, что пространство не будет перегружено.
Освещение способно создать неповторимую атмосферу комфорта и уюта. Свечи или светодиодные гирлянды, можно использовать для создания романтичной обстановки за ужином, а также во время вечеринки у себя дома. Такие изделия являются хорошим решением для тех, кто хочет сделать свой дом уютнее, а еще они позволяющит экономить электроэнергию.