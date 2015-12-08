Настенные угловые полки – один из самых распространенных и стильных предметов мебели в современных интерьерах. В зависимости от стиля интерьера и назначения комнаты, настенные угловые полки бывают прямыми и закругленными, одноярусными и многоярусными, открытыми и закрытыми. Настенные угловые полки очень компактны и вместительны, занимают совсем мало места и отлично вписываются в общий внешний вид комнаты, не выделяясь. Поэтому, если Вам нужна вместительная система хранения вещей в маленьком помещении – одним из возможных вариантов вполне может оказаться навесная угловая полка.
Материалы для изготовления таких настенных полок могут быть совершенно различными: от натуральных материалов, таких как дерево, металл и стекло до искусственных, таких как пластик. Навесные угловые полки могут быть применены абсолютно везде, в каждом уголке Вашего дома. Например, в ванной такая полка может служить вместилищем для моющих средств, в прихожей – для головных уборок и перчаток, в рабочем кабинете в навесной угловой полке могут храниться книги, папки и прочие нужные для работы вещи, в детской – для игрушек, тетрадей и письменных принадлежностей, а на кухне – может вписаться в полноценный кухонный гарнитур.
Оригинальным решением для угловых навесных полок может стать расположение полочек не во внутреннем углу комнаты, а на внешнем. Навесные полки способны значительно уменьшить количество ненужных вещей в доме, на них можно расположить множество декоративных красивых вещей для украшения интерьера. В рабочем кабинете за счет навесных полок захламленность на рабочем столе уменьшится, а в случае применения угловых настенных полок внешний облик Вашего интерьера останется цельным. Полки не будут выпирать и бросаться в глаза – наоборот, угловая полочка незаметно впишется в интерьер комнаты и будет приятным и компактным вместилищем для вещей.
В этой статье мы рассмотрим применение угловых настенных полок в интерьерах различных комнат и стилей. Рассмотрим все преимущества такой системы хранения и выявим все недостатки. Приятного чтения!
В дизайне интерьера детской комнаты тоже можно сэкономить на пространстве и создать маленькую, но компактную и вместительную комнату для ребенка. В этом интерьере дизайнеры специально заказали угловые навесные полочки в виде треугольников. Полки находятся на безопасной высоте, чтобы ребенок не ударился ненароком головой об них. Навесные полочки отлично вписываются в детский интерьер, а благодаря белому исполнению – совершенно не утяжеляют внешний вид комнаты.
В гардеробной комнате угловые навесные полочки сослужат Вам хорошую службу, ведь углы обычно не задействуют в стандартных шкафах, а это ведь дополнительное место для одежды. На угловых полках в этом интерьере можно разместить что угодно – за счет угла полки очень вместительные. А расположение их под потолком позволяет максимально эффективно использовать все пространство стен. В этой гардеробной все углы задействованы и не стоят без дела. Очень вместительное, компактное и рациональное решение!
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Угловые полки могут быть созданы в купе с остальным шкафом. Система хранения в этом духе позволяет вместить еще больше вещей и предметов. Верхние тумбочки, платяной шкаф и нижние выдвижные ящики могут служить как для хранения как одежды, так и для хранения других всевозможных вещей. Угловые полки в этой системе служат и для хранения мелких вещичек, и для украшения интерьера комнаты. На открытых полках можно разместить красивые и стильные элементы декора, они будут украшать Вашу комнату и радовать глаз своим видом.
В ванной комнате навесные угловые полки тоже являются необходимым предметом мебели. Всегда есть безумное количество шампуней, бальзамов, гелей для душа, моющих средств и порошков, мыло, всяческие мочалки и прочий инвентарь для очищения души и тела. Иногда все эти вещи очень трудно уместить в шкафчике под умывальником. Вообще, в ванной чем больше шкафчиков и полочек – тем лучше. Вещей там всегда достаточно. В этом интерьере ванной комнаты деревянные навесные угловые полочки отлично сочетаются с деревянной столешницей. Создается стильный и элегантный внешний вид комнаты.
Также в ванной комнате отлично смотрятся стеклянные навесные угловые полочки. Они подходят под практически любой интерьер и любой стиль, но имеют ряд своих недостатков. Стеклянные полки в ванной быстро покрываются налетом от капель воды, их нужно постоянно мыть и ухаживать за ними. К тому же такие полочки достаточно хрупкие и требуют бережного обращения. Но внешний вид таких полочек стоит всех этих усилий. Стекло выглядит шикарно и дорого и отлично сочетается с любыми материалами.
Угловые полочки в ванной также можно создать при капитальном ремонте. А сверху положить облицовочный материал, например такую же плитку, какой отделана вся ванная. Такие полки уж точно будут идеально вписываться в созданный интерьер и создавать ощущение целостности дизайна ванной.
Навесные угловые полки в спальне врядли станут функциональным дополнением для интерьера, ведь на них мало что поместится. Зато, такие полки будут отличным украшением комнаты, изюминкой интерьера. На них можно расположить разные приятные мелочи и вещи, с которыми у Вас связаны воспоминания, приятные и не очень. Маленькие элементы декора на угловых полочках в спальне создадут неповторимое и стильное настроение в комнате, сделают интерьер уникальным и непохожим на другие.
Трюмо в спальной комнате – мечта каждой женщины. Это эталон женственности среди предметов мебели. Трюмо просто созданы для прекрасного пола, для всех капризов и потребностей женского пола. Угловые полочки возле импровизированного трюмо будут явно не лишними, ведь у женщин обычно ну очень много всяческих предметов, как косметики, так и просто различной бижутерии и украшений.