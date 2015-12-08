Настенные угловые полки – один из самых распространенных и стильных предметов мебели в современных интерьерах. В зависимости от стиля интерьера и назначения комнаты, настенные угловые полки бывают прямыми и закругленными, одноярусными и многоярусными, открытыми и закрытыми. Настенные угловые полки очень компактны и вместительны, занимают совсем мало места и отлично вписываются в общий внешний вид комнаты, не выделяясь. Поэтому, если Вам нужна вместительная система хранения вещей в маленьком помещении – одним из возможных вариантов вполне может оказаться навесная угловая полка.

Материалы для изготовления таких настенных полок могут быть совершенно различными: от натуральных материалов, таких как дерево, металл и стекло до искусственных, таких как пластик. Навесные угловые полки могут быть применены абсолютно везде, в каждом уголке Вашего дома. Например, в ванной такая полка может служить вместилищем для моющих средств, в прихожей – для головных уборок и перчаток, в рабочем кабинете в навесной угловой полке могут храниться книги, папки и прочие нужные для работы вещи, в детской – для игрушек, тетрадей и письменных принадлежностей, а на кухне – может вписаться в полноценный кухонный гарнитур.

Оригинальным решением для угловых навесных полок может стать расположение полочек не во внутреннем углу комнаты, а на внешнем. Навесные полки способны значительно уменьшить количество ненужных вещей в доме, на них можно расположить множество декоративных красивых вещей для украшения интерьера. В рабочем кабинете за счет навесных полок захламленность на рабочем столе уменьшится, а в случае применения угловых настенных полок внешний облик Вашего интерьера останется цельным. Полки не будут выпирать и бросаться в глаза – наоборот, угловая полочка незаметно впишется в интерьер комнаты и будет приятным и компактным вместилищем для вещей.

В этой статье мы рассмотрим применение угловых настенных полок в интерьерах различных комнат и стилей. Рассмотрим все преимущества такой системы хранения и выявим все недостатки. Приятного чтения!