Средиземноморские фантазии и провинциальный шик

В этой залитой светом кухне мы видим много аккуратных деталей, которые задают общее настроение всему помещению. Атмосфера здесь сложилась невероятно теплая и дружелюбная, что достигнуто благодаря сочетанию винтажной мебели и стильных аксессуаров. Стеклянный светильник в форме колокола является прекрасным выбором, так как не отвлекает от общей стилистики комнаты.

Деревянная отделка потолка перекликается с дизайном входной двери – все вместе выражает некоторую сдержанность и подчеркивает естественность выбранного стиля.