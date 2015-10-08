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Средиземноморские фантазии и провинциальный шик

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Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
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Наша новая книга идей посвящена необычайно красивому интерьеру дома в далекой Мексике. Просторные и наполненные воздухом комнаты, стильная и массивная мебель, различные предметы старины, а также необычные решения для комнат в средиземноморском стиле – все это стало настоящей отдушиной для дизайнера и истинного мастера своего дела. В общем и целом, ничто не ограничило фантазию автора, позволив средиземноморской и провинциальной тематикам занять свои места в проекте, где на первый план вышли такие факторы, как легкий лоск, простота и практичность.

Где-то в Латинской Америке

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Дома в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Мексиканский дом – это веселый праздник симфонии цвета и колорита. Его уникальность зависит от сочетания палитры и отделки. В убранстве виллы, что нам показывает дизайнер интерьера из Мексики MARIANGEL COGHLAN,  царят элементы и кантри, и средиземноморского стиля, и классического мексиканского. Терракотовая плитка, плетеная мебель и корзины – это всего лишь терраса. Давайте посмотрим поближе сами интерьеры…

Ода уюту

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Столовая, выполненная в средиземноморском стиле может стать одним из самых любимых мест для общения большой семьи. Главенствующий предмет мебели выглядит слегка состаренным – такую иллюзию создает цвет, имитирующий выцветание на солнце. Массивные ножки стала привносят ощущение стабильности и благополучия. Мягкие и удобные стулья, а также украшение стола придают интерьеру особый уют, а два светильника цилиндрической формы могут в достаточной степени осветить все обеденное пространство.

Декор своими руками

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Особым шармом обладает элегантный сервант из дуба. Он выполнен в классическом стиле и позволяет любоваться любимым сервизом семьи. Несмотря на то, что комната имеет стандартную прямоугольную форму, шкаф решили не прятать в угол, а, напротив, развернуть «лицом» к обеденному столу. Такое решение и удобно, и красиво само по себе. Домашние растения идеально смотрятся как на столе, так и серванте.

Кухня с видом на сад

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Кухня в рустикальном стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

В этой залитой светом кухне мы видим много аккуратных деталей, которые задают общее настроение всему помещению. Атмосфера здесь сложилась невероятно теплая и дружелюбная, что достигнуто благодаря сочетанию винтажной мебели и стильных аксессуаров. Стеклянный светильник в форме колокола является прекрасным выбором, так как не отвлекает от общей стилистики комнаты.

Деревянная отделка потолка перекликается с дизайном входной двери – все вместе выражает некоторую сдержанность и подчеркивает естественность выбранного стиля.

Творческий окрас

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Кухня в рустикальном стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Одним из главных особенностей средиземноморского стиля является использование сочетаний светлых и ярких цветов, таких как белый и бежевый с голубым, розовым или зеленым. На фотографии мы видим кухню, в которой отсутствуют верхние настенные шкафы. Они заменены обычными горизонтальными полками, размещенными вдоль деревянного фартука. Вся необходимая утварь хранится в нижних шкафах и в специально отведенном пространстве кухонного острова.

Бирюзовая симфония

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Кухня в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Стены окрашены в бирюзовый цвет, одну из них украшает деревянный фартук, а другую – панель, выполненная из такого же по цвету материала. Для телевизора создана специальная белая ниша, которая помогает сбалансировать контраст черного и бирюзового. Кирпичная перегородка, вероятно, была установлена и с практичной целью: несмотря на присутствующую в центре кухни современную вытяжку, ароматы только что приготовленных блюд не смогут просочиться в другие помещения.

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Паркет или забор?

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комнатаСтолы
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Доводилось ли вам завтракать, любуясь видом на собственный сад? Что делать, если растительности еще не так много, и из окна видна лишь одна стена забора? Дизайнеры придумали выход из этой ситуации, и предложили обить часть стены необработанными деревянными паркетными досками. Такой прием является нестандартным декором, однако, согласитесь, что выглядит весьма уютно…

Большие друзья наших детей

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Прозрачные шторы в детской спальне позволяют создать радостную атмосферу, так как солнечный свет благоприятным образом сказывается на настроении маленьких деток. Теплые кофейные оттенки подразумевают под собой нежность, невинность, а также стабильность. И, конечно же, в детской комнате прямо в ее центре нашлось место для больших друзей наших детей – мягких игрушек.

Знакомьтесь, дуб

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Рабочий кабинет в классическом стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Дуб – абсолютный герой в убранстве этой комнаты, выполненной в классическом стиле. Автор проекта потрудился на славу, создав идеальное решение в гармонии современных и винтажных элементов. Обратите внимание на небольшие подушечки, которые украшают комнату своим присутствием. Такой дизайн вдохновляет на философские размышления о прошлом и о вечности.

Зеркальное окно

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Пространство небольшого вестибюля не оставили без внимания. Стены оклеены светлыми обоями с плотной текстурой, а стену украшает зеркало практически в полный рост. Его дизайн имитирует окно, поэтому такой небольшой уголок будет всегда освещен. Главным и единственным крашением является крупная ваза с узким горлышком -- все вместе визуально увеличивает пространство и оставляет неизгладимое впечатление. 

Рекомендуем обязательно посмотреть этот удивительный проект полностью!

Встроенная подсветка
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