Средиземноморские фантазии и провинциальный шик

Наша новая книга идей посвящена необычайно красивому интерьеру дома в далекой Мексике. Просторные и наполненные воздухом комнаты, стильная и массивная мебель, различные предметы старины, а также необычные решения для комнат в средиземноморском стиле – все это стало настоящей отдушиной для дизайнера и истинного мастера своего дела. В общем и целом, ничто не ограничило фантазию автора, позволив средиземноморской и провинциальной тематикам занять свои места в проекте, где на первый план вышли такие факторы, как легкий лоск, простота и практичность.
Мексиканский дом – это веселый праздник симфонии цвета и колорита. Его уникальность зависит от сочетания палитры и отделки. В убранстве виллы, что нам показывает дизайнер интерьера из Мексики MARIANGEL COGHLAN, царят элементы и кантри, и средиземноморского стиля, и классического мексиканского. Терракотовая плитка, плетеная мебель и корзины – это всего лишь терраса. Давайте посмотрим поближе сами интерьеры…
Столовая, выполненная в средиземноморском стиле может стать одним из самых любимых мест для общения большой семьи. Главенствующий предмет мебели выглядит слегка состаренным – такую иллюзию создает цвет, имитирующий выцветание на солнце. Массивные ножки стала привносят ощущение стабильности и благополучия. Мягкие и удобные стулья, а также украшение стола придают интерьеру особый уют, а два светильника цилиндрической формы могут в достаточной степени осветить все обеденное пространство.
Особым шармом обладает элегантный сервант из дуба. Он выполнен в классическом стиле и позволяет любоваться любимым сервизом семьи. Несмотря на то, что комната имеет стандартную прямоугольную форму, шкаф решили не прятать в угол, а, напротив, развернуть «лицом» к обеденному столу. Такое решение и удобно, и красиво само по себе. Домашние растения идеально смотрятся как на столе, так и серванте.
В этой залитой светом кухне мы видим много аккуратных деталей, которые задают общее настроение всему помещению. Атмосфера здесь сложилась невероятно теплая и дружелюбная, что достигнуто благодаря сочетанию винтажной мебели и стильных аксессуаров. Стеклянный светильник в форме колокола является прекрасным выбором, так как не отвлекает от общей стилистики комнаты.
Деревянная отделка потолка перекликается с дизайном входной двери – все вместе выражает некоторую сдержанность и подчеркивает естественность выбранного стиля.
Одним из главных особенностей средиземноморского стиля является использование сочетаний светлых и ярких цветов, таких как белый и бежевый с голубым, розовым или зеленым. На фотографии мы видим кухню, в которой отсутствуют верхние настенные шкафы. Они заменены обычными горизонтальными полками, размещенными вдоль деревянного фартука. Вся необходимая утварь хранится в нижних шкафах и в специально отведенном пространстве кухонного острова.
Стены окрашены в бирюзовый цвет, одну из них украшает деревянный фартук, а другую – панель, выполненная из такого же по цвету материала. Для телевизора создана специальная белая ниша, которая помогает сбалансировать контраст черного и бирюзового. Кирпичная перегородка, вероятно, была установлена и с практичной целью: несмотря на присутствующую в центре кухни современную вытяжку, ароматы только что приготовленных блюд не смогут просочиться в другие помещения.
Доводилось ли вам завтракать, любуясь видом на собственный сад? Что делать, если растительности еще не так много, и из окна видна лишь одна стена забора? Дизайнеры придумали выход из этой ситуации, и предложили обить часть стены необработанными деревянными паркетными досками. Такой прием является нестандартным декором, однако, согласитесь, что выглядит весьма уютно…
Прозрачные шторы в детской спальне позволяют создать радостную атмосферу, так как солнечный свет благоприятным образом сказывается на настроении маленьких деток. Теплые кофейные оттенки подразумевают под собой нежность, невинность, а также стабильность. И, конечно же, в детской комнате прямо в ее центре нашлось место для больших друзей наших детей – мягких игрушек.
Дуб – абсолютный герой в убранстве этой комнаты, выполненной в классическом стиле. Автор проекта потрудился на славу, создав идеальное решение в гармонии современных и винтажных элементов. Обратите внимание на небольшие подушечки, которые украшают комнату своим присутствием. Такой дизайн вдохновляет на философские размышления о прошлом и о вечности.
Пространство небольшого вестибюля не оставили без внимания. Стены оклеены светлыми обоями с плотной текстурой, а стену украшает зеркало практически в полный рост. Его дизайн имитирует окно, поэтому такой небольшой уголок будет всегда освещен. Главным и единственным крашением является крупная ваза с узким горлышком -- все вместе визуально увеличивает пространство и оставляет неизгладимое впечатление.
Рекомендуем обязательно посмотреть этот удивительный проект полностью!