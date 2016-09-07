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35 фотографий, которые заставят вас влюбиться в рустикальный стиль

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Кухня в рустикальном стиле
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Вы давно мечтаете преобразить свое жилище, но никак не можете определиться с выбором стиля? Тогда у Homify для вас есть отличная идея, а точнее – целых тридцать пять. Почему бы не превратить свой дом в оплот уюта, тишины и спокойствия, оформив его в деревенском духе?

Многие дизайнеры в последние годы активно используют рустикальный стиль и кантри в оформлении городских квартир. Ведь что может быть прекраснее, чем спрятаться от хищных лап шумного, суетливого мегаполиса в теплом гнездышке? Итак, мы предоставляем вам 35 чудесных вариантов для преображения своего жилья – вам понравится!

1. Восхитительная кухня

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Кухня в рустикальном стиле
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Вариант для кухни в деревенском стиле – объединить ее со столовой с помощью широкой арки, отделанной натуральным камнем. Особенно удачно она будет смотреться на фоне кирпичной стены, а дополнит композицию чудесная каменная плитка на полу и деревянная отделка потолка.

2. Пол и потолок

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE Столовая комната в рустикальном стиле
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

Начните с главного. Какую бы мебель и декор вы ни выбрали для своего жилища, правильно отделанные пол и потолок придадут ему подлинно деревенский дух. Так, фактурная паркетная доска из древесины разных оттенков станет идеальным напольным покрытием. Потолок же украсят массивные деревянные перемычки, ассоциирующиеся с крышей сельского дома. Однако такой вариант подойдет только для просторных помещений с высокими потолками, иначе комната визуально будет казаться слишком тесной и низкой.

3. Хорошее сочетание

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Столовая комната в рустикальном стиле Дерево
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Описанный прием с деревянной отделкой потолка прекрасно подойдет для кухни, где деревенский дизайн будет дополнен аутентичной печью, расписанной этническими узорами. Однако в этом случае нужно заранее позаботиться о правильной обработке материала, чтобы древесина не отсырела в результате воздействия пара и не пришла в негодность раньше времени.

4. Каменная ванная

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' Ванная комната в рустикальном стиле
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

Древесина в ванной – не всегда практичное решение, а вот камень подойдет как нельзя лучше. Отделав чашу ванны булыжником или кирпичом, а также оформив таким образом стены и арку, вы поселите в помещении поистине сказочную атмосферу.

5. Рустика в спальне

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Спальня в рустикальном стиле Изделия из древесины Белый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

А вот для спальни идея с деревянными перемычками на потолке и паркетным полом подойдет просто отлично. При этом остальные элементы дизайна могут быть весьма сдержанными и никоим образом не привязанными к деревенской стилистике. Даже самые скромные шкафчики и непримечательные белые покрывала на стандартной кровати выглядят совершенно по-новому в таком обрамлении.

6. Красота во всем

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer Спальня в рустикальном стиле
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

В рустикальном стиле очень важно не переборщить с декором, чтобы не захламлять пространство лишними деталями. И здесь можно взять на вооружение простой принцип – обставлять комнату только самыми необходимыми предметами, но среди них выбирать самые красивые и стильные. Особенно хорош такой подход для небольшой спаленки, где важен каждый квадратный сантиметр.

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7. Богатство материалов

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Кухня в рустикальном стиле
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

Одна из главных концепций деревенского стиля – использование природных, максимально доступных материалов. К ним относятся не только камень и дерево, но и кирпич. Последний особенно хорош на кухне, где его можно использовать даже для отделки потолка.

8. Еще один кирпичик в стене

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ванная комната в рустикальном стиле
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

В ванной комнате кирпич тоже уместен. Причем для создания неповторимой атмосферы достаточно отделать им всего одну стену, пусть даже самую узкую. Такой прием сразу же придаст шарм всему помещению. Сделав в кирпичной кладке нишу, вы сформируете оригинальную полочку для банных принадлежностей.

9. Кирпич и камень

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Кухня в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

В сочетании с камнем кирпич выглядит особенно интересно. Главное – правильно их скомбинировать и удачно подобрать мебель, чтобы помещение выглядело стильно и не слишком холодно. Лучшая компания для такой пары – деревянная мебель, выкрашенная в пастельные тона, и текстильные элементы.

10. Стена над лестницей

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Гостиная в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Отделать натуральным камнем можно и стену, к которой прилегает лестница, ведущая на второй этаж. Поскольку никакой функциональной нагрузки этот участок вертикальной поверхности, как правило, не несет, можно дать волю фантазии. Впрочем, в стене можно сделать нишу, где поместятся как декоративные предметы, так и книги, коллекция настольных игр и т.п.

11. Серый пол

homify Гостиная в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Стильное и практичное решение – выложить пол паркетной доской или плиткой темно-серого цвета. В последние пару лет дымчатые оттенки и антрацит на гребне волны. Они прекрасно сочетаются с любыми другими цветами, и отлично вписываются в любой стиль – в том числе, и рустикальный.

12. Рустикальнее некуда!

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Столовая комната в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Каменные стены с кирпичной кладкой вокруг арки, дощатый пол, перемычки на потолке из грубой необработанной древесины, камин с кованной решеткой, мебель в старинном духе – это апофеоз деревенского стиля, который, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса.

13. Стиль в деталях

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Преобразить свою квартиру, кардинально изменив стиль, можно и без существенных финансовых затрат и серьезных работ. В случае с кухней, достаточно лишь подобрать правильный декор. Деревенский шарм ей придадут полотенца и салфетки из льняного полотна с вышивкой, глиняные горшочки и кувшины, пучки сухих трав и тому подобное.

14. Деревянный потолок

Casa al lago, ARCHolic ARCHolic Дома в рустикальном стиле
ARCHolic

ARCHolic
ARCHolic
ARCHolic

Еще одна идея для деревянного потолка – сделать его в гостиной. Такое решение прекрасно подойдет для просторной, светлой комнаты. При любом освещении древесина на потолке будет делать помещение более уютным.

15. Прелесть контрастов

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Столовая комната в рустикальном стиле
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

Темные контрастные детали на светлом фоне – классический прием в дизайне, который нашел применение и в модерне, и в минимализме. Для рустикального стиля он тоже хорош – особенно, если в качестве контрастных элементов выбрать темную древесину. На фоне белых или кремовых стен мебель, потолочные балки и оконные рамы цвета черного шоколада будут выглядеть особенно эффектно.

16. Деревенская спальня

ANNESSO RUSTICO DI VILLA DELLA TORRE, Studio Feiffer & Raimondi Studio Feiffer & Raimondi Спальня в рустикальном стиле
Studio Feiffer &amp; Raimondi

Studio Feiffer & Raimondi
Studio Feiffer &amp; Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi

О рустикальном стиле в спальне мы сегодня уже упоминали, но тему эту невозможно не зацепить снова. Отделанный древесиной потолок и каменные стены создают чудесную атмосферу – комната даже не требует никакого дополнительного декора, чтобы доказать свою стилевую принадлежность.

17. Очарование белого

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Гостиная в рустикальном стиле
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Если вы уже успели влюбиться в дерево на потолке, но считаете, что вашу квартиру такое решение будет делать тесной и темной, попробуйте поэкспериментировать. Например, выкрасить балки в белый. Этот прием будет выглядеть еще более оригинально.

18. Камин

Country home in the vineyard, AreaNova officina di architettura AreaNova officina di architettura Столовая комната в рустикальном стиле
AreaNova officina di architettura

Country home in the vineyard

AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura

Камин – один из ключевых элементов деревенского стиля. Однако оформить его вы можете и в современном духе – например, с создав дизайн в минималистском ключе. Предельно простые формы и четкие линии, отсутствие лишних деталей – все, чтобы визуально не перегружать интерьер. Изюминкой такого простого камина может стать мозаичная облицовка, напоминающая пиксельный рисунок.

19. Кухонный фартук

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Стену в рабочей области кухни, называемую фартуком, в последние годы не принято игнорировать – напротив, она часто становится ключевой деталью интерьера. Оформляя кухню в рустикальном стиле, фартук можно облицевать натуральным или искусственным камнем – это не только красиво, но и практично.

20. Гениальное – просто

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti Гостиная в рустикальном стиле
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

Одно из весомых преимуществ рустикального стиля – простые цветовые решения. Классика жанра – беленые стены, теплые оттенки древесины, красноватый кирпич или серый камень. Такая цветовая гамма выглядит очень сдержанно, просто и в то же время красиво. А если захочется поэкспериментировать, всегда можно добавить в интерьер ярких акцентов – например, ковер цвета морской волны.

21. Кухня из другой эпохи

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti Кухня в рустикальном стиле
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

Кухня в деревенском духе может выглядеть так, словно время ее вовсе не коснулось время. Светлый паркет, очаровательная мебель в стиле прованс, белая плитка на стене – вот и готова чудесная кухонька из бабушкиных сказок.

22. Блочная стена

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Гостиная в рустикальном стиле
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Еще одна идея для рустикального стиля – оставить блочную стену без какого-либо покрытия, позволив ей продемонстрировать всем желающим безупречную кладку. Но не забудьте уравновесить интерьер чем-то более нежным – мягкой мебелью ярких расцветок, живыми растениями, различным декором, – чтобы атмосфера в помещении не была слишком мрачной.

23. Устрашающая красота

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Гостиная в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Очередное преимущество деревенского стиля – возможность использовать материалы, которые в другой стилистике казались бы не просто неуместными, а ужасными. Например, необработанное дерево. Все те же потолочные балки можно сделать из массивных, неровных брусьев – они станут настоящей изюминкой интерьера.

24. Особенная ванная

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu Ванная комната в рустикальном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Замечательный пример рустикального стиля в ванной: стена из грубого камня хаотичной кладки, деревянные перемычки под потолком, мозаика – все это объединяется в стильную и гармоничную композицию, которая, благодаря хорошему освещению, выглядит уютно, а не мрачно.

25. Эстетика разрушения

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Кухня в рустикальном стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Пожалуй, наиболее необычное, но и весьма красноречивое решение для деревенского стиля – «проваливающийся» потолок, удерживаемый старыми, сухими деревянными брусьями. Разумеется, конструкция выглядит ненадежной лишь на первый взгляд – на самом деле она очень прочна. Отличным дополнением станет неполированная каменная плитка на полу.

26. Дерево и ковры

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Спальня в рустикальном стиле
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Паркет в рустикальном стиле всегда уместен – как, впрочем, и в любом другом. Однако все мы знаем, как легко испортить его тяжелой мебелью, поэтому без ковров в стратегически важных местах не обойтись. Что касается деревенского стиля, то наилучшим вариантом станут тканые ковровые дорожки с этническими узорами.

27. Белые стены

Reforma y ampliación de Casa Payesa en Ibiza, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects Кухня в рустикальном стиле
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

Если вы хотите полностью погрузиться в чудесную деревенскую атмосферу, вы вряд ли найдете для кухни идею лучше, чем стилизация под старый глинобитный домик с белеными стенами. В сочетании с современным декором такая идея будет выглядеть очень свежо и оригинально.

28. Еще раз о потолочных балках

TAQ, Espais Duals Espais Duals Спальня в рустикальном стиле
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

Чудесная идея для тех, кому понравился вариант с деревянными перемычками: осветительные приборы можно вмонтировать прямо между ними. Самое главное – правильно выбрать место. Например, если вы занимаетесь отделкой спальни, пара небольших ламп над кроватью будут очень кстати.

29. Лайфхак для ванной

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Ванная комната в рустикальном стиле
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Каменная кладка в ванной выглядит чертовски красиво и стильно. Но от постоянного попадания воды они могут отсыреть, что чревато повышенной влажностью в помещении, появлением плесени и прочих болезнетворных микроорганизмов. Чтобы не допустить этого, просто используйте защитные панели в тех местах, где риск попадания воды на стену наиболее высок.

30. Арка

Remodelacion y Restauracion Casa Lecheria, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Гостиная в рустикальном стиле
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Арка прекрасно вписывается в концепцию рустикального стиля. Объединяя между собой две комнаты, она создает ощущение гармонии. Наиболее удачные варианты для ее расположения – между гостиной и столовой, столовой и кухней, гостиной и прихожей.

31. Деревенская пергола

Locanda dell'Aioncino, Studio Luppichini Studio Luppichini Сад в рустикальном стиле
Studio Luppichini

Studio Luppichini
Studio Luppichini
Studio Luppichini

Если вы живете в собственном доме, не забудьте оформить двор и сад. Прекрасно впишется в рустикальную стилистику пергола – решетчатый навес для вьющихся растений. Впрочем, сами растения можно не сажать, если вы не любите за ними ухаживать. Но пергола на деревянных подпорках с плетеным верхом будет смотреться очень аутентично.

32. Каменная стена в современном интерьере

Sala , Spazio3Design Spazio3Design Гостиная в рустикальном стиле
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Стена с каменной кладкой будет прекрасно себя чувствовать даже во вполне привычном для вас интерьере с классической мебелью. Здесь самое главное – правильно подобрать цветовую гамму, чтобы она выглядела не слишком скучно, но и не кричаще.

33. Панно из камня

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design Ванная комната в стиле модерн
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Если идея с каменной стеной вас вдохновила, вы можете сделать что-то вроде панно, оформив таким образом лишь часть стены. Это требует гораздо меньше затрат, хотя выглядит не менее эффектно. Дополнить композицию можно горшочками с живыми цветами.

34. Такие разные камни

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos Дома в стиле модерн
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Для оформления стены можно выбирать камни, совершенно разные по форме и размеру. Так кладка будет выглядеть гораздо интереснее и живее, чем если делать ее из совершенно одинаковых фрагментов. Особую прелесть она приобретает, когда камни несколько отличаются друг от друга оттенками.

35. У входа

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos Дома в стиле модерн
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Не забывайте и о наружной части дома – нельзя оставлять ее без внимания. Например, фрагмент каменной стены будет прекрасно себя чувствовать у входа, давая понять каждому гостю, что он пришел не в обычное жилище, а в настоящий храм красоты, уюта и хорошего вкуса.

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