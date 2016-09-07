35 фотографий, которые заставят вас влюбиться в рустикальный стиль

Вы давно мечтаете преобразить свое жилище, но никак не можете определиться с выбором стиля? Тогда у Homify для вас есть отличная идея, а точнее – целых тридцать пять. Почему бы не превратить свой дом в оплот уюта, тишины и спокойствия, оформив его в деревенском духе?
Многие дизайнеры в последние годы активно используют рустикальный стиль и кантри в оформлении городских квартир. Ведь что может быть прекраснее, чем спрятаться от хищных лап шумного, суетливого мегаполиса в теплом гнездышке? Итак, мы предоставляем вам 35 чудесных вариантов для преображения своего жилья – вам понравится!
Вариант для кухни в деревенском стиле – объединить ее со столовой с помощью широкой арки, отделанной натуральным камнем. Особенно удачно она будет смотреться на фоне кирпичной стены, а дополнит композицию чудесная каменная плитка на полу и деревянная отделка потолка.
Начните с главного. Какую бы мебель и декор вы ни выбрали для своего жилища, правильно отделанные пол и потолок придадут ему подлинно деревенский дух. Так, фактурная паркетная доска из древесины разных оттенков станет идеальным напольным покрытием. Потолок же украсят массивные деревянные перемычки, ассоциирующиеся с крышей сельского дома. Однако такой вариант подойдет только для просторных помещений с высокими потолками, иначе комната визуально будет казаться слишком тесной и низкой.
Описанный прием с деревянной отделкой потолка прекрасно подойдет для кухни, где деревенский дизайн будет дополнен аутентичной печью, расписанной этническими узорами. Однако в этом случае нужно заранее позаботиться о правильной обработке материала, чтобы древесина не отсырела в результате воздействия пара и не пришла в негодность раньше времени.
Древесина в ванной – не всегда практичное решение, а вот камень подойдет как нельзя лучше. Отделав чашу ванны булыжником или кирпичом, а также оформив таким образом стены и арку, вы поселите в помещении поистине сказочную атмосферу.
А вот для спальни идея с деревянными перемычками на потолке и паркетным полом подойдет просто отлично. При этом остальные элементы дизайна могут быть весьма сдержанными и никоим образом не привязанными к деревенской стилистике. Даже самые скромные шкафчики и непримечательные белые покрывала на стандартной кровати выглядят совершенно по-новому в таком обрамлении.
В рустикальном стиле очень важно не переборщить с декором, чтобы не захламлять пространство лишними деталями. И здесь можно взять на вооружение простой принцип – обставлять комнату только самыми необходимыми предметами, но среди них выбирать самые красивые и стильные. Особенно хорош такой подход для небольшой спаленки, где важен каждый квадратный сантиметр.
Одна из главных концепций деревенского стиля – использование природных, максимально доступных материалов. К ним относятся не только камень и дерево, но и кирпич. Последний особенно хорош на кухне, где его можно использовать даже для отделки потолка.
В ванной комнате кирпич тоже уместен. Причем для создания неповторимой атмосферы достаточно отделать им всего одну стену, пусть даже самую узкую. Такой прием сразу же придаст шарм всему помещению. Сделав в кирпичной кладке нишу, вы сформируете оригинальную полочку для банных принадлежностей.
В сочетании с камнем кирпич выглядит особенно интересно. Главное – правильно их скомбинировать и удачно подобрать мебель, чтобы помещение выглядело стильно и не слишком холодно. Лучшая компания для такой пары – деревянная мебель, выкрашенная в пастельные тона, и текстильные элементы.
Отделать натуральным камнем можно и стену, к которой прилегает лестница, ведущая на второй этаж. Поскольку никакой функциональной нагрузки этот участок вертикальной поверхности, как правило, не несет, можно дать волю фантазии. Впрочем, в стене можно сделать нишу, где поместятся как декоративные предметы, так и книги, коллекция настольных игр и т.п.
Стильное и практичное решение – выложить пол паркетной доской или плиткой темно-серого цвета. В последние пару лет дымчатые оттенки и антрацит на гребне волны. Они прекрасно сочетаются с любыми другими цветами, и отлично вписываются в любой стиль – в том числе, и рустикальный.
Каменные стены с кирпичной кладкой вокруг арки, дощатый пол, перемычки на потолке из грубой необработанной древесины, камин с кованной решеткой, мебель в старинном духе – это апофеоз деревенского стиля, который, впрочем, не выходит за рамки хорошего вкуса.
Преобразить свою квартиру, кардинально изменив стиль, можно и без существенных финансовых затрат и серьезных работ. В случае с кухней, достаточно лишь подобрать правильный декор. Деревенский шарм ей придадут полотенца и салфетки из льняного полотна с вышивкой, глиняные горшочки и кувшины, пучки сухих трав и тому подобное.
Еще одна идея для деревянного потолка – сделать его в гостиной. Такое решение прекрасно подойдет для просторной, светлой комнаты. При любом освещении древесина на потолке будет делать помещение более уютным.
Темные контрастные детали на светлом фоне – классический прием в дизайне, который нашел применение и в модерне, и в минимализме. Для рустикального стиля он тоже хорош – особенно, если в качестве контрастных элементов выбрать темную древесину. На фоне белых или кремовых стен мебель, потолочные балки и оконные рамы цвета черного шоколада будут выглядеть особенно эффектно.
О рустикальном стиле в спальне мы сегодня уже упоминали, но тему эту невозможно не зацепить снова. Отделанный древесиной потолок и каменные стены создают чудесную атмосферу – комната даже не требует никакого дополнительного декора, чтобы доказать свою стилевую принадлежность.
Если вы уже успели влюбиться в дерево на потолке, но считаете, что вашу квартиру такое решение будет делать тесной и темной, попробуйте поэкспериментировать. Например, выкрасить балки в белый. Этот прием будет выглядеть еще более оригинально.
Камин – один из ключевых элементов деревенского стиля. Однако оформить его вы можете и в современном духе – например, с создав дизайн в минималистском ключе. Предельно простые формы и четкие линии, отсутствие лишних деталей – все, чтобы визуально не перегружать интерьер. Изюминкой такого простого камина может стать мозаичная облицовка, напоминающая пиксельный рисунок.
Стену в рабочей области кухни, называемую фартуком, в последние годы не принято игнорировать – напротив, она часто становится ключевой деталью интерьера. Оформляя кухню в рустикальном стиле, фартук можно облицевать натуральным или искусственным камнем – это не только красиво, но и практично.
Одно из весомых преимуществ рустикального стиля – простые цветовые решения. Классика жанра – беленые стены, теплые оттенки древесины, красноватый кирпич или серый камень. Такая цветовая гамма выглядит очень сдержанно, просто и в то же время красиво. А если захочется поэкспериментировать, всегда можно добавить в интерьер ярких акцентов – например, ковер цвета морской волны.
Кухня в деревенском духе может выглядеть так, словно время ее вовсе не коснулось время. Светлый паркет, очаровательная мебель в стиле прованс, белая плитка на стене – вот и готова чудесная кухонька из бабушкиных сказок.
Еще одна идея для рустикального стиля – оставить блочную стену без какого-либо покрытия, позволив ей продемонстрировать всем желающим безупречную кладку. Но не забудьте уравновесить интерьер чем-то более нежным – мягкой мебелью ярких расцветок, живыми растениями, различным декором, – чтобы атмосфера в помещении не была слишком мрачной.
Очередное преимущество деревенского стиля – возможность использовать материалы, которые в другой стилистике казались бы не просто неуместными, а ужасными. Например, необработанное дерево. Все те же потолочные балки можно сделать из массивных, неровных брусьев – они станут настоящей изюминкой интерьера.
Замечательный пример рустикального стиля в ванной: стена из грубого камня хаотичной кладки, деревянные перемычки под потолком, мозаика – все это объединяется в стильную и гармоничную композицию, которая, благодаря хорошему освещению, выглядит уютно, а не мрачно.
Пожалуй, наиболее необычное, но и весьма красноречивое решение для деревенского стиля – «проваливающийся» потолок, удерживаемый старыми, сухими деревянными брусьями. Разумеется, конструкция выглядит ненадежной лишь на первый взгляд – на самом деле она очень прочна. Отличным дополнением станет неполированная каменная плитка на полу.
Паркет в рустикальном стиле всегда уместен – как, впрочем, и в любом другом. Однако все мы знаем, как легко испортить его тяжелой мебелью, поэтому без ковров в стратегически важных местах не обойтись. Что касается деревенского стиля, то наилучшим вариантом станут тканые ковровые дорожки с этническими узорами.
Если вы хотите полностью погрузиться в чудесную деревенскую атмосферу, вы вряд ли найдете для кухни идею лучше, чем стилизация под старый глинобитный домик с белеными стенами. В сочетании с современным декором такая идея будет выглядеть очень свежо и оригинально.
Чудесная идея для тех, кому понравился вариант с деревянными перемычками: осветительные приборы можно вмонтировать прямо между ними. Самое главное – правильно выбрать место. Например, если вы занимаетесь отделкой спальни, пара небольших ламп над кроватью будут очень кстати.
Каменная кладка в ванной выглядит чертовски красиво и стильно. Но от постоянного попадания воды они могут отсыреть, что чревато повышенной влажностью в помещении, появлением плесени и прочих болезнетворных микроорганизмов. Чтобы не допустить этого, просто используйте защитные панели в тех местах, где риск попадания воды на стену наиболее высок.
Арка прекрасно вписывается в концепцию рустикального стиля. Объединяя между собой две комнаты, она создает ощущение гармонии. Наиболее удачные варианты для ее расположения – между гостиной и столовой, столовой и кухней, гостиной и прихожей.
Если вы живете в собственном доме, не забудьте оформить двор и сад. Прекрасно впишется в рустикальную стилистику пергола – решетчатый навес для вьющихся растений. Впрочем, сами растения можно не сажать, если вы не любите за ними ухаживать. Но пергола на деревянных подпорках с плетеным верхом будет смотреться очень аутентично.
Стена с каменной кладкой будет прекрасно себя чувствовать даже во вполне привычном для вас интерьере с классической мебелью. Здесь самое главное – правильно подобрать цветовую гамму, чтобы она выглядела не слишком скучно, но и не кричаще.
Если идея с каменной стеной вас вдохновила, вы можете сделать что-то вроде панно, оформив таким образом лишь часть стены. Это требует гораздо меньше затрат, хотя выглядит не менее эффектно. Дополнить композицию можно горшочками с живыми цветами.
Для оформления стены можно выбирать камни, совершенно разные по форме и размеру. Так кладка будет выглядеть гораздо интереснее и живее, чем если делать ее из совершенно одинаковых фрагментов. Особую прелесть она приобретает, когда камни несколько отличаются друг от друга оттенками.
Не забывайте и о наружной части дома – нельзя оставлять ее без внимания. Например, фрагмент каменной стены будет прекрасно себя чувствовать у входа, давая понять каждому гостю, что он пришел не в обычное жилище, а в настоящий храм красоты, уюта и хорошего вкуса.