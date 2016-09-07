35 фотографий, которые заставят вас влюбиться в рустикальный стиль

Вы давно мечтаете преобразить свое жилище, но никак не можете определиться с выбором стиля? Тогда у Homify для вас есть отличная идея, а точнее – целых тридцать пять. Почему бы не превратить свой дом в оплот уюта, тишины и спокойствия, оформив его в деревенском духе?

Многие дизайнеры в последние годы активно используют рустикальный стиль и кантри в оформлении городских квартир. Ведь что может быть прекраснее, чем спрятаться от хищных лап шумного, суетливого мегаполиса в теплом гнездышке? Итак, мы предоставляем вам 35 чудесных вариантов для преображения своего жилья – вам понравится!